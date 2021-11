Henkilöstövuokrausfirma Baronan tilaaman tutkimuksen mukaan suomalaiset työnantajat kokevat kielelliset haasteet ja lupabyrokratian suurimpina esteinä ulkomaalaisten palkkaamiselle.

Monilta suomalaisyrityksiltä puuttuu valmiudet kansainvälisen työvoiman palkkaamiseksi, selviää henkilöstövuokraus- ja rekrytointiyhtiö Baronan tilaamasta uudesta tutkimuksesta.

Kansainvälisellä työvoimalla tarkoitetaan ulkomaista työvoimaa sekä Suomessa asuvia ulkomaalaistaustaisia, joilla ei ole sujuvaa suomen kielen taitoa.

Taloustutkimus Oy:n toteuttamassa Kansainvälinen työvoima ja tulevaisuus -tutkimuksessa kartoitettiin yli 500:n yrityksen ja julkisen organisaation työvoimatilannetta, näkemyksiä ja asenteita.

Tutkimuksen mukaan puolet suomalaisista työnantajista on sellaisia, ettei niiden palveluksessa ole koskaan ollut kansainvälistä työvoimaa. Näistä organisaatioista 77 prosentissa ei ole lainkaan keskusteltu kansainvälisen työvoiman palkkaamisesta.

Yrityksistä 38 prosenttia on sellaisia, joissa ei voi työskennellä englanniksi.

”Nopeasti jo kansainvälistyneessä työelämässä tutkimustulos on pysäyttävä. Meillä on Suomessa käynnissä suuri ja nopea muutos työelämän ja päivittäisen työkulttuurin kansainvälistyessä yhä laajemmin”, toteaa Baronan toimitusjohtaja Lassi Määttä tiedotteessa.

Tutkimuksen mukaan puolet vastanneista organisaatioista kärsii osaajapulasta, ja lähes joka neljäs pitää nykyistä osaajapulaa pahempana kuin koskaan aiemmin.

”Osaajapula ei ilman aktiivisia toimia hellitä, ja uskallan luvata, että kansainvälistä työvoimaa hyödyntävät yritykset ja organisaatiot ovat lähivuosien menestyjiä. Ilman sitä on luvassa hyvin haastavat ajat”, Määttä sanoo tiedotteessa.

Baronan mukaan huolestuttavaa on se, että monissa organisaatioissa ei ole edes aloitettu keskustelua kansainvälisen työvoiman palkkaamisesta.

Työnantajat nimesivät kielelliset haasteet suurimmaksi esteeksi kansainvälisen työvoiman käyttämiselle. Vastaajista 54 prosenttia piti kieltä vähintäänkin melko suurena haasteena.

Myös lainsäädäntöön ja lupiin liittyvä byrokratia koettiin vaikeaksi.

”Suomen kielen asema on varmasti tulevaisuudenkin työelämässä vahva, mutta sen rinnalla meidän on yhdessä vauhditettava useampien työkielien käyttöönottoa. Jokaisen yrityksen on vakavasti mietittävä keinoja, joilla mahdollistetaan työskentely myös englannin kielellä”, Määttä kommentoi.

Vain 10 prosenttia työnantajista arvioi, että nykyisen henkilöstön asenteet estävät kansainvälisen työvoiman rekrytointia. Tämä on linjassa 2020-luvun Suomen arkipäiväistyneen kansainvälisyyden kanssa, sanoo Baronan globaalista työvoimasta vastaava johtaja Elina Koskela tiedotteessa.

”Tässä valossa näyttää siltä, että organisaatioiden johdossa on vain tehtävä tarvittavat päätökset. Kielitaitoon on saatavissa matalan kynnyksen koulutusta niin maahanmuuttajille kuin nykyiselle henkilöstölle, ja tukea löytyy myös eri kulttuurien ymmärryksen lisäämiseen ja diversiteetin hallintaan. Kokemuksemme osoittavat, että näihin seikkoihin panostavat yritykset pärjäävät parhaiten”, Koskela toteaa.