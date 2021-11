Raaka-aine- ja komponenttipula sekä osaavan työvoiman puute vaivaavat alaa. Tarjouspyyntöjä on liikkeellä runsaasti.

Teknologiateollisuuden alan kovin kasvu on taittunut, ja kolmannen vuosi­neljänneksen tilaus­kertymä alan yrityksille oli odotuksiin nähden pettymys, kertoo työnantajia edustava Teknologiateollisuus ry.

Teknologiateollisuuden yritykset Suomessa saivat heinä–syyskuussa kuusi prosenttia vähemmän uusia tilauksia kuin edellisellä neljänneksellä. Kertymä oli kuitenkin seitsemän prosenttia suurempi kuin samassa kvartaalissa viime vuonna.

Yritysten henkilöstömäärä jatkoi kasvuaan. Syyskuun lopussa teknologiateollisuuden alalla työskenteli 319 000 henkeä, eli 2 000 ihmistä enemmän kuin kolme kuukautta aiemmin.

Kokonaisuudessaan työnantaja­järjestö toteaa, että tilanne alalla on hyvä, sillä tarjous­pyyntöjä on liikkeellä runsaasti. Teknologia­teollisuuden suhdanne­tilanne on kehittynyt Suomessa samaan suuntaan kuin muualla Euroopassa ja maailmalla laajemmin.

Euroopassa kasvun ennakoidaan jatkuvan loppuvuodesta, mutta odotuksia heikompana. Muun muassa toimitus­ketjujen yskimisestä johtuvat ongelmat haittaavat teollisuutta laajasti.

"Teollisuuden näkymiä sumentavat etenkin vaikea raaka-aine- ja komponenttipula, kohonneet kustannukset sekä pula osaavasta työvoimasta. Kustannusten raju nousu voi johtaa myös yritysten kannattavuuden heikentymiseen”, sanoo Teknologia­teollisuuden johtaja, pääekonomisti Petteri Rautaporras tiedotteessa.

Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola puolestaan sanoo tiedotteessa, että alan pysyvämmät ongelmat eivät ole ratkenneet viimeaikaisen nousu­kiidon aikana.

Hirvola peräänkuuluttaa investointeja tutkimukseen ja kehitykseen sekä koneisiin ja laitteisiin. Hirvolan mukaan on tärkeää, että TKI-rahoitusta pohtiva parlamentaarinen työryhmä löytäisi ratkaisun siihen, kuinka rahoitus saataisiin nostettua tulevina vuosina tavoiteltuun neljään prosenttiin brutto­kansantuotteesta.

Myös kasvavaan työvoimapulaan täytyy Hirvolan mukaan puuttua.

”Yritysten kasvua haittaava työvoimapula, yli seitsemän prosentin työttömyysaste, väestön ikääntyminen ja julkisen talouden velkaantuminen on mahdoton yhtälö”, Hirvola sanoo tiedotteessa.

”Työllisyystoimia tarvitaan kuumeisesti. Samaan aikaan on varmistettava osaajien ripeä saatavuus myös maan rajojen ulkopuolelta, sillä kotimaiset kädet eivät riitä.”