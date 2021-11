”Älä laita sitä naamallesi. Deadpool-maski ei suojaa ollenkaan”, sanoo Ryan Reynolds, kun näkee minun tutkiskelevan viininpunamustaa supersankarin kasvomaskia pöydällä hänen takanaan.

”Itse asiassa tuosta maskista tarttuu luultavasti sukupuolitauti.”

Hänen leveä hymynsä hyytyy ja ilme vakavoituu.

”Siis ihan oikeasti”, Reynolds sanoo matalalla äänellä.

”Jotakin siitä tarttuu. Kuten minulle kävi.”

Olemme Reynoldsin kanssa ilman maskeja (joskin rokotettuina ja testattuina) ladossa maatilalla, jossa hän asuu vaimonsa Blake Livelyn ja kolmen tyttärensä kanssa. Tila sijaitsee metsäisellä seudulla New Yorkista pohjoiseen. Alue on aitoa maaseutua, ja Reynolds kutsuukin aluetta ”Paul Bunyanin persläveksi” kansanperinteen myyttisen metsurihahmon mukaan.

Entisen heinäladon yläkerrassa kaikkialla on tavaroita muistuttamassa 45-vuotiaan kanadalaisnäyttelijän menestyksestä, joka alkoi Deadpool-maskista.

Moottoripyörän päälle on laskostettu huivi, jossa on walesilaisen Wrexham AFC:n logo. Wrexham on Englannin viidenneksi korkeimmalla sarjatasolla pelaava jalkapalloseura, jonka Reynolds osti viime helmikuussa Rob McElhenneyn kanssa. Parivaljakko on tekemässä seurasta dokumenttisarjaa FX-kanavalle.

Juomakärry on lastattu täyteen Aviation Gin -pulloja. Reynolds osti juomabrändin ja myi sen vuonna 2020 juomajätti Diageolle osana 610 miljoonan dollarin (530 miljoonan euron) kauppaa. Reynoldsille jäi sopimuksessa oikeuksia brändiin.

Ladossa on valtava samettisohva, jonka sävy on Reynoldsin mukaan ”Mint Mobilen vihreä”. Se tulee kännykkäyhtiöstä, josta hän osti enemmistön vuonna 2019, koska oli yhtiön palvelujen fani.

Reynolds kertoo, että istui sillä sohvalla ja pitchasi visionsa Free Guysta. Toimintapläjäyksen muotoon tehty voimaannuttava hyvän mielen komedia nousi kesällä huippusuosituksi.

Ryan Reynolds Marvel Comicsin epätavallisimpaan antisankariin perustuvassa Deadpool-elokuvassa.

Supersankarielokuva Deadpoolin ansiosta Reynolds sai maistaa luovaa itsenäisyyttä oltuaan Hollywood-normien kahleissa. Hän raivasi oman tiensä, joka yhdistää toimintakomediaa härskiin huumoriin.

Reynolds on ollut näyttelijä, käsikirjoittaja, tuottaja, yrittäjä, viraalimarkkinoija ja kulttuuriekspertti – usein kaikkea yhtä aikaa. Viime aikoina Reynoldsin olemuksessa on näkynyt hienovarainen mutta selvästi havaittavissa oleva muutos sarkasmista kohti vilpittömyyttä.

”Tunnustus: olin kuvauksissa puoli neljään aamulla, ajoin autolla puoli kuuteen tai kuuteen ja nukuin puolitoista tuntia, kunnes kaksi lapsistani läpsäisi minua naamalle”, sanoo kukikkaaseen kauluspaitaan, harmaisiin housuihin ja ruskeisiin nahkasaappaisiin sonnustautunut Reynolds.

”Joten voi viedä hetken löytää oikeat sanat. Sehän on hyvä. Onpa sinulla sitten vähemmän kerrottavaa julkisuuteen.”

