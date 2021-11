Työeläkeyhtiöiden väki sai vuonna 2020 keskimäärin 74 000 euron vuosikorvauksen, kertovat uudet palkitsemisraportit. Julkisen rahan hoitajilla on selvästi kovemmat vuosiansiot kuin finanssiryhmä OP:n työntekijöillä.

Suomalaisten työeläkkeitä hoitavat johtajat ilmestyvät taas hyvätuloisista kertoviin verokoneisiin keskiviikkona. Helsingin Sanomien selvityksen mukaan työeläkeyhtiöt maksoivat toimitusjohtajilleen vuonna 2020 palkkoina, palkkioina ja lisäeläkkeinä 377 000–1 039 000 euron korvauksen.

Ilman lisäeläkkeitäkin työeläkejohtajien järjestelmästä saamat korvaukset ovat 377 000–880 000 euroa, joten ansiotulon saajina he maksavat myös runsaasti veroja. Lisäeläkejärjestelyjen vuoksi osa veronmaksusta lykkääntyy kuitenkin eteenpäin eläkevuosiin nykyistä pienemmän pidätysprosentin toivossa.

Työeläkeyhtiöt hoitavat veronluonteisesti kerättyjä julkisia eläkevaroja.

Työeläkeyhtiöt raportoivat viime vuodelta ensi kertaa myös henkilöstönsä keski­määräistä palkkakehitystä pörssiyhtiöitä koskevan hallinnointikoodin mukaisesti. Yhtiöt noudattavat sitä vapaaehtoisesti.

Palkitsemisraportit kertovat, että työeläkeyhtiöiden väki sai vuonna 2020 keskimäärin 74 000 euron korvauksen. Työeläkeyhtiöiden mukaan se ei kuitenkaan ole täysin sama asia kuin keskipalkka vaan keskimääräisistä luvuista pitää vähentää noin tuhat euroa vuodessa muun muassa hallintoneuvostojen ja hallitusten saamien palkkioiden vuoksi.

Työeläkeyhtiöiden palkkataso on kiinnostava tieto sen vuoksi, että julkisuudessa keskustellaan toistuvasti Suomessa käytettävän usean työeläkeyhtiön mallin kustannuksista.

Esimerkiksi Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ehdotti marraskuun alussa, että työeläkeyhtiöiden yhdistämistä selvitettäisiin. Pentikäinen arvioi, että säästö työeläkeyhtiöiden yhdistymisestä voisi olla ”parisataa” miljoonaa euroa vuodessa koko eläkejärjestelmän tasolla.

Myös työeläkeyhtiöistä paljastuneet sotkut ovat puhuttaneet viime vuosina. Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas) sanoi lokakuussa, että työeläkeyhtiöiden hallitusten ja johtoryhmien jäsenten osaamista tulisi parantaa jo ensi vuonna.

Varman Risto Murto.

Eläkejohtajista suurimman kokonais­korvauksen vuonna 2020 sai Varman toimitusjohtaja Risto Murto, 58, jonka työeläkeyhtiöltä saamat palkat, palkkiot ja hänen hyväkseen maksettu lisäeläke kasvoivat seitsemän prosenttia edellisvuodesta yhteensä 1 039 000 euroon.

Varman maksamien korvausten lisäksi Murto sai asemansa vuoksi hallituspalkkioita Wärtsilästä ja Sammosta. Varma on suuri osakkeenomistaja pörssiyhtiöissä.

Kaikki työeläkejohtajat eivät saa pelkkää tavanomaista työeläkettä, vaan työeläkejärjestelmästä maksettiin vuonna 2020 Risto Murron hyväksi 158 400 euron lisäeläke. Samalla hänen odotetaan työskentelevän aiemmin sovittua pitempään, sillä Varma nosti toimitusjohtaja Murron eläkeikää eläkeuudistuksen yhteydessä 63 vuodesta 65 vuoteen.

Ilmarisen Jouko Pölönen.

Eläkejohtajista toiseksi suurimman kokonaiskorvauksen vuonna 2020 sai Ilmarisen Jouko Pölönen, 51, jonka palkat, palkkiot ja hänen hyväkseen maksettu lisäeläke kasvoivat kahdeksan prosenttia edellisvuodesta yhteensä 738 000 euroon.

Työeläkejärjestelmästä maksettavan lisäeläkkeen osuus toimitusjohtajan korvauksesta oli 127 000 euroa. Pölösen lisäeläkevakuutuksen vanhuuseläkkeeseen oikeuttava ikä on 65 vuotta eli sama kuin Varman Risto Murrolla.

Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen.

