Kun yhteisen asunnon ostaminen tuli Akseli Lahdensuolle, 25, ja Ida-Kaisa Isoviidalle, 24, ajankohtaiseksi, he päättivät hyödyntää omille asp-tileilleen vuosien varrella kerryttämänsä rahat.

Helsingissä asp-lainan enimmäismäärä on 215 000 euroa, ja lainan saadakseen pitää säästää vähintään kymmenen prosenttia asunnon hinnasta. Koska sekä Lahdensuo että Isoviita olivat tahoillaan säästäneet asp-tileilleen yhteensä yli 40 000 euroa, he arvelivat kahdella erillisellä lainalla voivansa ostaa jopa 400 000 euron arvoisen asunnon.

Kun reilut 300 000 euroa maksava mieluinen asunto Pasilasta oli löytynyt ja pariskunta lähti neuvottelemaan pankin kanssa asunto­lainasta, kävi ilmi, että asp-laina onkin asunto- eikä henkilökohtainen.

”Molempien ei siis ole mahdollista käyttää aspia täysmääräisesti siihen, vaan lainaa saa kahdestaan yhtä paljon kuin yksinkin”, Lahdensuo kertoo.

Hän ihmettelee, miksei lainan enimmäis­määrä ole suurempi tilanteissa, joissa ostajia on yhden sijaan kaksi. Pariskunta tarvitsee yleensä enemmän tilaa kuin yksin elävä, jolloin asunnon hintakin kohoaa korkeammalle.

”Kun pelkällä asp-lainalla yrität nykyään ostaa Helsingistä kahdelle henkilölle asuntoa, niin sillä ei juuri mitään saa.”

Asp-järjestelmä on peräisin 80-luvulta ja se ei kaikilta osin vastaa enää nykypäivän tarpeita, arvioi lainsäädännöstä vastaavan ympäristö­ministeriön ylitarkastaja Jorma Pietiläinen.

”Ehkä järjestelmä on ennen kaikkea ajateltu ensimmäistä pientä yksiötään ostaville sinkuille, mutta maailma muuttuu”, hän toteaa.

Järjestelmän ongelmat on kuitenkin tunnistettu ministeriössä, jossa ollaan parhaillaan tekemässä asp-järjestelmän kehittämishanketta. Pietiläisen mukaan tarkastelun kohteena ovat muun muassa asp-lainan enimmäis­ikärajan nostaminen sekä tilanteet, joissa on yhden sijasta kaksi asunnonostajaa.

Pariskuntien kohdalla voitaisiin lainan enimmäismäärää esimerkiksi korottaa tietyllä prosentilla yksin ostavaan verrattuna. Asiasta tullaan jossain kohtaa antamaan hallituksen esitys, mutta sen aikataulu on Pietiläisen mukaan vielä auki.

Uudistusta hidastaa hänen mukaansa se, että ympäristöministeri on vaihtumassa. Kun vihreiden nykyinen sisäministeri Maria Ohisalo jää vanhempainvapaalle, siirtyy nykyinen ympäristöministeri Krista Mikkonen hänen paikalleen ja puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajasta Emma Karista taas tulee ympäristöministeri ja hallitusviisikon jäsen.

”Mutta kyllä tämä ongelma on hyvin tiedossa ja asiaa pyritään edistämään mahdollisimman pian”, Pietiläinen sanoo.

” ”Ei tällaista asiaa tajunnut edes miettiä tai kyseenalaistaa silloin.”

Lahdensuon ja Isoviidan mielestä pankissa ei ole tarpeeksi selvästi kerrottu asp-lainan sääntelystä eri tilanteissa. Molemmat ovat avanneet asp-tilinsä 18-vuotiaina, jolloin yhteisen asunnon ostaminen ei vielä ole käynyt mielessäkään.

”Ei tällaista asiaa tajunnut edes miettiä tai kyseenalaistaa silloin. Varmaan pankissa asia on esitetty niin, että säästä 10 prosenttia ja voit ostaa asunnon”, Lahdensuo toteaa.

Hän on jälkikäteen tarkistanut pankin kanssa vuonna 2014 tekemänsä tilisopimuksen, eikä siinä ole ollut hänen mukaansa mainintaa lainan asuntokohtaisuudesta.

Isoviidan mukaan asp-lainasta on ollut ylipäätään vaikeaa löytää selvää tietoa tai sen sisäistäminen olisi vaatinut ymmärrystä, jota 18-vuotiaalla ei välttämättä vielä ole.

”Eikä näitä kaikkia asioita tuoda pankissa esiin, vaan siellä korostetaan vain aspin parhaita puolia.”

Asp-järjestelmässä on paljon liikkuvia osia ja sitä voi olla hieman hankala sisäistää, toteaa Nordean toimipaikanjohtaja Sami Hämäläinen.

Pankit toimivat asp-sääntelyn puitteissa, jonka mukaan laina on aina asuntokohtainen eikä velalliskohtainen. Yhteistä asuntoa ostavat voivat halutessaan ottaa yhteisen tai erilliset korkotukilainat, mutta lainalla on silti sama enimmäismäärä, joka vaihtelee alueittain.

