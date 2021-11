Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan kyseessä on valitettava virhe.

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on hyväksynyt yrityksen nimeksi Oy Arbeit Macht Frei Ltd. Nimi hyväksyttiin 27. toukokuuta, ja kyseessä on virhe, viranomainen kertoo Twitterissä.

”Kyseessä on käsittelijämme valitettava virhe. Käsittelijä ei osaa saksaa eikä muistanut tämän ilmaisun hyvän tavan vastaisuutta”, PRH:n viestintä kertoo Twitter-viestissään.

”Arbeit macht frei” on saksaa, ja suomeksi se tarkoittaa ”työ vapauttaa”. Lauseen hyvän tavan vastaisuus johtuu siitä, että sitä käytettiin keskitysleirien sisäänkäyntien iskulauseena natsi-Saksassa 1930–40-luvulla.

PRH kertoo selvittävänsä, onko toiminimen rekisteröintipäätös mahdollista purkaa korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän mukaan Arbeit Macht Frei -yrityksen toimiala on liikkeenjohdon konsultointi ja sen kotipaikka on Lempäälä. Yhtiö on rekisteröity kaupparekisterin lisäksi ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi.

PRH kertoo, että se saa vuosittain noin 80 000 nimeä koskevaa hakemusta. Viraston esittelijöitä on muistutettu, että vierasperäisten nimien kanssa täytyy olla erityisen tarkkana ja ne olisi syytä viedä matalalla kynnyksellä laajemman käsittelijäryhmän arvioitavaksi.

”Tämä hyvän tavan vastainen nimi olisi tunnistettu useamman käsittelijän arvioinnissa”, PRH arvioi.

PRH neuvoo yrityksen perustajia nimiohjeilla verkkosivuillaan. Tarkkojen ohjeiden mukaan yhtiön toiminimi ”ei saa olla hyvän tavan tai yleisen järjestyksen vastainen”. Nimessä ei saa myöskään ”viitata lainvastaiseen toimintaan”.