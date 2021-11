Joni Kettunen on biologisen tiedon analytiikkateknologioita kehittävän Firstbeat Technologiesin perustaja, entinen toimitusjohtaja ja nykyinen hallituksen puheenjohtaja.

Suomen kymmenen kovatuloisimman listalle vuonna 2020 nousi useita uusia nimiä. Yksi näistä uusista nimistä oli listalle neljänneksi noussut jyväskyläläinen Joni Kettunen, jonka kokonaisansiot vuonna 2020 olivat 27 904 332 euroa. Kettunen sai pääomatuloja 27 845 717 euroa ja ansiotuloja 58 615 euroa.

48-vuotias Kettunen on biologisen tiedon analytiikka­teknologioita kehittävän Firstbeat Technologiesin perustaja, entinen toimitusjohtaja ja nykyinen hallituksen puheenjohtaja.

Hänet siivitti tulokärkeen kesällä 2020 tehty yrityskauppa, jossa Firstbeat myi kuluttajakäyttöön analytiikkateknologioita lisensoivan Firstbeat Analyticsin Sveitsissä kirjojaan pitävälle Garminille, jonka pääkonttori on Yhdysvalloissa. Analyticsin osuus Firstbeatin arvosta oli vuonna 2019 noin puolet.

Käytännössä kaupassa Garminille siirtyi yrityksen yksittäisille kuluttajille suunnattu liiketoiminta, kuten sykekelloissa käytettävän teknologian valmistus. Kaupassa Firstbeatiin jäi yritysten työhyvinvointipalveluille ja urheiluseuroille myytävät mittauspalvelut.

Kettusen tulot ovat päässeet HS:n verokoneeseen myös kahtena aiempana vuonna, mutta hyppäys viime vuoden huipputuloihin oli huima. Vuonna 2019 hänen tulonsa olivat verokoneen mukaan noin 150 tuhatta euroa.

Hyppäys tulolistalla oli odotettavissa. Garmin-kaupan kauppasumma ei ole julkinen, mutta Kettunen kuvailee sitä ”merkittäväksi”.

Kettunen kertoo ajattelevansa, että tärkein ja ehkä onnittelujenkin arvoinen asia ovat yrityksen aikaansaannokset, joiden sivutuotteena ovat mahdollistuneet myös suuret tulot.

”Me ollaan tehty pioneerityötä ihan alusta alkaen, eli ollaan tutkittu ja kehitetty ja sitten tutkittu ja kehitetty lisää. Olemme kauppojen jälkeenkin edelläkävijä. Jos siitä näkökulmasta peilaa, niin ei tämä ole niin yllättävää.”

Kettusen mielestä veropäivänä tuloihin liittyvä julkisuus voi olla positiivista, mutta painottaa, että medialla on sen osalta suuri merkitys.

”Nykyisin media on ottanut hyvin sitä vastuuta siinä tyylissä, millä tavalla näitä [verotietoja] tuodaan esille”, Kettunen sanoo.

Hänen mukaansa verotietojen julkisuus on perusteltua, jos niiden avulla voidaan ohjata yhteiskuntaa parempaan suuntaan ja innostaa ihmisiä.

”Jos ajattelee henkilökohtaisesti, niin me olemme korkean osaamisen yhtiö ja totta kai me ollaan silloin saatu paljon yhteiskunnalta. Meillä on paljon huippuosaajia töissä ja ympäristö, jossa rakentaa ja toimia. On ihan luonnollista verojen muodossa maksaa takaisin, kun tulee tuloksia”, Kettunen pohtii.

Kettunen oli myös Suomen neljänneksi suurin veronmaksaja 9 482 436 eurolla.

Huipputuloihin noussut Kettunen uskoo, että myös Firstbeatin tulevaisuus on valoisa.

”Sitten kun kaikki ihmiset ovat tasapainossa ja voivat hyvin, niin markkina alkaa olla loppu ja siihen on vielä matkaa”, Kettunen sanoo myöntäen samalla, että edellä esitetty on enemmän utopia.

Kasvuvaraa pitäisi kuitenkin olla.

”Toimiala on tavallaan kypsynyt pidemmälle ja voimme nyt keskittyä tehokkaammin ammattimaisiin palveluihin. Sekin ala on kuitenkin isossa kuvassa vielä lapsen kengissä ja me jatkamme pioneerityön tekemistä.”