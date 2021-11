Penguin Random Housen emoyhtiö Bertelsmann sopi Simon & Schusterin ostamisesta viime marraskuussa. Kaupan tarkoituksena on luoda kustannusalan jättiyritys.

Yhdysvaltain oikeusministeriö on jättänyt tuomioistuimelle kanteen, jonka avulla se yrittää estää Penguin Random House -kustannusyhtiötä ostamasta kilpailijaansa Simon & Schusteria lähes 2,2 miljardilla dollarilla (noin 1,9 miljardilla eurolla).

Haaste on jatkoa Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinnon nostamille aggressiivisille kilpailuoikeusjutuille.

Ministeriön kanne jätettiin marraskuun alussa liittovaltion tuomioistuimelle pääkaupunki Washingtonissa. Sen keskiössä ei ole kuluttajien kirjoistaan maksama hinta vaan kustantajien välinen kilpailu etenkin bestseller-kirjailijoiden kirjojen julkaisuoikeuksista.

Toimiala maksoi viime vuonna kirjailijoille ennakkomaksuina yli miljardi dollaria (865 miljoonaa euroa).

Jo nyt Penguin Random House on liikevaihdolla mitattuna maailman suurin laajalle yleisölle tarkoitettujen kirjojen julkaisija.

Jos yhtiö saisi ostaa Simon & Schusterin, sillä olisi oikeusministeriön väitteiden mukaan ”ennennäkemätön kontrolli ja kohtuuttoman suuri vaikutusvalta” siihen, mitä kirjoja Yhdysvalloissa julkaistaan ja mitä niiden kirjoittajille maksetaan.

Kanteen mukaan ”fuusio leikkaisi kirjoittajien saamia palkkioita ja vaikeuttaisi näin kirjailijoiden mahdollisuuksia ansaita elantonsa kirjoja kirjoittamalla”.

”Tämä taas johtaisi julkaistujen kirjojen määrän ja moninaisuuden vähentymiseen.”

Oikeusministeri Merrick Garlandin mukaan ministeriön kanne pyrkii ”varmistamaan reilun kilpailun Yhdysvaltain kustannusalalla”. Se on osa laajempaa tavoitetta, että kartellilakeja käytettäisiin taloudellisten mahdollisuuksien suojaamiseen.

” Monet kirjailijaliitot ovat kritisoineet yrityskauppaa.

Viime marraskuussa Penguin Random Housen emoyhtiö Bertelsmann sopi Simon & Schusterin ostamisesta Viacom CBS:ltä. Kaupan tarkoituksena oli luoda kustannusalan jättiyritys. Tähän saakka alaa on hallinnut viisi suurta toimijaa, joihin Simon & Schuster kuuluu.

Kustantajat aikovat puolustautua tuomioistuimessa oikeusministeriön kannetta vastaan. Niiden mukaan kauppa parantaisi yritysten tehokkuutta sekä lisäisi kirjojen tarjontaa kuluttajille ja kirjojen vähittäiskauppiaille.

”Kustannusala on aktiivinen ja erittäin kilpailtu ympäristö ja säilyy sellaisena myös tämän yrityskaupan jälkeen”, kustantajat arvioivat yhteisessä lausunnossaan. Ne toteavat kilpailevansa ”monien muiden kustantajien kanssa”.

”Kilpailijoihin kuuluu suuria ammattikirjallisuuden kustantajia, Amazonin kaltaisia uusia tulokkaita sekä koko joukko keskikokoisia ja pieniä kustannusyhtiöitä. Ne kaikki pystyvät kilpailemaan jo asemansa vakiinnuttaneiden ja urallaan nousussa olevien kirjailijoiden tulevista teoksista.”

Monet kirjailijaliitot ovat kritisoineet yrityskauppaa. Jotkut yksittäiset tekijät, kuten pitkäaikainen Simon & Schusterin kirjailija Stephen King, toivottivat tuoreeltaan ministeriön kanteen tervetulleeksi. King kertoo sähköpostiviestissään olevansa ”ilahtunut” oikeusministeriön kanteesta.

