Työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) ei pidä Woltin myyntiä ulkomaille ongelmana. Lainsäätäjien tulee Lintilän mukaan jatkossa tulisi varmistaa, ettei alustatalousyritysten kilpailuedellytyksiä pilata Suomessa liialla sääntelyllä.

Työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan Woltin menestys on osoitus siitä, että Suomessa kasvuyhtiöiden toimintaympäristö on hyvällä mallilla.

Suomen hallituksessa keskiviikon uutinen Woltin myymisestä amerikkalaiselle Doordashille otettiin ilolla vastaan.

Woltin johtoryhmää kutsuttiin keskiviikkona valtioneuvoston linnaan työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) ja valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) järjestämään ”onnittelutilaisuuteen”.

Lintilän mukaan yrityskauppa on ”loistava uutinen” ja osoitus ”suomalaisesta startup-hengestä”.

”Pitää antaa Mikille [Woltin toimitusjohtaja Miki Kuusi] ja porukoille iso käsi ja hatunnosto”, Lintilä sanoo HS:lle puhelimitse.

”Olen erittäin tyytyväinen, että suomalaiset startupit kiinnostavat. Tämän jälkeen ne kiinnostavat vielä enemmän.”

Lintilän mukaan Woltin menestys valaa entisestään uskoa suomalaisiin kasvuyrityksiin.

”Siellä on taustalla oikea kulttuuri, Slush ja muut, jotka osaltaan tukevat kenttää. Kokonaisuus alkaa meillä olemaan kunnossa.”

Suomen valtio hyötyy yrityskaupoista merkittävästi. Wolt arvioi kaupasta maksettavan Suomeen veroja yli 600 miljoonan euron arvosta, kun kaupassa vaihdetut osakkeet päätyvät verotettavaksi.

Lintilä arvioi, että kasvuyhtiöiden merkitys on jatkossa Suomen kansantaloudelle ”järkyttävän tärkeä”.

Hänestä Wolt on uranuurtaja siinä, että alustataloudesta saadaan nousemaan suomalaisyritys tällaiseen mittakaavaan.

”Eletään monella tapaa valtavaa murrosta, ja niissä kasvuyritykset ovat usein oikeilla sektoreilla, digitalisaatiossa, vihreässä siirtymässä ja muualla. Meillä tulee jatkossakin olemaan metsä- ja metalliteollisuutta, mutta kyllä nämä kasvuyritykset tulevat olemaan niitä uusia tukijalkoja Suomen kansantaloudelle.”

Wolt oli aiemmin kertonut valmistelevansa omaa pörssilistautumista, joten myyntiuutista voidaan pitää yllätyksenä. Kuusi totesi keskiviikkona Financial Timesin haastattelussa, että myyntipäätöstä puolsi Woltin asema ”altavastaajayrityksenä haastavassa kotimarkkinassa”.

Lintilä ei pidä harmillisena, että suomalainen kasvuyritys menetetään ulkomaalaisomistukseen.

”En pidä myyntiä ongelmana. Tässä tapauksessa se on luonnollinen jatke. On normaalia liiketaloutta, että [yritys] päädytään myymään toiminnan kehittämiseksi. Tässä tulee valtavia resursseja yrityksen käyttöön”, Lintilä sanoo.

”Mielellään tietysti pidettäisiin yritykset suomalaisessa omistuksessa. Se on oma peruslähtökohtani. Suunniteltu Suomessa, valmistettu Suomessa, omistettu Suomessa.”

Lainsäätäjien tulee tukea kasvuyhtiöiden toimintakenttää osoittamalla vakautta ja ennustettavuutta, Lintilä sanoo.

”Alustataloudessa meidän pitää valtiovallan puolelta varmistaa, ettei liialla säätelyllä tai regulaatiolla tehdä tilannetta sellaiseksi, jossa vastaavilla yhtiöillä ei ole kilpailuedellytyksiä.”

Lintilän mukaan Woltin menestystarina on osoitus Suomen startup-kentän valoisasta nykytilasta. Wolt keräsi vielä tammikuussa uutta rahoitusta ennätykselliset 440 miljoonaa euroa.

”Se oli enemmän kuin Suomen startupien kokonaisrahoitus vuosina 2016 ja 2017. Vuonna 2020 startupiemme kokonaisrahoitus oli jo 950 miljoonaa”, Lintilä sanoo.

”Arvomme on noussut hurjasti ulkomaisten sijoittajien silmissä.”

Lintilän mukaan yksityisen pääomavirtojen kasvattaminen perustuu Suomen luotettavuuteen. Suomalaisstartupien keräämä rahoitus suhteessa bruottakansantuotteeseen oli viime vuonna Euroopan kärkeä.

”Se joka tässä onnistui on Wolt, mutta jotain on myös toimintaympäristön osalta tehty oikein, jota rahamäärät todistavat. Se kertoo luottamuksesta Suomea kohtaan sijoituskohteena. Ja että Suomessa on mielenkiintoisia yhtiöitä joihin sijoittaa”, Lintilä sanoo.