Reynolds on pysynyt tuottoisana pandemian alun jälkeenkin. Hän kuvasi Red Notice -toimintakomedian Netflixille yhdessä Dwayne Johnsonin ja Gal Gadotin kanssa.

Hän myös teki tunteisiin vetoavimman roolinsa miehenä, joka matkaa ajassa taaksepäin kohdatakseen isänsä. Adam Project valmistuu ensi keväänä.

Nyt Reynold kuvaa Spirited-nimistä modernia musikaalia. Se on mukaelma Charles Dickensin Joulukertomuksesta. Reynoldsin kanssa näyttelevät Will Ferrell ja Octavia Spencer. Reynolds on laulava ja tanssiva versio saituri Ebenezer Scroogesta.

Reynolds livahti kuvauspaikalta Bostonissa ja ajoi yöllä kotiinsa. Sen jälkeen eräänä perjantaina syyskuun lopulla hän löysi edestään tavallisen sitoumusten listan: videoiden tekoa ja kuvauksia, tämä haastattelu sekä loputon sähköpostien, tekstiviestien sekä puhelin- ja Zoom-yhteyksien ruuhka.

Kaikki liittyy elokuva- ja tv-projekteihin, markkinointiasiakkaisiin, brändeihin ja yhteiskunnallisiin aloitteisiin. Reynolds valitsi tuotantoyhtiönsä nimeksi Maximum Effort (maksimiponnistus), koska se oli avainsana Deadpoolissa. Se voisi olla myös hänen oma mottonsa.

Läheiset yhteistyökumppanit ihastelevat Reynoldsin tapaa paiskia töitä.

”Hän elää maailmassa, jossa päivät ovat 50-tuntisia. Hän panostaa kaiken energian projektiin ja pakottaa tahdonvoimallaan sen onnistumaan”, sanoo Deadpoolin toinen käsikirjoittaja ja tuottaja Paul Wernick.

”Hän tekee kaiken 200-prosenttisesti mutta todella coolisti”, sanoo Gadot, Reynoldsin vastanäyttelijä Red Noticessa.

Free Guyn ja Adam Projectin ohjaaja Shawn Levy sanoo, että Reynolds ei nojaa supertähden asemaansa. ”Hänen työetiikkansa ei ole missään suhteessa siihen, mistä ihminen voi suoriutua. Se kaveri touhuaa lakkaamatta.”

”Minulla on taipumus haukata isompi pala kuin voin tai minun pitäisi pureskella”, Reynolds sanoo.

”Se voi johtua kanadalaisesta mielenlaadusta: onhan tämä pakko tehdä, kun kerran lupasin. Ja joskus teen sen hyvinvointini kustannuksella.”

” ”Sydämellinen sitaatti henkilökohtaisesta kasvusta: hoidettu.”

Mielenterveydelle omistetun kuukauden lopulla toukokuussa Reynolds kertoi kymmenille miljoonille sosiaalisen median seuraajilleen kärsivänsä ahdistuksesta. Hän kutsui sitä ”pitkäaikaiseksi toverikseen” ja kertoi sen kulkeneen mukanaan lapsuudesta.

Nyt työelämän paineet ovat pahentaneet ahdistusta.

”Takerrun asioihin”, hän sanoo.

”Se toimii ahdistuksen moottorina. Makaan hereillä öisin ja käyn mielessäni läpi kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Aiemmin nukuin vuosia ihan hyvin.”

Hän yrittää hoitaa ongelmaansa meditoimalla ja kehittämällä itseään määrätietoisesti.

”Minulla on tapana jyrätä ahdistus työn ja jonkin verran myös saavutusten alle”, Reynolds sanoo.

”Joskus haluaa vain ruksata asiat tehdyksi. Nykyisin en enää tyydy siihen, vaan tavoitteeni on olla mahdollisimman paljon läsnä. Olen omaksunut sen ja elän sitä täysillä. Se on ollut hämmästyttävä kokemus.”

