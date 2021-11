Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen mukaan työeläkeyhtiöiden keskinäinen kilpailu on näennäistä.

Työeläkeyhtiöiden yhdistämistä pitäisi selvittää ja samalla väljentää riskinottoa rajoittavia vakavaraisuussäännöksiä, ehdottaa Suomen Yrittäjien (SY) toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

”Uskon, että se tehostaisi järjestelmää, vähentäisi eläkemaksujen nousupaineita, parantaisi yritysten kilpailukykyä ja lisäisi työn tekemisen kannustimia”, Pentikäinen perustelee tiedotteessaan.

Suomessa työeläkevarojen hallinto on hajautettu usealle työeläkeyhtiölle, kassalle ja säätiölle, joista isoimmat ovat Ilmarinen ja Varma.

Työeläkeyhtiöiden toimintakulut ovat SY:n mukaan yhteensä noin 500 miljoonaa euroa vuodessa. Pentikäinen arvioi, että säästö työeläkeyhtiöiden yhdistymisestä voisi olla ”pari sataa” miljoonaa vuodessa koko eläkejärjestelmän tasolla.

Suomessa yksittäisten eläkeyhtiöiden riskinottoa on rajoitettu vakavaraisuussäännöillä. Pentikäisen mukaan tämä ”ylikireä” sääntely vaikeuttaa työeläkeyhtiöiden pitkäjänteistä sijoitustoimintaa.

Ruotsin eläkerahastot ovat konsulttiyhtiö Fiduciumin mukaan tuottaneet viimeisen 10 vuoden aikana kumulatiivisesti 141 prosenttia, kun Suomen työeläkeyhtiöiden sijoitustuotot jäivät 66 prosenttiin. Suomen tuotot olivat vertailussa joka vuosi Ruotsia heikommat, SY kertoo.

”Työeläkeyhtiöiden keskinäinen kilpailu on näennäistä ja rajallista, koska yhtiöt toteuttavat lakisääteistä tehtäväänsä eivätkä voi juuri vaikuttaa eläkemaksujensa suuruuteen. On vaikea keksiä järkisyitä siihen, miksi yhtiöitä on neljä eikä yksi”, Pentikäinen sanoo.