Isojen eläkejohtajien palkkakuopassa vaikuttaa olevan julkisen alan työeläkevakuuttajan Kevan toimitusjohtaja. Laitosmuotoisen Kevan toimitusjohtajan Timo Kietäväisen, 64, palkat ja palkkiot olivat 250 000 euroa, jossa on nousua yksi prosentti edellisvuodesta.

Kietäväisen palkka oli selvästi pienempi kuin kollegoilla, vaikka Keva oli ja on sijoitus­omaisuudella mitattuna Ilmarista ja Varmaa merkittävästi suurempi. Vuoden 2020 lopussa Kevan hoitaman sijoitusomaisuuden arvo oli 58 miljardia euroa, kun Ilmarinen hoiti samaan aikaan 53 miljardin euron ja Varma 50 miljardin euron arvoista omaisuutta.

Vertailun vuoksi: Suomen pienimmän työeläkeyhtiön Veritaksen toimitusjohtaja Carl Pettersson, 42, sai palkkaa ja palkkioita 377 000 euroa vuodessa. Veritaksen hoitamien eläkesijoitusten arvo oli 3,9 miljardia euroa, joka oli viidestoistaosa Kevan sijoitussalkun koosta vuoden 2020 lopussa.

Satu Huber joutui jättämään Elon toimitusjohtajan tehtävän keväällä 2021.

Veritaksen Carl Pettersson lähti kuluvana vuonna toimitusjohtajaksi työeläkeyhtiö Eloon, kun siellä ollut ykköspaikka vapautui ennen aikojaan. Elon toimitusjohtaja Satu Huber, 63, joutui lähtemään yhtiöstä keväällä 2021 siellä paljastuneiden sotkujen vuoksi.

Taustalla oli huonosti järjestetty hallinto, joka johti Elon vakavaraisuuden heikkenemiseen alle kriittisen rajan koronakeväänä 2020. Huber sai koronavuodelta 2020 palkkaa, palkkioita ja lisäeläkettä 630 000 euroa, jossa oli kasvua edellisvuoteen kaksi prosenttia.

Edellisvuosilta kertyneiden ja vuonna 2020 maksettavien tulospalkkioiden osuus Huberin kokonaispalkasta oli 200 000 euroa.

Kun tarkasteluun otetaan eläkeyhtiöiden koko väki, parhaat keskimääräiset korvaukset maksettiin vuonna 2020 Ilmarisessa. Työeläkeyhtiö Ilmarinen raportoi henkilöstönsä saaman keskikorvauksen palkitsemisraportin rivillä ”henkilöstön keskimääräinen palkkakehitys”.

Vuonna 2020 työntekijän saama keskikorvaus oli Ilmarisessa noin 81 000 euroa, palkitsemis­raportti kertoo. Keskimääräinen korvaus on laskettu niin, että tilinpäätöksen mukaiset henkilöstökulut ilman sivukuluja on jaettu keskimääräisellä henkilöstömäärällä vuoden aikana.

HS pyysi Ilmarisen kanssa vertailukelpoisen henkilöstön keskimääräisen palkkakehityksen muistakin työeläkeyhtiöistä ja eläkelaitos Kevasta. Yhtiöiden lähettämien palkitsemis­raporttien mukaan toiseksi suurin henkilöstön keskikorvaus vuonna 2020 maksettiin työeläkeyhtiö Elossa: noin 75 000 euroa. Varmassa ja Veritaksessa keskikorvaus oli noin 70 000 euroa.

Työeläkelaitos Kevassa henkilöstön korvaus oli vuonna 2020 joukon pienin, noin 67 000 euroa.

Palkansaajan säännöllisen työajan ansio tulospalkkioineen taas oli viime vuonna keskimäärin noin 45 000 euroa, joten työeläkevarojen hoitajilla on keskimäärin selvästi paremmat korvaukset kuin työeläkemaksun maksajilla.

Lakisääteistä sosiaalivakuutusta hoitavat työeläkeyhtiöt rinnastavat itsensä usein finanssialaan. Suomen suurin finanssiyhtiö OP kertoo, että sen henkilöstön keskipalkka oli vuonna 2020 noin 54 000 euroa.

OP:n luvussa ei kuitenkaan ole mukana luottamushenkilöiden palkkioita, jotka taas työeläkeyhtiöt ilmoittivat.

Palkitsemisraporttien lukujen mukaan laskettuna työeläkeyhtiöt tilittivät henkilöstölleen keskimäärin noin 16 000–27 000 euroa enemmän vuodessa kuin finanssiyhtiö OP. Työeläkeyhtiössä sai siis keskimäärin noin 30–50 prosenttia paremman palkan kuin Suomen suurimmassa finanssiyhtiössä, vertailuluvut kertovat.