Hän piirtää ruksin ilmaan.

”Sydämellinen sitaatti henkilökohtaisesta kasvusta: hoidettu.”

Ryan Reynolds ja Rob McElhenney Englannin viidenneksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavan jalkapalloseuran Wrexhamin ottelussa. Parivaljakko osti joukkueen viime helmikuussa. He ovat tekemässä seurasta dokumenttisarjaa FX-kanavalle.

Reynolds kasvoi Vancouverissa, Kanadan Brittiläisessä Kolumbiassa. Hänen äitinsä oli kaupan myyjä. Hänen isänsä, eläköitynyt Kanadan ratsupoliisi, oli ruoan tukkukauppias.

Pienestä pitäen hän osasi käyttää huumoria lepyttääkseen isäänsä, ”ihon peittämää maamiinaa”, ja pärjätäkseen isoveljiään vastaan.

Isästä ”ei koskaan tiennyt milloin hän räjähtäisi, jos sattui ottamaan väärän askeleen”. Neljästä veljestä nuorimpana hän oppi pärjäämään paremmin puhumalla kuin tappelemalla.

”En pärjännyt muskeleillani, piti olla fiksu.”

Reynolds sai 12-vuotiaana roolin kanadalaisesta Hillside-teinidraamasta. Sen jälkeen hän esiintyi tv-ohjelmissa ja elokuvissa, jotka kuvattiin Brittiläisessä Kolumbiassa.

Lukion jälkeen hän teki yövuoroa paikallisen Safeway-myymälän varastolla. Hän meni yliopistoon Vancouverissa, mutta lähti 45 minuuttia ensimmäisen luennon alun jälkeen eikä palannut.

Seuraavana päivänä hän lähti Los Angelesiin varmana siitä, että voisi vitsailla tiensä The Groundlings -ryhmään. Maineikas komediaryhmä kuitenkin edellytti pitkiä opintoja alalta. Reynoldsilla ei ollut rahaa, aikaa eikä tarvittavaa viisumia voidakseen osallistua improvisaatiotunneille, joten hän improvisoi itse.

Työluvan saamiseen ei riittänyt vierailevan rivimiehen rooli. Siihen tarvittiin tähtistatusta.

Ensin Reynolds kävi turhiksi osoittautuneita neuvotteluja, joiden jälkeen muutti taktiikkaansa erään lahjakkuuksia välittävän agentuurin toimistossa.

”Vedätin heitä ja sanoin, että jos lähetätte minut viiteen koe-esiintymiseen, vannon, että saan ainakin yhden roolin.”

Reynoldsin ihmetykseksi eräs koe-esiintyminen onnistui. Hänet palkattiin ensin koeajalle ja sitten pääosaan ABC:n komediasarjaan Two Guys, a Girl and a Pizza Place (nimi lyhennettiin myöhemmin muotoon Two Guys and a Girl).

Hurjimmat haaveet olivat jo tasaantuneet.

”Tilannekomediasarjan kaheli naapuri oli hohdokkain rooli, jota siinä vaiheessa tavoittelin”, hän kertoo.

Sarja jatkui neljä kautta. Sen jälkeen Reynolds lähti vaihtelevalle elokuvauralle loikkien hahmosta toiseen.

Koomikko-Reynolds näytteli elokuvissa Van Wilder, Vain ystäviä ja The Change-up.

Toimintaleffa-Reynoldsin elokuvia olivat Blade: Trinity, X-Men Origins: Wolverine ja Turvatalo.

Romanttisten komedioiden Reynolds esiintyi elokuvissa Ehdottomasti ehkä ja Odottamaton ehdotus.

Dramaattinen Reynolds nähtiin elokuvissa Haudattu, Woman in Gold ja Mississippi Grind.

Reynoldsin vähän outoja indie-elokuvia olivat Waiting – luuserit liemessä ja Adventureland.

