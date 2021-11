Sähköskootterit ja sähköpolkupyörät voivat muuttaa tapaamme matkustaa. Muutos voi olla yhtä suuri kuin siirtymä pöytätietokoneista kannettaviin tietokoneisiin ja edelleen älypuhelimiin.

Auto valitaan yhä usein mielessä olevaa Lapin-matkaa ajatellen, vaikka suurin osa ajomatkoista on alle 10 kilometrin mittaisia.

Sähköpotkulautayhtiö Tierin perustaja Lawrence Leuschner loikoilee hotellin sängyllä Glasgow’ssa.

Olemme Google Meets -videoyhteydessä, ja Leuschner on luvannut kertoa näkemyksensä siitä, miten ilmiö nimeltä mikromobiliteetti lähivuosina vaikuttaa meihin.

Berliinistä kotoisin oleva Leuschner on tullut Glasgow’n ilmastokokoukseen puhumaan siitä, miten autoliikennettä kaupungeissa voisi vähentää. Kokous päättyi viime viikonloppuna.

Ratkaisun voi tiivistää sanaan mikromobiliteetti.

Sillä tarkoitetaan paraikaa käynnissä olevaa liikenteen murrosta. Liikkumisen ennustetaan muuttuvan kaupungeissa siihen suuntaan, että autot korvautuvat polkupyörien ja julkisen liikenteen lisäksi entistä enemmän erilaisilla sähköllä toimivilla laitteilla: alle kolmen kilometrin matkoilla sähköpotkulaudoilla, 3–5 kilometrin matkoilla sähköpyörillä ja 5–10 kilometrin matkoilla sähkömopoilla.

Leuschnerin kolme vuotta siten perustama Tier on on yksi tämän kehityksen uranuurtajia. Tierin potkulaudoilla on kolmessa vuodessa ajettu 75 miljoonaa matkaa ja 16 maassa, Suomessakin jo yli seitsemän miljoonaa matkaa kahdeksassa kaupungissa.

Tierin markkina-arvo on kolmessa vuodessa kasvanut nollasta kahteen miljardiin euroon.

Sen arvoiseksi Tier arvioitiin, kun se viimeisimmällä rahoituskierroksella keräsi rahoittajilta 200 miljoonaa lisärahoitusta laajentumiseensa ja tuotekehitykseen.

Aika hyvin maailmaa kiertäneeltä reppumatkaaja Lawrence Leuschneriltä, joka kolme ja puoli vuotta vuotta sitten näki ensimmäisen kerran San Diegon kaduilla sähkökäyttöisiä potkulautoja.

Hän havahtui siihen, että niissä voi piillä suurkaupunkien liikenteen tulevaisuus, otti lennon takaisin kotikaupunkinsa Berliiniin ja pani tuulemaan.

Sitten viime haastattelun Lawrence Leuschner on muuttunut. Hän on kasvattanut itselleen viikset.

”Olisit nähnyt minut aamulla”, Leuschner sanoo ja kertoo viiksiensä olleen huomattavasti tuuheammat.

”Näitä täytyi siistiä, kun menen puhumaan COP26-ilmastokokoukseen”, Leuschner sanoo.

”Täällä on muuten valtavasti autoja joka paikassa. Niin kuin oli muuten Lontoossakin.”

Leuschnerin viestin ytimenä eri maiden liikenneministereille on se tosiseikka, että liikenne tuottaa noin 20 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä.

Hänen mukaansa suurissa kaupungeissa hallitusten ja yritysten täytyy yhteistuumin tehdä voitavansa, jotta autoilu kaupungeissa vähenisi.

”Ymmärrän hyvin, että se ei toimi maaseudulla tai paikoissa, joissa bussia täytyy odottaa yli 15 minuuttia, mutta kaupungeissa autoliikenteen on vähennyttävä.”

Tierin perustaja Lawrence Leuschner puhui Glasgow’n ilmastokokouksessa liikenteen päästöistä kaupungeissa.

Amerikkalainen teollisuustutkija Horace Dediu on verrannut mikromobiliteetin yleistymistä siihen, kuinka tietokoneista siirryttiin älypuhelimien käyttöön.

Tätäkin juttua luetaan nykyään selvästi enemmän matkapuhelimista kuin tietokoneiden näytöiltä.

Syynä on ennen kaikkea käytön vaivattomuus.

Yhdysvalloissa älypuhelimen käyttäjät ottavat puhelimen käteensä 150–180 kertaa päivässä, pariksi minuutiksi kerrallaan.

