Yhtiö ilmoitti samalla, että se poistaa tunnistukseen käyttämänsä tietokannan, jossa on tietoja yli miljardin ihmisen kasvonpiirteistä.

Teknologiayhtiö Facebook on ilmoittanut, että se lopettaa kasvojentunnistus­teknologian käytön Facebook-palvelussaan, yhtiö kertoo.

Teknologia on näkynyt käyttäjille muun muassa siten, että heidän palveluun lataamiensa kuvien yhteyteen on haettu automaattisesti tietoja niissä esiintyvistä muista käyttäjistä. Näitä tietoja ovat olleet muun muassa kuvissa esiintyvien ihmisten nimet.

Samalla yhtiö ilmoitti, että näkövammaisille ja sokeille suunnattua, niin sanottua Automatic Alt Text (AAT) -palvelua supistetaan. Jatkossa kuvista AAT:n avulla luodut tekstit eivät sisällä kuvissa esiintyvien ihmisten nimiä, mutta palvelu toimii muuten entiseen tapaan.

Facebook perustelee päätöstä yksityisyyden­suojaan liittyvillä kysymyksillä.

”Meidän täytyy tasapainotella kasvojen­tunnistuksen tarjoamien positiivisten käyttötarkoitusten sekä kasvavien yhteiskunnallisten huolten välillä, erityisesti koska sääntelijät eivät ole antaneet selkeitä sääntöjä [teknologian käytölle]”, yhtiön tiedotteessa sanotaan.

Kriitikot ovat Reutersin mukaan varoittaneet, että kasvojen­tunnistus­teknologia voi vaarantaa yksityisyydensuojan ja normalisoida kaikenläpäisevän valvonnan. Näiden lisäksi teknologiaa voidaan käyttää haavoittuvissa asemissa olevien ihmisryhmien turvallisuuden vaarantamiseen.

Teknologiasta luopumisen yhteydessä Facebook ilmoitti, että se aikoo poistaa yli miljardin käyttäjän tietoja tietokannoistaan. Tiedot liittyvät muun muassa käyttäjien kasvoihin ja kasvonpiirteisiin.

Uutistoimisto Reutersin haastatteleman Facebookin tiedottajan mukaan luopuminen koskee kaikkia Facebookin käyttäjiä. Tiedottaja arvioi, että teknologian poistaminen tapahtuu joulukuuhun mennessä.

Facebook ilmoitti viime viikolla muuttavansa nimensä. Yhtiön uusi nimi on Meta. Yhtiö on ollut viime viikkoina myös kovien syytösten kohteena. Yhtiön entinen työntekijä Frances Haugen on paljastanut, miten yhtiö on väitetysti asettanut taloudellisen tuloksen käyttäjien hyvinvoinnin edelle.