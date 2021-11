Yhtiö hakee listautumisannilla First North -markkinapaikalle 20 miljoonan euron rahoitusta.

Moottoriurheilun tarvikkeiden jakeluyhtiö Sponbike suunnittelee listautumista Helsingin pörssin First North -listalle. Sponbike aikoo muuttaa nimensä Duelliksi.

Yhtiön listautumisannin on määrä koostua 20 miljoonaan euron osakeannista ja nykyisten osakkeenomistajien osakemyynnistä.

Kyseessä on listautumissyksyn yhdestoista ja koko vuoden 23. uusi listautuja.

Duell aikoo käyttää osakeantirahat osakkeenomistajiensa ja tiettyjen johtoryhmän jäseniensä myöntämien velkakirjalainojen ja niiden korkojen maksamiseen sekä mahdollisiin yrityskauppoihin Euroopassa.

Ankkurisijoittajat ovat sitoutuneet merkitsemään osakkeita yhteensä 49,5 miljoonaa euroa. Ankkurisijoittajaksi ovat lupautuneet Hartwall Capital, säästöpankkien rahastot, Ilmarinen sekä tietyt Handelsbankenin, OP:n ja Aktian rahastot.

Yhtiön pääomistajat ovat pääomasijoittaja Sponsorin rahasto ja ruotsalainen sijoitusyhtiö Rite Internet Ventures.

Duell kertoo olevan yksi johtavista jakelijoista moottoriurheilun jälkimarkkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Hallituksen puheenjohtaja Sami Heikkilä sanoo, että yhtiön maantieteellinen laajeneminen on yhtiön strategian painopistealue.

”Strategian toinen kulmakivi on toimia asiakkaiden kumppanina verkkokaupan kehittämiseksi, koska käynnissä on rakenteellinen siirtymä kohti verkkokauppaa. Kolmas strategian painopistealue on brändivalikoiman kehittäminen, mukaan lukien myös Duellin omat tuotemerkit”, Heikkilä sanoo tiedotteessa.

Duellin pro forma -liikevaihto oli elokuussa päättyneellä tilikaudella 101,8 miljoonaa euroa ja pro forma -liikevoitto 8,9 miljoonaa euroa.

Yhtiö kertoo, että sen vuotuinen liikevaihdon kasvu on ollut keskimäärin 18 prosenttia vuosien 2019–2021 tilikausien välisenä aikana.