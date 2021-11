”Tilaajan etu on tuntea toimittaja ja tämän verkosto mahdollisimman tarkasti”, sanoo laatumestari Kaj von Weissenberg.

Kaj von Weissenberg on tehnyt arviointikäyntejä noin tuhannessa yrityksessä. Hän tietää, että tärkeintä on luoda luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri. ”Osoitan, että en ole arvostelemassa, kyykyttämässä tai kritisoimassa ketään.”

”Viisas ei joudu tilanteisiin, joista älykäs selviäisi”, sanoo laatumestari Kaj von Weissenberg.

Hän viittaa ikääntymisen myötä muuttuneeseen ajattelutapaansa. Kuusikymppisenä haluaa välttää turhia riskejä ja ymmärtää ennakoinnin merkityksen.

Yhtä lailla ajatusta voisi soveltaa hänen työuraansa: 16 viime vuotta hän on omistautunut työlle toimitusketjujen varmentamisen parissa – siis sille, että esimerkiksi teollisuuden tilaajat saavat sitä, mitä tilaavat.

”Tilaajan etu on tuntea toimittaja ja tämän verkosto mahdollisimman tarkasti, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä”, hän sanoo.

Jos esimerkiksi toimittajan vastuullisuudessa, luotettavuudessa tai turvallisuudessa ilmenee epäselvyyksiä, voi siitä aiheutua suuret vahingot tilaajalle.

Pandemian aikana toimitusketjujen merkitys on tullut näkyvämmäksi.

Näihin tilanteisiin voitaisiin myös varautua, von Weissenberg muistuttaa.

”Eli ei niin, että ensin kilpailutetaan hinta, ja sitten valitaan paras. Ennemmin kannattaisi katsoa, ketkä pystyvät varmasti toimittamaan sen, mitä halutaan, ja valita niistä se edullisin.”

Siis – älä valitse halvimmista parasta, vaan parhaista halvin. ”Siinä on ihan pienen pieni ero!”, hän huudahtaa.

Von Weissenberg muistuttaa, miten Suomessakin intoiltiin takavuosina Aasian halpatuotantomaista.

”Uskottiin, että menemällä Kiinaan tehdään menestystä. Mentiin sinne vain hakemaan halpa hinta, kun olisi pitänyt varmistaa, että homma myös toimii. Ongelmia selvitellessä ja valmistajaa vaihtaessa se saavutettu hintahyöty haihtui.”

Viime aikoina yhä useammat yritykset ovat heränneet toimittajavalvontaan, von Weissenberg kertoo.

”Se ei johdu kuitenkaan pandemiasta, vaan vastuullisuudesta. Halutaan varmistua, että toimittajat toimivat vastuullisesti. Sitä ennen kriteerinä oli turvallisuus, sitä ennen laaduntuottokyky.”

Von Weissenberg on itse alkujaan sähkötekniikan diplomi-insinööri. Hän hankki 90-luvun alkuvuosina laatuauditoijan pätevyyden ja Master of Quality (MQ) tutkinnon, ja päätyi tietokantayhtiö Oracleen vuonna 1995. Siellä hän vastasi laadusta ja toiminnan kehittämisestä Suomessa ja Baltiassa.

”Vuonna 2005 perustin MQ-tutkinnon suorittaneille laatumestareiden verkoston.”

Verkoston puitteissa ryhdyttiin jalostamaan tilaajien ja toimittajien kumppanuutta, josta hyötyisivät molemmat osapuolet.

Von Weissenberg kutsui Teknologiateollisuuden päähankkijat yhteisen pöydän ääreen, ja niin sai alkunsa maailman ensimmäinen kolmannen osapuolen toimittaja-arviointimalli.

Green Card -laaduntuottokyvyn arviointimallissa riippumaton ammattiarvioija todentaa toimitusketjun toimittajia tilaajien kollektiivisella valtuutuksella.

Malli haluttiin puhtausalalle ja kohta myös rakennusalalle. Lopulta kolmannen osapuolen arviointimalli standardisoitiin Prosessiteollisuuden Standardisoimiskeskuksessa vuonna 2015.

Sen kehittäminen on ollut eräänlainen elämäntyö, joka hyödyttää nyt koko yhteiskuntaa, von Weissenberg sanoo tyytyväisenä.

Nykyään tilaajat ottavat suoraan yhteyttä von Weissenbergiin, joka vastaa toimittaja-arviointiliiketoiminnasta Kiwa Inspectalla. Tehtäviin kuuluu edelleen auditointeja ja arvioitsijoiden koulutuksia. Tänä vuonna hän on käynnistänyt myös kansainvälistymisprojektin.

”Olen käynyt noin tuhannessa yrityksessä arvioimassa, 17 eri maassa. Jos jo alussa tuntuu, että jokin ei ole kunnossa, usein se varmistuu viimeistään silloin, kun menen käymään tuotannossa.”

Tärkeää on silti olla vaikuttamatta besserwisseriltä. Yleensä yrityksissä suhtaudutaankin ystävällisesti ulkopuoliseen, vaikka kysymykset olisivatkin hankalia.

”Varsinkin pienissä firmoissa on pelkoa, ja se pitää voittaa heti ensimmäisen 20 sekunnin aikana. Tarjoan mahdollisuuden osoittaa, missä yritys on hyvä. Ja jos on ongelmia, kerron, miten ne saadaan kuntoon.”

Insinööristä on kuoriutunut myös vakuuttava esiintyjä. Siinä on auttanut vaimon kanssa parikymmentä vuotta kasassa ollut showbändi, von Weissenberg paljastaa.

”Esiintyminen on paitsi valtavan hauskaa, myös auttanut kouluttajana ja auditoijana. Esiintymispelko on kauan sitten poistunut. En hätäänny enää mistään. Estradille jopa janoaa.”