Kanne on uusin merkki Bidenin hallinnon lupauksista toimia aggressiivisesti kartellilainsäädännön alueella. Kyseessä on viime kuukausien aikana kolmas kerta, kun oikeusministeriö puuttuu isoon yritysjärjestelyyn.

Syyskuussa ministeriö nosti kanteen estääkseen American Airlines- ja Jetblue Airways -lentoyhtiöiden yhteistyöjärjestelyn. Heinäkuussa vakuutusalalla toimivat Aon ja Willis Towers Watson luopuivat yli 30 miljardin dollarin (26 miljardin euron) fuusiosta mieluummin kuin lähtivät tuomioistuimeen vastaamaan oikeusministeriön kanteeseen.

Ministeriö näyttää vastustavan keskittymistä aloilla, joilla merkittävien kilpailijoiden määrä on pienentynyt jo aiemmissa fuusioissa.

”Tämä osoittaa, että ministeriö aikoo testata uusia toimintamalleja tapauksissa, jotka keskittyvät vanhoille toimialoille. Tämä on rohkea juttu ja tärkeä työntekijöiden oikeuksia määrittelevälle agendalle”, sanoo Baker Botts -asianajotoimiston osakas Taylor Owings. Hän työskenteli aiemmin oikeusministeriössä kartellilakimiehenä.

Kanne osuu aikaan, jolloin kustannusalalla vallitsee korkeasuhdanne. Painettujen kirjojen myynti Yhdysvalloissa kasvoi kirja-alaa seuraavan NPD Bookscanin mukaan viime vuonna kahdeksan prosenttia 750,8 miljoonaan kappaleeseen. Vuonna 2019 vastaava määrä oli 694,4 miljoonaa.

Syyskuun 25. päivään mennessä Penguinin osuus kaikista Yhdysvalloissa myydyistä kirjoista oli NPD:n mukaan 21,2 prosenttia ja Simon & Schusterin 6,1 prosenttia.

Fuusio antaisi siihen osallistuville yrityksille nykyistä paremmat mahdollisuudet neuvotella Amazonin kanssa. Se hallitsee verkossa digitaalisesti sekä perinteisinä kirjoina julkaistavien kirjojen myyntiä Yhdysvalloissa.

Uusimman kustannustalojen yhdistymisaallon takana on käsitys, että suuremmilla yrityksillä on paremmat neuvotteluasemat Amazonin ja muiden kirjojen vähittäiskauppiaiden suuntaan. Näin sanoo kustannusalan konsulttiyhtiön Market Partners Internationalin toimitusjohtaja Lorraine Shanley.

”Tällä tavalla voi ottaa isompia riskejä, hankkia enemmän sisältöä ja jaella kirjojaan laajemmalle, mukaan lukien maailman­laajuiset markkinat”, hän sanoo.

” Ministeriön mukaan molemmat kustantajat tiesivät yritysjärjestelynsä herättävän mahdollisia kilpailuongelmia.

Oikeusministeriö puolestaan ilmoitti, että kustantajien halu synnyttää vahvempi vastapaino Amazonille ei riittänyt syyksi ”hyväksyä ne kilpailuhaitat, joita tämä fuusio uhkaa synnyttää”.

Lisäksi kanteessa todettiin, että Penguin Random Housen sisäiset asiakirjat ”kertovat toisenlaista tarinaa: Penguin Random House pyrkii yhä tiukempaan syleilyyn Amazonin kanssa fuusion jälkeen”.

Ministeriön mukaan molemmat kustantajat tiesivät yritysjärjestelynsä herättävän mahdollisia kilpailuongelmia. Tämä oli yksi niistä syistä, miksi Bertelsmann maksoi Simon & Schusterista selvästi muita tarjoajia enemmän.

