Digitaalisia työkavereita kehittävä Digital Workforce aikoo listautua Helsinkiin – Yhtiön takana on Supercellin ja Woltin sijoittaja Lifeline

Digital Workforce hakee sijoittajilta 20 miljoonaa euroa kansainvälisen kasvustrategiansa tukemiseen.

Ohjelmistorobotiikan yhtiö Digital Workforce Services suunnittelee listautumista Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle.

Yhtiö haluaa kerätä listautumisannilla noin 20 miljoonan euron bruttovarat. Lisäksi jotkut sen osakkeenomistajat aikovat myydä listautumisen yhteydessä osakkeitaan.

Yhtiö aikoo käyttää varoja kansainvälisen kasvustrategiansa tukemiseen ja mahdollisten yritysostojen rahoittamiseen sekä teknologiainvestointeihin.

Digital Workforcen merkittävimpiä omistajia ovat sen perustajakolmikko ja vuonna 2017 omistajiksi tulleet pääomasijoittajat Capman ja Lifeline Ventures sekä lääkärikeskus Dextran myynnillä vaurastunut Leena Niemistö.

Yhtiö on syksyn 13. ja koko vuoden 25. uusi listautuja Helsingin pörssissä. Pörssibuumin lisäksi Digital Workforce on osa eurooppalaisten pääomasijoittajien irtautumisbuumia.

Pitchbook-tietopalveluyhtiön keräämien tietojen mukaan eurooppalaiset pääomasijoittajat ovat tammi–syyskuussa myyneet noin 110 miljardilla eurolla omistuksiaan. Edellinen huippuvuosi oli 2018, jolloin irtautumisten määrä ylsi 40 miljardiin euroon. Pääosa irtautumista on tapahtunut listautumisilla.

Lifeline Ventures -pääomasijoitusyhtiön Timo Ahopelto on yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja kertoo jatkavansa tehtävässä mahdollisen listautumisannin jälkeen. Rahasto ei ole myymässä osakkeitaan listautumisannissa. Tämä ei ole Lifelinelle exit.

”Olemme firmassa pitkän tähtäimen omistaja. Kyse ei ole siitä että listautumisannissa sijoittajat rahastaisivat, vaan tämä on yritykselle tapa kerätä kasvupääomaa”, Ahopelto sanoo.

Kyse on Lifeline Venturesin historian ensimmäisestä kerrasta, kun sen salkussa oleva kasvuyhtiö listautuu pörssiin. Se on tavallaan erikoistakin, koska rahasto on sijoittanut moniin Suomen kovimmista kasvuyrityksistä. Monet niistä ovat kuitenkin päätyneet yrityskaupalla ulkomaiseen omistukseen.

Lifeline Ventures on vuonna 2012 toimintansa aloittanut alkuvaiheen startup-yrityksiin sijoittava pääomasijoitusyhtiö. Sillä on neljässä rahastossaan yhteensä 235 miljoonaa euroa hallinnoitavia varoja. Viimeisin rahasto oli vuonna 2019 toimintansa aloittanut 130 miljoonan euron rahasto.

Sen menestyneimpien sijoituskohteiden joukkoon ovat tähän mennessä nousseet muun muassa peliyhtiö Supercell, markkinointiteknologiaa kehittävä Smartly.io, älypuhelimia huoltava Swappie, ravintolateknologiayhtiö Wolt ja älysormuskehittäjä Oura.

Jos sijoittajat eivät myy, mikä tarve pörssiin menemiselle on – verrattuna siihen, että yhtiö olisi kerännyt lisää pääomaa esimerkiksi kansainvälisiltä pääomasijoittajilta?

Kun osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena, niillä on helpompi palkita työntekijöitä ja käyttää osakeoptioiden muodossa henkilöstön sitouttamisessa. Toinen syy on pörssilistatun yhtiön asema.

”Ohjelmistorobotiikan ratkaisut ovat strategisia ratkaisuita pankki- ja finanssisektorilla. Sopimukset ovat useiden vuoden diilejä, ja julkinen yhtiö on siinä luotettavampi kumppani”, Ahopelto perustelee.

Digital Workforce on palveluyhtiö, joka suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää manuaalisia tietotyöprosesseja suorittavia ohjelmistorobotteja eli digityöntekijöitä. Tuotteet lisäävät asiakkaiden liiketoiminnan tehokkuutta, vähentävät kustannuksia ja parantavat laatua.

