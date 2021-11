Koronakriisi on työllistänyt terveysalan asiantuntijoita ja virkamiehiä, mutta palkoissa kriisin hoito ei kaikkien kohdalla juurikaan näy. Yksityisellä puolella palkat ovat huomattavasti paremmat kuin julkisella puolella.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen on ollut yksi näkyvimmistä koronakriisin hoitajista julkisuudessa. Hänen tulonsa nousivat vuonna 2020 parituhatta euroa edellisvuodesta.

Koronakriisin aikana monet virkamiehet ja asiantuntijat ovat nousseet suuren yleisön tietoisuuteen. Heillä on ollut keskeinen rooli pandemian hoitamisessa ja koronaviruksen leviämisen torjumisessa.

Yksi koronaviruspandemian näkyvimmistä asiantuntijoista on ollut professori Mika Salminen, joka on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusosaston johtaja. Hän on työskennellyt tehtävässään vuodesta 2012 lähtien.

Salmisen ansiotulot vuonna 2020 olivat 103 703 euroa. Se oli noin kaksituhatta euroa enemmän kuin vuonna 2019.

Salminen sanoo, ettei hänellä ole valitettavaa sen korvauksen suhteen, minkä hän valtion virkamiehenä työskentelystä saa.

”Jätän muiden arvioitavaksi, mikä taso on sopiva tai ei. Toteaisin ehkä sen, että isoin osa työmotivaatiosta tulee muista asioista kuin palkan kautta”, Salminen kertoo HS:lle.

”Sen sijaan toivoisin kyllä, että valtio ei olisi ihan niin kitsas meidän erinomaisten asiantuntijoidemme palkkojen kohdalla, he ansaitsisivat kyllä parannusta – ovat hiljaisuudessa venyneet lähes epäinhimillisiin suorituksiin jo kahden vuoden ajan”, Salminen kommentoi.

THL:n ylijohtaja Markku Tervahauta sai viime vuonna 140 634 euroa ansiotuloja. Se oli noin yhdeksäntuhatta euroa enemmän kuin vuonna 2019.

THL:n entinen ylilääkäri, nykyinen sosiaali- ja terveysministeriön (STM) turvallisuus- ja terveysosaston päällikkö Taneli Puumalainen sai ansiotuloja 109 964 euroa.

Runsaasti medialausuntoja antanut THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sai ansiotuloja 97 184 euroa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) ylilääkäri Asko Järvinen sai viime vuonna 153 571 euroa ansiotuloja. Järvisen ansiotulot kasvoivat noin kuusituhatta euroa vuodesta 2019.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sai ansiotuloja 191 481 euroa. Se oli noin parituhatta euroa vähemmän kuin vuonna 2019.

Husin diagnostiikkajohtaja, Helsingin yliopiston terveysoikeuden professorilla Lasse Lehtosella oli ansiotuloja 194 726 euroa. Hänen ansiotulonsa laskivat parituhatta euroa vuodesta 2019.

Lehtonen kertoo, että pitää sairaalatoimen ohella lääkärin yksityisvastaanottoa, johon pandemia vaikutti keväällä 2020 voimakkaasti. Sulkujen takia potilaskäynnit ja praktiikkatulot vähenivät.

”Virkatehtävät sitten vastaavasti koronan myötä lisääntyivät. Olen kyllä omaan palkkaani ihan tyytyväinen, ja tiedän myös maksamieni verojen menevän hyvään käyttöön suomalaisen yhteiskunnan hyväksi”, lomalta tavoitettu Lehtonen toteaa HS:lle.

Yksityisellä puolella lääkäreiden ja johtajien palkat olivat huomattavasti suuremmat kuin julkisella puolella.

Terveystalon johtava ylilääkäri Petri Bono sai viime vuonna 278 838 euroa ansiotuloja. Se oli noin 12 000 euroa enemmän kuin vuonna 2019.

Terveystalon uusi toimitusjohtaja Ville Iho sai ansiotuloja 355 093 euroa. Hän aloitti työssään vuoden 2019 lopulla.

Terveystalon julkisten palveluiden johtaja, lääkäri Laura Räty vaihtoi työpaikkaa vuoden 2020 loppupuolella, jolloin hän siirtyi vammaisten asumis- ja kuntoutuspalveluja tuottavan Validian toimitusjohtajaksi.

Rädyn ansiotulot viime vuonna olivat 228 148 euroa. Se oli yli kymmenentuhatta euroa vähemmän kuin vuonna 2019.

Terveysjätti Mehiläisen yksityisten terveyspalveluiden toimialajohtaja Anssi Hartiala ansaitsi viime vuonna 284 542 euroa. Mehiläisen liiketoimintajohtaja, lääkäri Johanna Asklöf sai ansiotuloja 281 595 euroa, mikä oli noin kahdeksantuhatta enemmän kuin vuonna 2019.

Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää sai viime vuonna ansiotuloja 711 469 euroa. Se on huomattavasti enemmän kuin vuonna 2019, jolloin Järvenpää sai ansiotuloja 561 049 euroa.

Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila aloitti tehtävässään vuoden 2019 lokakuussa. Sitä ennen hän työskenteli ministeriössä sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosaston osastopäällikkönä ja kansliapäällikön ensimmäisenä sijaisena.

Viime vuonna Varhilan ansiotulot olivat noin 145 000 euroa. Se on noin viisi tuhatta euroa enemmän kuin vuonna 2019.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtajana vuodesta 2018 työskennellyt Liisa-Maria Voipio-Pulkki sai ansiotuloja viime vuonna noin 185 000 euroa. Se on noin 45 000 enemmän kuin vuonna 2019.

Perhe- ja peruspalveluministerinä kesäkuusta 2019 lähtien toimineen Krista Kiurun (sd) ansiotulot olivat viime vuonna noin 169 000 euroa. Se on lähes 30 000 euroa enemmän kuin vuonna 2019.