Samalla lailla autolla tehtävät matkat ovat usein lyhyitä. Yhdysvalloissa ehdoton valtaosa automatkoista on alle viiden kilometrin tai alle 10 kilometrin mittaisia, mutta silti kulkuneuvo ostetaan usein ajatellen sitä perheen muutaman kerran vuodessa tapahtuvaa, 500 kilometriä suuntaansa kestävää matkaa, Dediu kertoo Youtube-luennollaan.

Saman ilmiön tunnistaa Suomessakin. Sähköauton haluaisi ostaa vasta, kun sillä pääsee sujuvasti Lappiin ja takaisin – vaikka auton ehkä kuljettaisi mieluiten junalla Rovaniemelle. Jos sinne Lappiin tulee koskaan autolla mentyäkään.

Leuschner kertoo, että Euroopassakin valtaosa kaupunkien ajomatkoista on alle viiden kilometrin pituisia.

Hän sanoo Tierin tavoittelevan asiakkaikseen erityisesti 25–40-vuotiaita asiakkaita, joilla on hyvät teknologiset taidot.

”Tämä joukko on tietoinen hiilijalanjäljestään ja haluaa usein eri tavoin pienentää sitä.”

”He tietävät, että jos omistat materiaa, se omistaa sinut.”

Omaa autoa täytyy huoltaa, se tulee katsastaa, sille pitää etsiä pysäköintipaikkaa ja niin edelleen, Leuschner selittää.

”Vaihtoehtona on, että valitset aina matkaan sopivimman ajoneuvon.”

Leuschner kertoo käyttävänsä Berliinissä 90-prosenttisesti muita kulkuneuvoja kuin autoa.

”Meillä on 9-kuukautinen poika. Kun haluamme mennä Berliinin lähistöllä olevilla järville, otamme sähköisen yhteiskäyttöauton.”

Leuschner ehti tulla jo ennen Tierin perustamista yrittämisellään taloudellisesti riippumattomaksi.

Nyt hän kertoo siirtäneensä koko 10–15 prosentin omistusosuutensa Tieristä impaktirahastoon, jonka sijoittaa varat erilaisiin ilmastokriisiä hillitseviin tai muutoin yhteiskunnallista tai ympäristön hyötyä ajaviin hankkeisiin.

Leuschner sanoo jo tehneensä sijoituksia yli kymmeneen hankkeeseen. Tierin osakepotti on nyt noin 300 miljoonan euron arvoinen, ja jos Leuschner myy Tierin osakkeet, hän voi sijoittaa niitä varoja uusiin hankkeisiin.

Mutta sinähän omistat yhä tuon rahaston, sanon.

”Niin omistan, mutta sen säännöissä sanotaan, etten saa nostaa niitä rahoja itselleni”, Leushcner sanoo.

Hän kertoo uskovansa siihen, että yhä useampi ihminen haluaa ajatella lapsiensa ja heidän lastenlastensa tulevaisuutta.

Sähköpotkulautabuumi on ollut niin vahva, että markkinoilla odotetaan jo pudotuspeliä.

Helsinkiin rantautui syksyn jo kylmetessä uusi Dott-sähköpotkulautayhtiö muun muassa Tierin, Voin ja Limen haastajaksi.

Leuschner ennustaa, että pudotuspelin jälkeen markkinoille jää kolmesta viiteen isoa yhtiötä ja joitakin paikallisia yrittäjiä.

”Markkinoille tulee alueellisia johtajia, mutta tämä ei ole mikään ’voittaja vie kaiken’ [winner takes it all) -kamppailu. Kaupungit eivät halua olla yhden toimijan varassa.”

” ”Emme halua, että Tierin kulkuneuvoilla ajetaan huvikseen.”

Kilpailun kiristyessä myös hinnoittelumallit muuttuvat.

Helsingissä ruotsalainen Voi on esimerkiksi tarjonnut lähes rajatonta (45 minuuttia kerrallaan) käyttöä alle 40 eurolla kuukaudessa.

Siihen verrattuna lyhyt matka Kalliosta keskustaan Tierin sähköpotkulaudalla 3,50 euron hintaan tuntuu lähes ryöväykseltä, purnaan Leuschnerille.

”Me emme halua, että Tierin kulkuneuvoilla ajetaan huvikseen”, Leuschner vastaa tiukasti.

Tierit on tarkoitettu hyötykäyttöön. Ajaminen voi olla nautinto, mutta Tierin sähköpotkulautoja ei ole tarkoitettu siihen, että nuoriso ajaisi niillä ympyrää puistoissa, hän lisää.