”Digityöntekijä on koodista rakennettu tyyppi, joka pitää sisällään ohjelmistorobotiikkaa, tekoälyalgoritmeja ja toimii pilvipalvelussa”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja ja yksi perustajista Mika Vainio-Mattila.

Yhtiön liiketoiminta jakaantuu asiantuntijapalveluihin ja jatkuvalla sopimuksella veloitettaviin palveluihin. Liikevaihdosta reilu puolet on tällä hetkellä jatkuvaa laskutusta.

”Digityöntekijäalusta skaalautuu nollasta sataan. Asiakkaillemme tarjoama ylläpitopalvelu varmistaa, että digityöntekijät pysyvät niin sanotusti työkuntoisina.”

Digityöntekijäalusta muistuttaa Helsingin pörssissä sijoittajien suosimien saas-yhtiöiden palveluita, mutta Digital Workforce ei ole ohjelmistotalo.

Saas-yhtiöiden tapaan jatkuvan laskutuksen palveluissa kate on korkeampi kuin asiantuntijapalveluissa. Vainio-Mattila sanoo, että yhtiön kannattavuuden parantaminen perustuu jatkuvan laskutuksen palvelujen osuuden kasvattamiseen liikevaihdosta.

Alun perin Digital Workforce oli puhtaammin ohjelmistokonsultti, joka auttoi asiakkaita ohjelmistorobottien käyttöön ottamisessa konsulttina. Nyt noin puolet sen liiketoiminnasta koostuu ohjelmistorobotiikan ratkaisuiden ja teknologian hallinnoimisesta pilvipalveluissa jatkuvana liiketoimintana.

Tyypillisemmin Lifeline sijoittaa puhtaisiin teknologiayhtiöihin, joten Digital Workforceen sijoittaminen oli sille poikkeus.

”Olimme miettineet, että haluaisimme sijoittaa johonkin mikä pienentää suomalaisen terveydenhuollon kustannuksia. Ja jo seuraavalla viikolla nämä kaverit tulivat käymään ja kertoivat että heidän ensimmäinen asiakasryhmänsä on terveydenhuolto. Siinä ei ole mitään järkeä, että lääkärit ja hoitajat kopioivat tietoja järjestelmästä toiseen. Siksi sijoitimme”, Lifelinen Ahopelto kertoo.

Digital Workforcen tavoitteena on kasvattaa liikevaihtonsa sataan miljoonaan euroon vuoden 2026 loppuun mennessä viime vuoden 19 miljoonasta eurosta.

Samassa ajassa yhtiön oikaistun käyttökateprosentin pitäisi kasvaa ”selvästi positiiviseksi” nykyiseltä miinukselta. Seuraavan viiden vuoden aikana yhtiö priorisoi kasvua kannattavuuden parantamisen sijaan.

Tutkimusyhtiö Forrester ennustaa, että ohjelmistorobotiikan palvelumarkkinat kasvavat kuluvan vuoden 9,5 miljardista dollarista 12,0 miljardiin dollariin vuonna 2023. Markkinoiden vuosittainen kasvu on 20 prosenttia.

Digital Workforce toimii kahdeksassa maassa, ja sen asiakkaina on noin 200 pääasiassa suurta organisaatiota. Yhtiön tavoitteena on kiihdyttää kasvua etenkin Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Näillä markkina-alueilla asiakkaat hakevat aktiivisesti pilvipalveluratkaisuja.

”Kasvustrategiassamme iso painoarvo on isoille uusille markkinoille menemisessä. Yhdysvalloissa on valtava uusasiakaspotentiaali”, toimitusjohtaja Vainio-Mattila sanoo.

Pohjoismaissa yhtiö aikoo kasvaa myös olemassa olevien asiakkaiden avulla. Pohjoismaiset asiakkaat ovat eturintamassa ottaneet digityöntekijöitä käyttöön.

”Kehitämme uusia juttuja Pohjoismaissa ja viemme niitä sitten maailmalle”, Vainio-Mattila sanoo.

Vainio-Mattilan mukaan Digital Workforcen erottaa kilpailijoista se, ettei muilla ole yhtä laajaa palvelutarjoomaa.