Listalla on myös kesken jäänyt yritys tehdä ison budjetin menestysleffa-Reynolds elokuvalla Green Lantern. Elokuva on vuonna 2011 valmistunut floppi, jota Reynolds jaksaa yhä pilkata.

”Minulla on ollut iso etuoikeus tähdittää elokuvia, jotka eivät sitten toimineet”, hän luonnehtii.

”Sanoin, että minun pitää saada sananvaltaa, koska mielestäni tiedän, miten tämä pitäisi tehdä niin, että se toimii.”

Vuodesta 2004 Reynolds kehitteli elokuvaa, joka perustuisi Marvel Comicsin Deadpool-hahmoon. Lopulta hän oli sen toinen käsikirjoittaja.

”Hajotimme koko jutun osiinsa varmaan 600 kertaa ja kirjoitimme sen uudelleen.”

Mukana olivat hänen lisäkseen käsikirjoittajat Wernick ja Rhett Reese.

”Ikärajojen kanssa väännettiin edestakaisin. Lisätään tätä, otetaan pois tuota… Se oli kerta kaikkiaan raivostuttavaa.”

Reynoldsin paineet kasvoivat.

”Vaihtoehtona ei ollut epäonnistua”, Wernick muistelee.

”Hänen uransa oli siinä vaiheessa, että Deadpool oli pakko saada toimimaan. Hän tiesi, että tämä oli hänen niin sanottu viimeinen mahdollisuutensa.”

Reynolds taivutteli studiopomot ottamaan hänet lyhyisiin koekuvauksiin. He näkivät Reynoldsin ruokottoman, äkäisen ja ovelan tavan näytellä supersankaria. Se vuoti julkisuuteen ja lähti leviämään netissä nopeasti.

Reese todisti vierestä, kun Reynolds improvisoi repliikkejä toisensa jälkeen, eikä ollut yllättynyt.

”Hän osaa ottaa kohtauksen haltuunsa ja venyttää sitä eri suuntiin kuin se olisi muovailuvahaa”, Reese sanoo.

”Muistan, miten menin kananlihalle ja ajattelin, että vau, meillä on käsissämme salainen joukkotuhoase.”

Fanien reaktio rohkaisi studiota näyttämään Deadpoolille vihreää valoa. Budjetti oli silti vain murto-osa muihin supersankarielokuviin verrattuna.

Elokuvasta tuli välitön menestys. Se keräsi kaikkien aikojen suurimmat lipputulot ikärajaluokituksella olevista elokuvista. Alle 17-vuotiaat pääsivät leffasaliin katsomaan Deadpoolia vain täysi-ikäisen seurassa.

Ennätyksen rikkoi jatko-osa Deadpool 2 vuonna 2018.

Fanien ensireaktio rohkaisi studiojohtajia etenemään Deadpool-hankkeen kanssa.

”Sain Deadpoolista monta korvaamatonta elämänopetusta. Tärkein niistä on tämä: välttämättömyys on keksintöjen äiti”, Reynolds sanoo.

”Resurssit elokuvan tekoon olivat pienet ja markkinointiin vielä pienemmät. Samalla sankari oli niin epätavallinen tyyppi, että markkinoinnissa piti unohtaa kaikki tavanomaiset opit.”

Näin myös tehtiin. Tavallisia videopätkiä vältettiin.

Reynolds esiintyi rooliasussaan esimerkiksi hieroessaan pyyheliinaan kääriytynyttä Conan O’Brienia.

Hän poseerasi Deadpool-asussa takkatulen edessä karhuntaljalla ja matki Burt Reynoldsin alastonkuvaa Cosmopolitanin keskiaukeamalla.

Super Bowlin 50-vuotisjuhlaviikonloppuna vuonna 2016 Reynolds jakeli yleisölle tacoautosta Deadpoolin suosikkiruokaa chimichangas-burritoja.

