Apulaisoikeusasiamies antoi tiistaina päätöksen kantelusta turkistarhojen mahdollisuudesta hakea koronatukea kahdelta viranomaiselta.

Oikeusasiamies on antanut päätöksen turkistarhojen koronatuista.

Business Finlandin turkistarhoille annettujen koronatukien sallivuus on kyseenalainen, katsoo eduskunnan apulaisoikeusasiamies.

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen antoi tiistaina päätöksen kanteluun Business Finlandin turkistarhayrityksille jakaman koronapandemiaan liittyvän häiriötuen sallittavuudesta ja tarhojen mahdollisuudesta hakea koronatukea kahdelta viranomaiselta.

Kantelija arvosteli apulaisoikeusasiamiehelle tehdyssä kantelussaan Business Finlandia siitä, että sen mukaan turkistarhat eivät toimi maatalouden alkutuotannon alalla. Business Finlandin tulkinta oli kantelijan mielestä ristiriidassa sekä maatalouden alkutuotannon väliaikaista tukea jakavan ELY-keskuksen että kustannustukea myöntävän Valtiokonttorin tulkinnan kanssa.

Ristiriitaiset tulkinnat ovat johtaneet siihen, että turkistarhaajat voivat hakea koronatukea sekä Business Finlandilta että ELY-keskukselta.

Apulaisoikeusasiamies toteaa päätöksessään, että viranomaiset ovat tulkinneet Euroopan unionin lainsäädäntöä ja maatalouden alkutuotannon määrittelyä eri tavoin.

Päätöksen mukaan Business Finlandin tulkinta, että eläinten myyminen elävänä tai kuolleena on ratkaiseva kriteeri sen suhteen, voidaanko turkistarhauselinkeinoa tukea, on kapea-alainen. Tulkinta jättää oikeusasiamiehen mielestä huomioimatta sen, miten maatalouden alkutuotannon käsitettä on vakiintuneesti tulkittu.

Oikeusasiamies katsoo siten, että Business Finlandin olisi tullut arvioida valtiontuen maksamisen edellytyksiä toisin kuin se on arvioinut. Viranomainen toteaa kuitenkin, että valtiontuen sallivuudesta päättää viime kädessä Euroopan komissio.