Julkisen alan eläkelaitos Keva on sijoitusten koolla mitattuna suurin mutta vertailuryhmän maltillisin palkanmaksaja. Silti senkin tilittämä keskikorvaus oli noin 24 prosenttia parempi kuin OP:ssä vuonna 2020.

Ero on ollut selvä myös pitemmällä aikavälillä. Keskimäärin Ilmarinen maksoi yhdelle työntekijälleen vuosina 2016–2020 noin 78 000 euroa vuodessa, kun esimerkiksi finanssiryhmä OP:ssä palkkaa ja palkkioita tuli samoina vuosina keskimäärin 51 000 euroa.

Tämän perusteella laskettuna julkisen rahan hoitajien palkkataso on ollut yli 50 prosenttia korkeampi kuin Suomen suurimmassa pankki- ja vakuutusryhmässä OP:ssä.

HS kysyi työeläkeyhtiöltä ja Kevasta kommentteja palkitsemisraporttien kertomasta henkilöstön palkkatasosta ja sen suhteesta finanssiryhmä OP:n palkkoihin.

Ilmarisen mukaan tunnusluku kuvaa Ilmarisen maksamien palkka- ja palkkiomenojen suhdetta henkilöstömäärään mutta se ei ole sama asia kuin henkilöstön keskipalkka. Palkkasummassa ovat mukana myös hallintoelimet eli muun muassa hallintoneuvosto ja hallitus, mutta heidän lukumääräänsä ei ole otettu huomioon jakajan puolella keskituloa laskettaessa.

Ilmarisen henkilöstöjohtaja Sami Ärilä myöntää kuitenkin, että hallintoelinten palkkioiden vaikutus ei ole ”kovin suuri”. HS laskelman mukaan esimerkiksi Ilmarisen keskiansiot näyttivät 858 euroa liian suurilta vuonna 2020 hallintoelinten palkkioiden vuoksi.

Samansuuruinen noin tuhannen euron heitto vuodessa koskee myös muita vertailun eläkevakuuttajia.

”Lisäksi palkat ja palkkiot -rivillä on myös seuraavan tilikauden palkkioihin liittyviä varauksia sekä edellisen tilikauden palkkioista varausten ja todellisuudessa maksettujen palkkioiden erotuksena mahdollisesti syntyvää varauksen purkua tai lisä­kustannusta. Eli luku ei sinänsä kyllä kuvaa henkilöstön keskipalkkaa”, Ärilä sanoo.

Jos Ilmarisen palkitsemisraportin ilmoittamasta palkasta, 81 000 euroa vuodessa, vähentää tuhat euroa, jää keskiansioksi silti noin 80 000 euroa vuonna 2020.

Ilmarisesta kerrotaan, että yhtiössä on omilla palkkalistoilla suhteellisen paljon sijoitusammattilaisia, joiden palkkaus on selvästi keskimääräisen palkkatason yläpuolella. Joissakin muissa eläke­vakuuttajissa käytetään ulkoisia varainhoitajia huomattavasti enemmän, Ilmarinen katsoo.

Toisaalta Ilmarinen kuten muutkin työeläkeyhtiöt maksavat isoja summia omien työeläkevakuutustensa myynnistä yhtiön ulkopuolisille henkilöille. Summat ovat liikesalaisuuksia.

Esimerkiksi Pohjola Vakuutus toimii yhtenä kanavana Ilmarisen asiakashankinnassa ja -hoidossa. Pohjola Vakuutus maksaa työntekijöilleen ja vakuutusedustajille heidän palkkansa ja palkkionsa, eli ne eivät näy Ilmarisen palkitsemisraportissa.

Muut eläkevakuuttajat vastaavat Ilmarisen tavoin.

Työeläkeyhtiö Varman mukaan sijoitus­toiminto muodostaa ison osan työeläke­yhtiöstä, siellä tehdään kansainvälistä työtä ja yleinen palkkataso on huomattavasti korkeampi kuin muissa vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Myös Keva vetoaa samaan.

”Eläkelaitoksen henkilöstörakenne on selvästi erilainen kuin suuren vähittäispankin. Toisin kuin pankeissa, Kevassa on suhteellisen vähän asiakaspalvelijoita, ja toisaalta korkeaa osaamista vaativaa asiantuntijatyötä tekevien määrä on suuri”, sanoo Kevan tuore toimitusjohtaja Jaakko Kiander.