Tutkimus: Suomen talous on perinteisesti ollut verrokki­maita suhdanne­herkempi, mutta korona­kriisistä se selvisi yllättävän hyvin

Suomi on historiallisesti ollut verrokkimaita herkempi suhdannevaihtelulle, mutta koronakriisin kohdalla Suomen toimialarakenne pehmensi iskuja, selviää uudesta tutkimuksesta.

Suomen talous on kestänyt koronakriisin iskut yllättävän hyvin, selviää Elinkeinoelämän tutkimus­laitos Etlan tuoreesta tutkimuksesta.

Valtioneuvostolle tehty tutkimus selvitti Suomen talouden haavoittuvuutta sekä kriisien vaikutuksia arvoketjuihin ja kansain­väliseen kauppaan. Tutkimuksen aineistoon kuului kansainvälisen maa-aineiston ja tilastojen lisäksi laaja yrityskysely sekä yritysjohdon haastatteluja.

Kansainvälisessä vertailussa suurin osa maista kärsi koronakriisistä ja sen aiheuttamista arvoketju­häiriöistä Suomea enemmän. Suomea suojeli sen toimi­alarakenne, kertoo tutkimusryhmää vetänyt Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö.

Esimerkiksi Keski-Euroopassa autoteollisuus tai Etelä-Euroopassa matkailuala kärsivät kovasti komponentti­pulasta sekä liikkumis­rajoituksista.

Nämä sektorit eivät Suomessa kata yhtä suurta osaa kansan­taloudesta. Sen sijaan suomalaisen valmistavan teollisuuden pitkät tilaus­kannat pehmensivät iskuja.

”Suomella kävi säkä. Yleensä investointi­tavaravaltaisuus on ollut suhdannevaihtelua lisäävä tekijä, mutta nyt pitkät tilauskannat suojelivat meitä”, Ali-Yrkkö sanoo.

Kehittyneisiin teollisuusmaihin verrattuna Suomi on yleisesti hieman keskimääräistä herkempi erilaisille shokeille. Yksi selittävä tekijä on maan koko. Mitä suurempi ja kehittyneempi maa, sitä tasaisempaa vaurauden ja taantumien sarja eli suhdannevaihtelu on.

Viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana talous on vaihdellut Suomessa enemmän kuin suurin piirtein samankokoisissa verrokki­maissa Ruotsissa ja Tanskassa.

Syitä löytyy muun muassa 1970-luvun lopun vienti­taantumasta, 1980-luvun lopun kotimaisesta yli­kuumenemisesta, 1990-luvun alun lamasta, Nokian huippuvuosista ennen finanssi­kriisiä sekä kilpailukyvyn hitaasta korjautumisesta 2010-luvun puolivälissä.

Yksi selittävä tekijä etenkin Ruotsiin nähden on siinä, että Ruotsin talous on moni­puolisempaa kuin Suomen. Suomessa yksittäiset yritykset ja alat, kuten Nokia ja paperiteollisuus, ovat vetäneet koko talouden lukuja mukanaan, tutkimusjohtaja Ali-Yrkkö kertoo.

”Jos talous on monipuolinen, yksittäisen alan tai yrityksen vaikutukset laimenevat suhteessa kokonaisuuteen”, Ali-Yrkkö sanoo.

Suomenkin talouspohja on tutkimusten mukaan viime aikoina hieman monipuolistunut, sillä suurimpien kymmenen yrityksen osuus Suomen taloudesta on laskenut. Samalla muiden yritysten merkitys on kasvanut.

Pandemian alkuvaiheessa tehtaita suljettiin ja tuotantoa alettiin alas. Kun kysyntä alkoi taas kasvaa, oli globaali arvo- ja toimitus­ketju mennyt jo pahasti jumiin.

”Arvoketjut välittivät talouden ongelmia maasta ja toimialalta toiseen.”

Ali-Yrkkö kertoo esimerkin suomalaisesta tehtaasta, joka supisti toimintaansa, sillä se ei saanut erästä oleellista komponenttia Saksasta.

Saksan tehdas taasen ei voinut toimittaa komponenttia, koska sen tarvitsemat osat valmistettiin Pohjois-Italiassa, missä tehtaat olivat menneet kiinni koronaviruksen takia.

Arvoketjuongelmat vaivaavat yhä suomalaisyrityksiä. Kriisin alussa ongelmat johtuivat tarjontahäiriöistä. Nyt on kyse ylikysynnästä, kun yritykset eivät kykene kasvattamaan tuotantoaan tarpeeksi nopeasti kysyntää vastaavaksi. Myös maailman­laajuinen konttipula ja kuljetus­ongelmat aiheuttavat pulmia.

Lue lisää: Hyllyillä on tyhjää ja tilauksissa viiveitä, koska globaalien toimitusketjujen herkkä tasapaino horjahti – HS kertoo, mistä häiriöt johtuvat

Eräs tutkimuksen havainnoista olikin se, että Suomi tarvitsee viennin lisäksi tuontia.

”Aina puhutaan viennistä, mutta kriisi osoitti, että tarvitaan myös tuontia, jotta voi olla vientiä”, Ali-Yrkkö sanoo.

Arvoketjut ovat globalisoituneet vuosikymmenten ajan, mutta nyt kehitys ei enää kiihdy. Ennen koronakriisiä arvo­ketjut toimivat Ali-Yrkön mukaan moitteettomasti. Nyt arvoketjujen toiminta­varmuus on noussut esille yritysten riskikartoituksessa.

Komponenttipulan edessä yritykset eivät suinkaan jääneet seisomaan tumput suorina, vaan ryhtyivät etsimään vaihtoehtoisia toimittajia tai vähentämään välikäsiä.

Toimitusketjujen yskiminen on nostanut esille kysymyksen tuotannon siirtämisestä lähemmäs. Merkkejä alueellistumisesta on, Ali-Yrkkö sanoo. Tuotanto ei välttämättä palaa Suomeen, mutta joitakin asioita aletaan valmistaa esimerkiksi Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa.

”Kyse on trendin kääntymisestä, mutta ei siitä, että mentäisiin yhdestä laidasta toiseen.”

Tutkimuksen mukaan mitään yleislääkettä taloudellisten kriisien hillitsemiseen ei ole, sillä kriisit ovat keskenään niin erilaisia. Esimerkiksi 1990-luvun alun lama ja koronakriisi poikkeavat Ali-Yrkön mukaan tyystin toisistaan.

”Mietimme pitkään, onko poliittisilla teoilla jotakin roolia, millä kriisien vaikutuksia voisi pienentää. Totesimme, että jos tauti on eri, niin hoitokin on eri.”

Yleisesti tutkimusryhmä kuitenkin päätteli, että julkisen talouden hyvä kunto tuo liikkumavaraa kriisien hoitoon.

Lisäksi markkinoiden tulisi antaa itse korjata itseään mahdollisimman pitkälle niin, että toimimattomia yrityksiä ei tekohengitetä ja uusille annetaan tilaa syntyä.

Pitkällä aikavälillä kriisinsieto­kykyä tuo talouden monipuolistuminen. Siihen on Ali-Yrkön mukaan kuitenkin poliittisin toimin vaikeaa vaikuttaa.