Kun Reynolds perusti Maximum Effort -tuotantoyhtiötään vuonna 2018, hän palkkasi sen vetäjäksi markkinointialan johtajan George Deweyn, jonka kanssa hän teki yhteistyötä Deadpool-kampanjassa.

Yhtiön toiminta laajeni markkinointiin, kun Reynoldsista oli tullut Aviation Ginin ja Mint Mobilen omistaja.

”Vaikka Ryanilla olisi alusta saakka ollut jokin suuri suunnitelma, hän osasi peittää sen hyvin”, Dewey kertoo.

”Hän yrittää tehdä asioita, jotka tuottavat iloa, hupia tai odottamattomia juttuja ihmisten elämään.”

Reynolds näkee taidetta myös kaupallisella puolella.

”Yksi koko ei sovi kaikille”, hän sanoo.

”Rakastamme tarinankerrontaa. Tietyssä määrin markkinointi on tarkasti rajattua tarinankerrontaa.”

Reynolds ei tuputa ideoitaan asiakkaalle. Maximum Effort kehittää idean ja etsii sen jälkeen sopivan asiakkaan toteuttamaan sitä.

Samaa toimintatapaa käyttävät myös elokuvien tuotantoyhtiöt. Reynolds kirjoitti esimerkiksi pätkän, jossa saatana rakastuu vuoteen 2020. Hän esitteli sen Match.comille.

Maximum Effortin markkinointiyksikkö yhdistyi mainosalan ohjelmistoyhtiön MNTN:n kanssa viime kesäkuussa.

Toimintatapa maksimoi luovuutta voittojen kustannuksella.

”Kaikki, mitä teemme, on vähän rosoista”, Reynolds sanoo.

”Asiat tehdään nopeasti ja halvalla, hahmo ja luonne kulkevat spektaakkelin edellä. Uskon, että suurempiin saavutuksiin voi pystyä vähemmillä resursseilla. Niin se vain on.”

Nopeus ja osuvat oivallukset ohittavat tuotannon koon Maximum Effortin nopeassa mainonnassa, josta se käyttää nimeä ”fastvertising”.

Reynoldsin mukaan ideana on ”liikkua samalla vauhdilla kuin puheenaiheet”. Peloton-yhtiön joulumainoksessa vuonna 2019 nainen saa aviomieheltään lahjaksi kuntopyörän. Mainosta kritisoitiin Twitterissä, jossa se leimattiin seksistiseksi ja ajastaan jäljessä olevaksi.

Kului alle 48 tuntia, kun Reynolds ja Maximum Effort olivat kirjoittaneet, etsineet näyttelijät, kuvanneet ja julkaisseet Aviation Ginin mainoksen, jossa pyörämainoksessa esiintynyt nainen kilistää laseja ystäviensä kanssa ”uuden alun” kunniaksi.

Reynoldsin markkinointiponnistukset olivat olennaisen tärkeitä Deadpoolin ja sen kakkososan menestyksen kannalta, mutta vielä tärkeämpiä ne olivat Free Guyn kanssa. Elokuvan piti tulla ensi-iltaan heinäkuussa 2020, mutta sitä lykättiin pandemian takia monta kertaa.

Reynolds tuotti noin 75 videopätkää mainosmateriaalia. Normaalisti niitä tehdään 10–15. Videoissa oli mukana eskapismia ja hyvän olon tunnelmaa, joiden kautta tuotiin esiin tarinaa Guysta, videopelin ei-pelaajahahmosta (NPC), joka nousee pelastamaan maailmaansa. Kampanja käynnistettiin Donald Trumpin ollessa presidentti.

Kyseessä on sydämellinen tarina sankarista, jonka matka on täynnä väkivaltaa, popkulttuuriviittauksia ja cameorooleja. Shawn Levy oli lukenut käsikirjoituksen vuonna 2016 ja hylännyt sen. Hän piti sitä vain elokuvana pelaamisesta. Reynolds suhtautui asiaan syvällisemmin.

