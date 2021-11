Tehdas työllistäisi ensivaiheessa 250 henkilötyövuotta.

Valtion sijoitusyhtiö Suomen Malmijalostuksen suunnitelma rakentaa akkumateriaalitehdas Kotkaan kiinalaisen Beijing Easpring Material Technologyn kanssa etenevät.

Yhtiöt ilmoittivat maanantaina valmistelleensa valmistelleet teknis–taloudellisen kannattavuusselvityksen ja sopineet jatkavansa yhteistyötä tehdashankkeen toteuttamiseksi.

Tehdasinvestoinnin toteuttamista varten Suomen Malmijalostus ja Beijing Easpring valmistelevat tehtaan rakentamisesta ja toiminnasta vastaavan yhteisyrityksen perustamista. Tarkoituksena on, että Suomen Malmijalostuksesta tulee yhteisyrityksen vähemmistöomistaja.

Käynnistyessään tehdas työllistäisi ensivaiheessa suoraan noin 250 henkilötyövuotta, mutta epäsuorat taloudelliset vaikutukset olisivat selvästi suuremmat.

”Litiumioniakkujen nopeasti kasvava tuotanto Euroopassa edellyttää katodiaktiivimateriaaleja valmistavan teollisuuden perustamista Eurooppaan. Yhteistyössä tekemämme selvitystyön pohjalta Kotkaan suunnitellulla tehtaalla on hyvät toimintaedellytykset Euroopan markkinoilla myös pitkällä aikavälillä”, sanoo Suomen Malmijalostuksen toimitusjohtaja Matti Hietanen tiedotteessa.

Suomen Malmijalostukselle on käynnissä useita akkuteollisuuden hankkeita Suomessa. Kotkan lisäksi se on mukana akkumateriaalien tehtaiden perustamisessa Vaasaan ja Haminaan. Lisäksi se omistaa Sotkamossa akkukemikaaleja tuottavasta Terrafamesta 67 prosenttia.

Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö on hankkeesta innostunut.

”Merikaupunki Kotkaan suunniteltu akkumateriaalitehdas on saanut kansainvälisen kumppanin ja voimme todeta, että hanke etenee hyvin ja tukee tavoitteitamme mitä parhaimmalla tavalla. Kotka tarjoaa kilpailukykyisen toimintaympäristön suunnitellulle kestävän kehityksen hankkeelle, ja olemme vahvasti sitoutuneet tukemaan projektin etenemistä Keltakallion teollisuusalueella”, Sirviö sanoo.

Tehdastontin valmistelevat työt käynnistyvät vuodenvaihteessa ja yhtiöt valmistelevat tehtaan ympäristölupahakemusta, joka on tarkoitus jättää alkuvuoden 2022 aikana.

”Tehtaan teknis–taloudelliseen selvitystyöhön on osallistunut useita insinööri- ja suunnittelutoimistoja, ja olemme kaikki todella iloisia siitä, että hanke on edennyt suunnitellusti. Tavoitteenamme on viedä projektia eteenpäin siten, että tuotantoa voitaisiin alkaa käynnistää viimeistään vuonna 2024. Kokonaisuutena ensivaiheen kapasiteetiksi on suunniteltu 50 000 tonnia vuodessa”, sanoo akkutoimialan johtaja Vesa Koivisto Suomen Malmijalostuksesta tiedotteessa.