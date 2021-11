Rakennusmateriaalien hinnannousu ja toimitusaikojen pidentyminen laskivat talopakettien myyntiä 20 prosenttia alkusyksystä.

Talopakettien valmistajat ovat nostaneet omakoti- ja paritalojensa hintoja puutavaran ja muiden rakennusmateriaalien hintojen nousun takia, alan toimijat kertovat.

”Puutavaran hintojen nousuun on havahduttu alkuvuonna ja hintoja on jouduttu tarkistamaan, koska puutavaran hintamuutos on ollut niin suuri”, sanoo talopakettitoimittajien etujärjestö Pientaloteollisuus PTT:n johtaja Kimmo Rautiainen.

Samaa kerrotaan maan suurimmalta talopakettitoimittajalta.

”Koko ala on siirtänyt materiaalin kustannusnousun vähitellen hintoihin”, sanoo Kastelli-talojen toimitusjohtaja Joran Hasenson.

Tarkempia prosenttikorotuksia ala ei kerro julkisuuteen, koska kilpailuviranomainen voi tulkita lausunnot lainsäädännön vastaiseksi hinnan ohjailuksi.

Suomessa myytävistä pientaloista 90 prosenttia on puutaloja, ja puutavaran kustannukset ovat Tilastokeskuksen mukaan nousseet tammi–syyskuussa lähes 70 prosenttia.

”En ole urallani nähnyt, että minkään tavaran hinta olisi noussut näin nopeasti ja näin paljon”, Kastelli-talojen Hasenson sanoo.

Talojen tärkeimmän raaka-aineen kallistuminen ei kuitenkaan suoraan johda talopaketin hinnannousuun. Kallistunut puutavara on yksi osa talopaketin hinnasta, josta noin 40 prosenttia on työtä. Suomessa palkat reagoivat yleisen hintatason nousuun viiveellä.

Talopakettivalmistajat joutuvat kärsimään puutavaran rajun hinnannousun katteissaan, koska yhtiöt eivät voi siirtää raaka-aineiden hintojen nopeaa nousua jälkikäteen talojen hintaan.

Se kirpaisee yhtiöitä, koska ala on perinteisesti ollut kilpailtu ja toimijoiden katteet pieniä.

”Täytyy sanoa, että materiaalien hintojen nousu on kyllä iskenyt pahasti. Teemme kuluttajakauppaa, ja talo toimitetaan loppuvuonna alkuvuonna sovitulla hinnalla riippumatta materiaalien hinnan kehityksestä”, Hasenson sanoo.

Hasensonin mukaan raaka-aineiden hintojen nousu vaikuttaa Kastelli-talojen kannattavuuteen tänä vuonna, mutta tilannetta on helpottanut useat monivuotiset materiaalien hankintasopimukset sekä pitkäaikaiset kumppanuussuhteet tavarantoimittajiin.

Niiden avulla Kastelli on pystynyt Hasensonin mukaan kasvattamaan volyymiaan ja markkinaosuuttaan.

” ”Hankkijat ovat tehneet töitä yötä päivää.”

Pientaloteollisuus PTT:n tuoreen suhdannekatsauksen mukaan rakennusmateriaalien hinnannousu sekä materiaalien ja talopakettien toimitusaikojen pidentyminen vaikeuttivat pakettien myyntiä heinä–syyskuussa.

Uusia kauppoja tehtiin kolmannella neljänneksellä 20 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kuluvasta vuodesta on kuitenkin tulossa hyvä. Talopakettitehtaat olivat suhdannekatsauksen mukaan toimittaneet syyskuun lopussa taloja enemmän kuin viime vuonna yhteensä ja etujärjestön jäsenten kokonaistilauskanta oli liki kolminkertainen verrattuna edelliseen vuoteen.

”Tilauskannat ovat täynnä, ja toimitusajat ovat venyneet pitkälle – jopa ensi kesään asti, vaikka keväälle on vielä toimitusaikoja”, Pientaloteollisuus PTT:n Rautiainen sanoo.

Kastelli-talot on saanut toimitettua tänä vuonna kaikki tilatut talot asiakkailleen ajallaan, mutta se vaatinut venymistä yhtiön hankintaosastolta. Yhtiöllä on normaalisti materiaalien vakiotoimittajat, mutta nyt puutavaraa on etsitty jopa vähittäiskaupoista.

”Hankkijat ovat tehneet töitä yötä päivää. He ovat soittaneet rautakauppoja läpi ja olemme lähettäneet rekan hakemaan tarvittavaa lautaa kaupan pihalta. Se ei ole kaikkein edullisin tapa”, Kastelli-talojen Hasenson sanoo.

Puutavaran lisäksi puutetta on ollut esimerkiksi kodinkoneista, minkä taustalla ovat maailmantalouden logistiikkaongelmat ja komponenttipula.

”Olemme toimittaneet asiakkaiden taloihin tilapäisiä kylmäkoneita muutamaksi kuukaudeksi. Hyvin poikkeuksellisia ratkaisuja.”

Pandemia-ajan kotoilu ja etätyö ovat saaneet pientalorakentamisen uuteen nousuun. Omakotitalojen rakentaminen laski vuoteen 2015 asti, jonka jälkeen aloitukset pyörivät noin 6 000–7 000 kappaleessa.

Pientaloteollisuus PTT ennustaa, että tänä vuonna aloitusten määrä nousee 8 200 omakotitaloon ja ensi vuonna 8 000–9 000 välille.

Etätyö on myös Kastelli-talojen Hasensonin mukaan muuttanut joidenkin talopakettien huonemitoituksia, sillä moni talopaketin ostaja haluaa taloonsa työhuoneen.