”Ryan sanoi: ’Minua kytkös videopeliin kiinnostaa vain koukkuna. Se elokuva, josta olen kiinnostunut, on vertauskuva yksilön voimaannuttamisesta kyynisessä maailmassa, halusta nousta esiin taustasta ja ottaa todellinen rooli omassa elämässään ja maailmassa’”, Levy muistelee.

”Se sai minut pyörtämään puheeni ja sanomaan ’kyllä’ miltei heti.”

Reynoldsin yhteys Guyn tarinaan kulki syvällä, koska se heijasteli hänen omaa tarinaansa. Mies haluaa enemmän elämältään ja haastaa status quon ottaakseen vastuun omasta tulevaisuudestaan.

Reynolds sanoo hymyillen, ettei vertaus hänen mielestään ole liian kömpelö.

”Ei, siinä on paljon perää. Pitkän aikaa olin vain matkustajana mukana siinä työssä, jota tein. Yhtenä päivänä sanoin, että mitäs jos tekisin enemmän – olisiko se ok?”

Free Guy -elokuvaan on myyty lippuja yli 300 miljoonan dollarin (260 miljoonan euron) arvosta. Päivä ensi-illan jälkeen Reynolds twiittasi, että Disney oli jo näyttänyt vihreää valoa jatko-osalle.

” ”Jossakin vaiheessa en enää ole elokuvatähti.”

Red Noticen näyttelijät Dwayne Johnson (vas.), Gal Gadot ja Ryan Reynolds elokuvan ensi-illassa.

Oltuaan monessa eri roolissa viimeaikaisissa projekteissaan Reynolds oli innoissaan ja helpottunut pystyessään ottamaan Red Noticessa vain yhden roolin: näyttelijä.

”Sain paljon iloa Red Noticesta, koska minun ei tarvinnut kantaa huolta rakenteesta eikä muusta sellaisesta. Kirjoitan vain kymmenen vaihtoehtoa joka vitsille ja pidän hauskaa.”

Reynolds näyttelee elokuvassa maailman toiseksi etsityintä taidevarasta Nolan Boothia, jota Dwayne Johnsonin esittämä FBI:n profiloija jäljittää. Booth lyö hynttyyt yhteen FBI:n agentin kanssa, ja parivaljakko lähtee jahtaamaan taidevarkaiden saavuttamatonta ykköstä Gal Gadotia.

Reynolds on ollut Johnsonin ystävä 20 vuotta ja Gadotin yli kymmenen vuotta. He tekivät yhdessä Criminal-elokuvaa vuonna 2014. Ohjaaja Rawson Marshall Thurber on Reynoldsin ystävä 15 vuoden takaa.

”Koko elokuva oli vähän kuin vanhojen kaverusten kokoontuminen”, Reynolds sanoo.

Reynoldsin ja Gadotin perheet muodostivat kuvauspaikalla koronakuplan. Reynolds tarjoili vitsejä Gadotin esittämän, pidemmälle urallaan edenneen kilpailevan taidevarkaan käyttöön sekä muokkasi dialogia ja tekstiä Wonder Woman -elokuvan tähdelle.

”Hän pitää kaiken elossa ja sähköisenä”, Gadot sanoo.

”Hänen aivonsa työstävät koko ajan, miten elokuvasta saadaan parempi, ihastuttavampi ja hauskempi.”

” ”Jossakin vaiheessa en enää ole elokuvatähti.”

Toisaalta Reynolds otti hoitaakseen The Adam Project -elokuvan tuottamisen, käsikirjoittamisen (ilman mainintaa lopputeksteissä) ja pääosan.

Elokuva vie katsojat nauruntäyteiseen seikkailuun. Reynoldsin se vei ”paikkaan, jonne en ikinä olisi uskonut meneväni elokuvassa”.

Aikamatkaelokuva pakotti Reynoldsin pohtimaan isäänsä ja omia tapojaan rakentaa myyttiä.

