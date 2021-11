Fossiilisten poltto­aineiden lobbareita on Glasgow’n ilmasto­kokouksessa enemmän kuin millään maalla edustajia

Ihmisoikeusjärjestöt selvittivät, että Glasgow’n ilmastokokoukseen osallistuu yli 500 fossiilisten polttoaineiden lobbaria. Järjestöjen mukaan lobbareiden osallistuminen kokoukseen tulisi kieltää, koska ne haluavat viivyttää ilmastotoimia.

Glasgow’n ilmastokokouksen suurin delegaatio ei suinkaan koostu esimerkiksi jonkin suuren maan edustajista.

Kaikkein eniten ilmastokokoukseen on nimittäin ilmoittautunut fossiilisten polttoaineiden lobbareita, ihmisoikeusjärjestöt Global Witness ja Corporate Accountability kumppaneineen selvittivät. Asiasta kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Ainakin 503 fossiiliyrityksiin linkittynyttä henkilöä on akkreditoitunut ilmastokokoukseen.

Nämä delegaatit pyrkivät puolustamaan kaasu- ja öljyteollisuutta. Järjestöjen mielestä heidän pääsynsä kokoukseen pitäisi estää.

”Fossiiliteollisuus on vuosikymmenten ajan kieltänyt ja viivyttänyt todellisia toimia ilmastokriisin ratkaisemiseksi, mikä on johtanut tähän valtavaan ongelmaan”, sanoo Murray Worthy Global Witnessin tiedotteessa.

Valtaosa ilmastoa lämmittävistä päästöistä on peräisin fossiilisten polttoaineiden, kuten öljyn, kivihiilen ja maakaasun käytöstä.

Ilmastokokoukseen osallistuu noin 40 000 ihmistä.

Kaikista maista suurin virallinen neuvottelijaryhmä on Brasilialla, joka on lähettänyt neuvotteluihin 479 henkilöä.

Fossiilisten polttoaineiden lobbareita kuuluu 27 maan virallisiin delegaatioihin. Esimerkiksi Kanada, Venäjä ja Brasilia ovat lähettäneet matkaan fossiiliyhtiöiden edustajia.

Yli 100 fossiiliyhtiötä on edustettuina ilmastokokouksessa. Mukana on myös 30 fossiiliteollisuutta edustavaa kauppa- ja jäsen­organisaatiota.

Yksi suurimmista organisaatioista on International Emissions Trading Association (Ieta), joka on lähettänyt kokoukseen 103 delegaattia. Heidän joukossaan on kolme edustajaa öljy- ja kaasuyhtiö BP:stä.

Global Witnessin mukaan Ietaa tukevat monet suuret öljy-yhtiöt, jotka kannattavat kompensaatiota ja päästökauppaa, jotta ne voisivat jatkaa öljyn ja kaasun pumppaamista sen sijaan, että maaperän fossiilivarannot jätettäisiin käyttämättä.

”Kyse on järjestöstä, jolla on valtava määrä fossiiliyrityksiä jäseninään. Fossiiliyhtiöt määrittelevät sen agendan ja se palvelee fossiiliyhtiöiden intressejä”, Worthy sanoo.

Ietan mukaan sen tehtävänä on löytää tehokkaimpia, markkinoihin pohjautuvia keinoja päästöjen vähentämiseksi. Organisaation jäsenistöön kuuluu fossiiliteollisuuden yritysten lisäksi muitakin yrityksiä, kuten lakifirmoja ja hankekehittäjiä.

Ietan edustajan Alessandro Vitellin mukaan nykyjärjestelmä ei voi pysähtyä kuin seinään, vaan fossiilisista polttoaineista on luovuttava vaiheittain.

”Olemme siirtymävaiheessa, ja hiilikauppa on paras tapa varmistaa, että siirtymä toteutuu”, Vitelli sanoo BBC:lle.

Järjestöjen mukaan Maailman terveysjärjestö WHO ei ryhtynyt tositoimiin tupakkateollisuutta vastaan ennen kuin tupakkalobbareita kiellettiin osallistumasta WHO:n kokouksiin. Järjestöt haluavat saman kohtelun fossiililobbareille.

”Shellin ja BP:n kaltaiset yritykset osallistuvat näihin keskusteluihin, vaikka ne ovat avoimesti myöntäneet lisäävänsä fossiilisen kaasun tuottamista”, sanoo Corporate Europe Observatoryn Pascoe Sabido sanoo järjestöjen tiedotteessa.