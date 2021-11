Pörssi­yhtiöiden tulos­kausi on ollut vahva, mutta ”kotoilun hurja veto” alkaa hiipua

Osakestrategien mukaan pörssiyhtiöt näyttävät selättäneen pelätyt huolet kustannusten noususta ja hankinta­ketjujen ongelmista toistaiseksi, mutta koronahuuma vaikuttaa olevan ohi.

Helsingin pörssin kolmannen neljänneksen tuloskausi on kokonaisuudessaan sujunut toistaiseksi ennakko-odotuksia paremmin. Tuloksista alkaa kuitenkin näkyä, että kovin koronaelpyminen on loppumassa, sanovat osakestrategit.

”Tuloskausi on ollut kaiken kaikkiaan tosi vahva Suomessa ja muuallakin. Tulokset ovat yllättäneet positiivisesti, vaikka yhtiökohtaisia eroja on”, sanoo Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto.

Ensimmäisen kahden viikon aikana julkaistujen tulosraporttien perusteella tuloskausi on mennyt Suomessa analyytikoiden konsensus­ennusteita paremmin sekä liikevaihtojen että tulosten suhteen, kertoi Aktia Pankki maanantaina markkina­katsauksessaan.

Suomalaisyhtiöt ovat Aktia Pankin mukaan ylittäneet liikevaihto­ennusteet keskimäärin noin 2,8 prosentilla ja tulosennusteet noin 9,2 prosentilla. Liikevaihdot ovat Suomessa kasvaneet 16 prosenttia ja liiketulokset jopa 56 prosenttia vuoden takaiseen ajanjaksoon verrattuna.

Tuloskasvun suurimpia ajureita ovat olleet Aktian mukaan muun maussa metsäsektorin hyvä kehitys pakkausten ja puutuotteiden ajamana.

Metsäsektorin lisäksi pankit ja muut rajoitusalan yhtiöt tekivät hyviä tuloksia, kun korkotason nousu on parantanut niiden korkokatteita ja sijoitus­markkinoiden hyvä vire varain­hoito­yksiköiden palkkiotuottoja.

Kotona oleilu ja remppaamisbuumi tukivat edelleen koronapandemiasta hyötyneiden yhtiöiden tuloksia, vaikka eivät niin voimakkaasti kuin aiemmin.

”Kotoilun hurja veto alkaa hiipua. Keskolla remontit vetävät vielä, mutta muu kauppamyynti ei ollut enää hurjassa vedossa. Se näkyi myös Tokmannissa. Nyt mennään kohti normaalimpaan kulutusta”, sanoo S-Pankin päästrategi Lippo Suominen.

Helsingin pörssi on perinteisesti ollut konepajavetoinen ja Kiina-riippuvainen, ja kiinalaisen Evergranden ja Kiinan muun kiinteistösektorin ongelmat näkyivät erityisesti hissivalmistaja Koneen luvuissa.

Maailmantalous on ponnistanut tänä vuonna voimalla ylöspäin koronakriisistä, ja se on paisuttanut yleisesti yhtiöiden liikevaihtoja.

”Purkautunut kysyntä näkyy erityisesti kuluttajayhtiöissä, joiden myynti on ollut vahvaa. Rajoittava tekijä voi olla jatkossa se, että tuotteita ei pystytä tarjoamaan myyntiin hyvästä kysynnästä huolimatta”, Dansken Kivipelto sanoo.

” ”Kustannusten nousu ja tarvikepula eivät olleet niin voimakas teema kuin etukäteen ajateltiin.”

Tuloskauden alla suurimpia huolia olivat kustannusten nousu ja hankintaketjujen ongelmat. Yritykset näyttävät kuitenkin suoriutuneen pääosin näistä ongelmista pelättyä paremmin ja onnistuneet siirtämään kustannukset eteenpäin asiakkailleen.

”Kustannusten nousu ja tarvikepula eivät olleet niin voimakas teema kuin etukäteen ajateltiin. Ne voivat kuitenkin iskeä viiveellä”, S-Pankin Suominen sanoo.

Osakestrategit arvioivat, että koronaelpyminen on lähellä loppua, ja se voi näkymä korona-ajan rakettien kurssireaktioissa.

”Yritykset ovat jo poimineet puista helpot, matalalla roikkuneet hedelmät. Viimeisen vuoden ajan kurssiraketit eivät ehkä enää mene eteenpäin, ja pörssissä palataan maan pinnalle joidenkin yhtiöiden osalta”, Dansken Kivipelto sanoo.

S-Pankin Suominen sanoo, että pörssin koronahuuma on ohi.

”Koronapandemian jälkeen on ollut tuloskausia, jolloin kaikki on mennyt putkeen, mutta nyt tuli sekä pettymyksiä että positiivia yllätyksiä. Kova huumavaihe, jossa kaikki nousee ja yllättää positiivisesti, on paketissa”.

Tuloskausi jatkuu muutaman viikon ajan. Isoista yhtiöistä tuloksensa julkaisee vielä vakuutuskonserni Sampo keskiviikkona sekä teräsvalmistaja Outokumpu ja vuokra-asuntoyhtiö Kojamo torstaina.

Peränpitäjä on energiayhtiö Fortum, jolta on luvassa osavuosikatsaus ensi viikon perjantaina. Fortumin katsaukseen kohdistuu ennakko-odotuksia, koska energian hinta on noussut reippaasti tämän vuoden aikana.

”Jos sähkön hinta nousu jää korkealle, sillä on talouteen haasteita. Fortum on toki voittaja”, Suominen sanoo.