”Hän oli kova kaveri”, Reynolds kuvailee isäänsä, joka kuoli Parkinsonin tautiin vuonna 2015.

”Hänessä oli eräänlaista Archie Bunker -mentaliteettia. Se oli minulle raskasta, olin kovin herkkä lapsi. Loppujen lopuksi tuntuu, että itse rakensin hänestä hirviön, enkä tiedä, oliko se ihan reilua. Kerromme tarinoita itsellemme, voimme muokata omista muistoistamme täyttä fiktiota, joka sopii omaan tarinaamme. Vaikkapa niin, että ’olen hauska veikko, koska isäni oli persläpi’. Mutta ei se ole totta. En minä ole hauska veikko.”

Reynolds sanoo, että olisi mahtavaa ”tehdä Betty Whitet” ja kertoa tuhmia vitsejä yli 90-vuotiaaksi saakka. Reynolds ei kuitenkaan nojaa sen varaan.

”Jossakin vaiheessa en enää ole elokuvatähti”, hän sanoo.

ajatus ruokkii Reynoldsin Group Effort Initiative -aloitteen suunnittelua. Kyse on moninaisuus- ja inkluusio-ohjelmasta, jota Reynolds rahoittaa omasta palkkapussistaan.

Ohjelman tarkoituksena on antaa alkuperäisväestölle, mustille, muulle bipoc-väelle (black, indigenous and people of color) ja muille marginalisoituneille ihmisille oikeaa työkokemusta hänen tulevissa tuotannoissaan. Historiallisesti nämä ryhmät ovat olleet aliedustettuina viihdeteollisuudessa.

”Olen sanomattoman etuoikeutetussa asemassa, kun voin edistää jotakin tällaista. Jossakin vaiheessa en enää ole”, Reynolds sanoo.

”Toiveeni on, että saamme luotua toimintamallin, joka tekee tästä kestävää.”

Hän otti ohjelman toimet käyttöön The Adam Projectin tuotannossa. Sen jälkeen useat studiot ja tv-kanavat ovat toimineet samalla tavalla.

Reynolds on myös päättänyt edetä uusiin, odottamattomiin suuntiin.

Hän on viettänyt kahdeksan kuukautta laulu- ja tanssileirillä Spirited-elokuvaa varten. Elokuvan tarkkaan koreografiaan perustuvat musiikkikohtaukset edellyttävät enemmän harjoittelua ja tarkkuutta kuin mikään hänen tähän saakka tekemänsä toimintakohtaus.

Reynolds kehittelee jo nyt konsepteja Free Guyn jatko-osaan ja pohtii, miten hänen tähtensä sytyttänyt supersankarinaamio nostetaan uuteen loistoon Deadpool 3 -elokuvaa varten.

Listalla on vielä myös FX:n dokumenttisarja Welcome to Wrexham, jonka kuvaukset ovat käynnissä.

Reynolds ei ei halua spekuloida elämäänsä lähitulevaisuutta pitemmälle.

”Tulevaisuus on… No mutta katsos, kuka sieltä tulee!” Reynolds huudahtaa.

Hänen nuorin tyttärensä tulee ovesta sisään ja huikkaa ”hei isi”. Taaperon perässä huoneeseen tulee designer-verkkareihin ja chambray-paitaan pukeutunut Lively.

”Tyttö vaati päästä näkemään sinua, ja hän on menossa nukkumaan”, Lively sanoo Reynoldsille.

Hämärä on jo laskeutumassa, mutta Reynolds näyttää tarmokkaalta. Hän nostaa tytön syliinsä. Tyttö litistää isänsä nenää kämmenellään.

”Tulevaisuus?” Reynolds jatkaa hetken päästä.

”Laitan tytön nukkumaan. Kun sitten painan itse maata, makaan valveilla.”

Englannista kääntänyt Jyri Raivio.