Kansainvälinen media analysoi kauppoja Doordashin keinona levittäytyä Euroopan ”hyperkilpailluille” markkinoille.

Kansainvälinen media on huomioinut suomalaisen ruokalähettipalvelu Woltin myymisen yhdysvaltalaiselle Doordashille.

Taloussanomalehti Financial Times toteaa, että yhdysvaltalaisfirma Doordash on janonnut Eurooppaan laajentumista, ja Woltin ostamisen myötä se on mahdollista. Kaupoissa on kyse tähän mennessä kalleimmasta yritysostosta ”hyperkilpaillulla” alalla Euroopassa, FT kirjoittaa.

FT mainitsee myös Doordashin satojen miljoonien dollareiden investoinnin saksalaiseen pikalähettipalvelu Flinkiin, joka lupaa kuljettaa ruokaostokset ovelle kymmenessä minuutissa.

FT siteeraa pankki- ja finanssiryhmä Barclaysin asiantuntijaa Ross Sandleria, jonka mukaan viimeaikaiset kaupat ja investoinnit kielivät ”eurooppalaisesta kylmästä sodasta” kuljetusfirmojen kesken, kun suuret toimijat nielevät pienet nousevat kilpailijat.

Wolt on jo kuudes firma, jonka Doordash on ostanut, kertoo Techcrunch.

Bloomberg keskittyi uutisoinnissaan erityisesti Doordashin vaiheiden kertaamiseen ja kuljetusalustapalveluiden buumin analysoimiseen. The Wall Street Journal toteaa, että kaupat ovat viimeisimmät kilpailluilla markkinoilla, joilla firmojen liikevaihto on noussut pilviin pandemian aikana mutta voitot ovat toistaiseksi loistaneet poissaolollaan.

Ruotsalainen Dagens Industri aloittaa artikkelinsa kertomalla, että ruotsalainen pääomasijoitusyhtiö EQT Ventures oli suurin investoija, kun Wolt keräsi pääomaa rahoituskierroksella vuonna 2016.

Yksi EQT:n johtajista Lars Jörnow kertoo blogissaan, että sijoitusyhtiön silloin ostamien osuuksien arvo on tänä päivänä noin kaksisataa kertaa korkeampi.

”Minun mielestäni Woltin voittoisan strategian taustalla on ollut heidän pakkomielteinen suhtautumisensa oman menestyksen lisäksi myös osakkeenomistajien kokemuksiin ja menestykseen”, Jörnow kirjoittaa.

Jörnow ja EQT:n Johan Svanström, jotka istuvat myös Woltin hallituksessa, onnittelevat Woltia tiedotteessa.

”Lähdimme mukaan yhtenä suurimpana sijoittajana teknologiapainotteiseen firmaan, joka tuolloin toimi vain Helsingissä. Nyt se on skaalautunut markkinajohtajaksi yli 150 kaupungissa – täysin verraton matka vain viidessä vuodessa. Hattu päästä ja suuret onnittelut kaikille Woltissa jotka ovat työskennelleet kovasti tullakseen näin pitkälle”, EQT:n edustajat kertovat tiedotteessa.

EQT Ventures ja EQT Growth investoivat Woltiin edellisellä rahoituskierroksella tammikuussa 4,4 miljardia kruunua, eli noin 440 miljoonaa euroa.

Saksalainen Handelsblatt uutisoi, että kaupan myötä Doordash ja Wolt haastavat eurooppalaisia kuljetusfirmoja yhä vahvemmin, mukaan lukien saksalaisen Lieferandon ja Delivery Heron, joka on juuri palannut saksalaisille kuljetusmarkkinoille Foodpanda-kuljetusalustafirman kanssa.

Delivery Hero omistaa Foodoran. Delivery Heron perustaja Lukasz Gadowski sijoitti viime vuoden lokakuussa Woltiin 7,5 miljoonaa euroa.

Wolt toimii Saksassa ainakin Berliinissä, Frankfurtissa ja Münchenissa. Viime kuussa Wolt laajensi toimintaansa Hampuriin.