Kovin yleisiä eivät kuitenkaan sellaiset tapaukset ole, jossa pariskunnalle paljastuisi vasta lainalupausta hakiessa, ettei korkotuetun lainan määrä tuplaannukaan. Hämäläisen mukaan tällaiset tilanteet johtuvat luultavasti väärinymmärryksestä, unohduksesta tai pankin tekemästä inhimillisestä virheestä.

Myös OP:n asumisen rahoituksesta vastaava johtaja Satu Nurmi kertoo, ettei hänen tiedossaan ole montaakaan vastaavaa tapausta.

” ”Ehkä asiakas ei osaa ajatella, että olisi jonkun toisen kanssa ostamassa yhteistä asuntoa.”

Pankkien mukaan lähtökohtaisesti asp-säästötilin avaamisen yhteydessä asiakkaille kerrotaan lainaan liittyvästä sääntelystä kattavasti.

Viestinnässä on kuitenkin kenties myös parantamisen varaa. Asp-lainan saadakseen minimisäästöaika on kaksi vuotta, ja siinä ajassa saattaa Nordean Hämäläisen mukaan helposti unohtua, mitä pankissa on tilin avaamisen yhteydessä puhuttu.

”Useinhan tilit avataan yksin ja pankissa kerrotaan vain yhdelle ihmiselle sitä tarinaa. Ehkä asiakas ei osaa silloin ajatella, että olisi jonkun toisen kanssa ostamassa yhteistä asuntoa”, sanoo puolestaan OP:n Nurmi.

Hukkaan asp-tilille säästetyt eurot eivät silti mene. Hämäläinen muistuttaa, että säästöt voi käyttää esimerkiksi myöhemmin edessä olevan asunnonvaihdon yhteydessä, jolloin lainan omarahoitusosuus on jo 15 prosenttia.

”Harva meistä asuu loppuelämää ensi­asunnossa, ja siinä mielessä säästämistä kannattaa jatkaa sinnikkäästi.”

Lahdensuon ja Isoviidan kaltaiseen tilanteeseen ei ole olemassa mitään yleispätevää ohjeistusta, sillä ihmisten ja perheiden tilanteet ovat niin erilaisia. Pankkien edustajat kuitenkin suosittelevat olemaan nopeasti yhteydessä omaan pankkiin, jotta lainan ottajille voidaan räätälöidä paras mahdollinen ratkaisu.

”Aina löytyy keinoja. Riippuu myös paljon, mitä etuja asiakas itse arvostaa”, Nurmi sanoo.

Jos asunnon hinta ylittää asp-lainan enimmäismäärän, voi sen lisäksi ottaa asp-lisälainan. Hämäläisen mukaan Nordealla noin joka neljäs asp-säästäjä päätyy tällaiseen ratkaisuun.

Jonkin verran on Nurmen mukaan myös esiintynyt tilanteita, että ollaan säästetty asp-lainaa varten mutta lopulta otetaankin normaali asuntolaina. Jotkut esimerkiksi arvostavat pidempää laina-aikaa ja pienempää kuukausierää, jolloin asp-lainaan kuuluva 25 vuoden laina-aika voi olla liian lyhyt.

Lahdensuo ja Isoviita pohtivat, mikä asp-lainan hyöty lopulta on, jos säästettyä summaa ei pysty välttämättä täysimääräisesti hyödyntämään. Tällöin rahat saattavat olla turhaan vuosia sidottuna asp-tiliin.

Asp-sääntelyn mukaisesti pankki maksaa talletuksille yhden prosentin koron ja 2–4 prosentin lisäkoron, kun säästötavoite on saavutettu ja kauppa tehty. Pariskunnan tapauksessa lisäkorkoa maksetaan kvartaaleittain kuitenkin enintään 3 000 eurosta, vaikka he olisivat yhteensä säästäneet tätä enemmän.

”Ja emme ole edes tunteneet toisiamme silloin, kun rahaa on alettu säästämään”, Lahdensuo toteaa.

Pariskunta päätyi lopulta ottamaan Pasilan asuntoa varten yhteisen asp-lainan sekä päälle asp-lisälainan. He kuitenkin arvelevat, että normaali asuntolaina olisi ollut paljon yksin­kertaisempi ja monessa tilanteessa parempi vaihtoehto. Esimerkiksi asp-ratkaisuun liittyvät käsittelykulut nousivat nyt korkeammiksi verrattuna yhteen normaaliin asuntolainaan.

He olivat yllättyneitä siitä, että yksikään lainatarjouksen lähettänyt pankki ei tarjonnut asp-lainaa ensisijaisena vaihtoehtona vaan pariskunnalle suositeltiin aina ensin normaalia asuntolainaa.

”Olimme jo etukäteen päättäneet käyttää asp-lainaa ja ilman sitä olisimme menettäneet tuhansien eurojen lisäkorot. Mutta aika hankalaa oli yrittää hakea lainaa niiden sääntöjen perusteella, joihin on suostunut 18-vuotiaana”, Lahdensuo sanoo.

”Aspin hyödyt eivät ehkä lopulta ole kovin merkittäviä”, Isoviita pohtii.