Leuschner ennustaa myös, että kiinteä kuukausihinnoittelu ei tule saamaan jalansijaa sähköpotkulaudoissa.

Perusteluna on se, että ajoneuvojen lataus, pysäköinnin järjestely ja laitteiden huolto on niin kallista, että kiinteällä kuukausihinnalla palvelua ei kannata tarjota.

Väitän vastaan verraten tilannetta älypuhelimiin. Niiden käyttö yleistyi toden teolla vasta, kun käytössä siirryttiin kiinteään kuukausihintaan.

Leushner vastaa vertaamalla tilannetta Netflixin kiinteään kuukausihintaan.

”Se on mahdollista, koska tuotannot ovat kalliita, mutta striimaus uusille asiakkaille ei maksa juurikaan. Meillä tilanne on erilainen.”

Tier on ratkaissut hinnoittelun niin, että tilaaja-asiakkaiden ei tarvitse maksaa muilta asiakkailta veloitettavaa euron avausmaksua.

Leuschner kertoo sijoittajien arvostavan Tierissä sitä, että se onnistuu usein keräämään eri kaupungeissa eniten liikevaihtoa, vaikka se ei olisi alueen markkinajohtaja.

Entä millä Leuschner onnistuu vakuuttamaan sijoittajat? Mikä on hänen ”hissipuheensa”, jolla sijoittajat saadaan nopeasti ymmärtämään, että sijoitus Tieriin on tuottoisa?

Esimerkiksi ruuan kuljetuspalvelu Wolt voi selittää nopeasta laajentumisesta aiheutuvan tappiollisuutensa sillä, että se onnistuu tyypillisesti saamaan uudessa kaupungissa toimintansa kannattamaan jo kuudessa kuukaudessa.

”Toimimme 160 kaupungissa, ja muutumme kannattaviksi jopa nopeammin”, Leuschner paljastaa. Koronavuonnakin liikevaihto lähes kaksinkertaistui.

Hän kertoo sijoittajien innostuvan myös siitä, että he näkevät mikromobiliteetin olevan vasta alussa. Esimerkiksi Berliinissä Tier vuokraa pidemmille matkoille sähköpolkupyöriä ja sähkömopoja.

Potkulaudatkin ovat kehittyneet. Kun ne alkuun kestivät kuusi kuukautta, nyt Tier pyrkii käyttämään lautoja viisi vuotta ennen kuin ne puretaan varaosiksi.

Latausta on pyritty muuttamaan esimerkiksi Lahdessa ja Tampereella olevilla potkulaudoilla niin, että käyttäjä voi irrottaa akun ja viedä sen kauppaan vaihdettavaksi ladattuun.

”Näin saa yhden ilmaisen matkan.”

” ”1980-luvulla skeittilaudat haluttiin kieltää.”

Sähköpotkulaudat herättävät monessa ihmisessä puhdasta raivoa.

Syyt vaihtelevat huonosta pysäköimisestä käyttäjien liikennesääntöjen rikkomiseen tai jalkakäytävillä ajeluun tai laitteiden aiheuttamiin onnettomuuksiin, mutta tunteet ovat usein suorastaan kiihkeitä.

”Uudet asiat ottavat aina aikansa ennen kuin väki tottuu muutokseen”, Leuschner sanoo.

”Äitini ja isäni kertoivat, että 1980-luvulla skeittilaudat haluttiin kieltää. Nyt ne ovat kokonainen alakulttuuri.”

Leuschnerin mukaan mikromobiliteettiyritysten täytyy tiivistää yhteistyötä kaupunkien kanssa entisestään, jotta pysäköintipaikat löytyvät helposti.

”Jos on paljon toimijoita, jotka eivät noudata sääntöjä, siitä ei hyvä seuraa. Sitten täytyy mennä tarjouskilpailuun niiden kanssa, jotka noudattavat sääntöjä, niin kuin Lontoossa ja Ranskassa.”

Leuschner ennustaa, että kevyiden sähköajoneuvojen suosio kasvaa samalla lailla kuin kasvisten syönti.

”Jos kasvisruoka on parempaa kuin liha, ja sitä syötyään huomaa voivansa paremmin, sitä huomaa, että tässähän on järkeä. Se on varsin helppo tarjous, mutta ottaa aikansa ennen kuin ihmiset sopeutuvat ideaan.”

”Mutta seuraava sukupolvi näyttää mallia, koska kyse on myös heidän lapsistaan.”