Kustantajat tarjoutuivat tekemään myönnytyksiä, joiden tarkoituksena oli pitää yllä kilpailua, mutta nämä tarjoukset eivät ministeriön mukaan olleet riittäviä.

”Penguin Random House on eri mieltä oikeusministeriön esittämistä perusteista tälle fuusiolle ja sen varta vasten kehittämästä viittauksesta Amazoniin”, sanoo Penguin Random Housen päälakimies Anke Steinecke.

”Me olemme yhä sitoutuneita palvelemaan kaikkia asiakkaitamme ja olemme osoittaneet pitkäjänteistä tukea riippumattomille kirjakauppiaille etenkin viimeksi kuluneen kymmenvuotiskauden aikana. Tämän järjestelyn perusteet ovat omiaan edistämään kilpailua, ja ne hyödyntävät kaikkia markkinaosapuolia mukaan lukien kirjailijat, kirjakauppiaat ja lukijat.”

” Kanteessa väitetään, että etenkin parhaiten myyville kirjailijoille saattaa koitua merkittäviä ongelmia.

Hallituksen juridinen perustelu eroaa muista kilpailuoikeustapauksista, koska oikeusministeriö on huolissaan fuusioituvien yritysten mahdista työn – eli kirjallisten lahjakkuuksien – ostajina eikä niiden voimasta tuotteiden myyjinä.

Ministeriön mukaan suora kilpailuasetelma kustantajien välillä ei pelkästään kasvata kirjailijoiden palkkioita. Se myös kannustaa kustantajia parantamaan kirjojen editointia ja markkinointia kirjojen kustannusoikeuksien varmistamiseksi.

Kanteessa väitetään, että etenkin parhaiten myyville kirjailijoille saattaa koitua merkittäviä ongelmia. Oikeusministeriön mielestä toimialan keskittyminen entisestään voisi myös johtaa sopimattomaan koordinointiin jäljelle jäävien kustantajien kesken.

Ministeriön mukaan tätä riskiä havainnollistaa juttu, jonka se nosti kymmenen vuotta sitten suurimpia kustannustaloja vastaan. Niitä syytettiin salaisesta yhteistyöstä Applen kanssa sähkökirjojen hintojen sopimiseksi.

Penguinin palveluksessa on yli 10 000 työntekijää 20 maassa. Yhtiöllä on noin sata kirjapainoa Yhdysvalloissa ja 215 muualla maailmassa. Sen parhaiten myyneisiin kirjoihin viime vuonna kuului Barack Obaman muistelmien ensimmäinen osa nimeltä A Promised Land (Luvattu maa).

Simon & Schusterin 1 500 työntekijää työskentelevät viidessä maassa. Sen viimevuotisiin menestyskirjoihin kuuluivat Donald Trumpin veljentyttären Mary L. Trumpin Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man, toimittaja Bob Woodwardin Rage (Raivo) ja kansallisen turvallisuuden entisen neuvonantajan John Boltonin The Room Where It Happened: A White House Memoir.

Tuoreisiin toimialan yritysjärjestelyihin kuuluu kauppa, jossa Hachette Book Group osti Workman Publishing -yhtiön ja News Corp osti Houghton Mifflin Harcourtin kuluttajajulkaisuyksikön. Se yhdistettiin Harper Collins Publishers -yhtiöön. News Corp omistaa myös talouslehti The Wall Street Journalin.

Newyorkilaisen kirjakaupan Shakespeare & Co:n toimitusjohtaja Dane Neller ei usko, että oikeusministeriön kanteella on välittömiä seurauksia.

”On luultavasti parempi, ainakin älyllisesti ajateltuna, että markkinoilla on enemmän kuin vähemmän kustantajia. Uskon kuitenkin, että Penguin Random House olisi ollut supervarovainen käyttäessään mahtiaan meidän ylitsemme siinä tapauksessa, että fuusio olisi hyväksytty.”

Englannista suomeksi kääntänyt Jyri Raivio.