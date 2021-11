Startup-yhteisöt: Woltin myynti on ”viimeinen hetki” puhua kasvuyritysten haasteista, jotta startupit pysyisivät Suomessa

Miki Kuusi jättää esimerkillään jäljen Suomen startup-kulttuuriin, sanoo Aaltoesin puheenjohtaja Mona Ismail.

Aaltoesin puheenjohtaja Mona Ismail näkee startupien ongelmaksi esimerkiksi ulkomaalaisopiskelijoiden asemaa. Heidän on vaikea ryhtyä Suomessa yrittäjiksi.

Jymyuutinen ruokalähettiyritys Woltin myynnistä 7 miljardilla eurolla Yhdysvaltoihin herätti riemua Suomen startup-kentässä.

“Tämä on tosi historiallinen merkkipaalu, joka osoittaa, kuinka suomalaista yrittäjyyttä ja osaamista arvostetaan”, sanoo Riikka Pakarinen, Suomen Startup-yhteisö ry:n toimitusjohtaja.

Riikka Pakarinen

Startup-yhteisö on kasvuyhtiöiden edunvalvontayhdistys. Woltin toimitusjohtaja Miki Kuusi istuu yhdistyksen hallituksessa.

Wolt arvioi yrityskaupasta maksettavan Suomeen veroja yli 600 miljoonan euron arvosta, kun kaupassa vaihdetut osakkeet päätyvät verotettavaksi.

Pakarisen mukaan kauppa osoittaa tyhjentävästi, että kuinka suuri merkitys kasvuyrityksillä on Suomen elinkeinoelämälle ja taloudelle.

“Yhteisön tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä kasvuyritykset muodostavat kivijalan Suomen vientitaloudelle. Viimeistään silloin ollaan siis yhtä tärkeitä kuin metsä- ja metalliteollisuus ovat nyt.”

Pakarisen mukaan yrityskauppa vahvistaa Suomen kasvuyritysten kenttää, kun osakkaille kertynyt pääoma löytää uusia sijoituskohteita.

“Varmasti tämä laajentaa ekosysteemiä entisestään. Ne jotka tienaavat ja hyötyvät voivat sijoittaa eteenpäin. Tulee uusia ideoita ja uusia yrityksiä.”

Wolt oli aiemmin kertonut valmistelevansa omaa pörssilistautumista.

Toimitusjohtaja Miki Kuusen mukaan myynti oli hänen uransa vaikein päätös.

Kuusi totesi keskiviikkona, että lopputulosta puolsi Woltin asema ”altavastaajayrityksenä haastavassa kotimarkkinassa”.

Pakarisen mukaan Woltin myynti on juhlan ohella hyvä hetki nostaa esiin suomalaisten kasvuyritysten kotimaassaan kohtaamat rakenteelliset haasteet.

“Nyt on viimeinen hetki todeta, että meidän pitää kehittää prosesseja, jotta yritykset pystyvät pysymään ja kasvamaan täällä Suomessa.“

Yksi kipupiste on Pakarisen mukaan ulkomaisen osaamisen vaikea saatavuus. Hallitus valmistelee parhaillaan ulkomaisten osaajien maahantulon nopeuttamista pikakaista-menettelyllä ja D-viisumin lisäämisellä ulkomaalaislakiin.

Kasvuyhtiöitä hiertää myös kankea työlainsäädäntö. Pakarisen mukaan alustatalouden puitteissa työlainsäädäntökeskustelua tulisi aloittaa uudelleen puhtaalta pöydältä. Lisäksi T&K -rahoja tulisi lisätä reilusti.

Pakarinen on keskustan varapuheenjohtaja.

Kaupan seurauksena toimitusjohtaja Kuusi liittyy Doordashin johtoryhmään ja ottaa vastuulleen yhtiön kansainvälisen liiketoiminnan.

Kuusi toimi aiemmin Slush-teknologiatapahtuman toimitusjohtajana ja Aaltoes-yrittäjyysyhteisön puheenjohtajana.

Aalto-yliopiston opiskelijoiden 12 vuotta sitten perustama Aaltoes on osaltaan vauhdittanut Suomen startup-ilmiötä.

Wolt-uutinen on merkittävä hetki Suomen startup-ekosysteemille, sanoo Aaltoesin puheenjohtaja Mona Ismail.

”Mallitarina siitä, miten oikeita asioita tekemällä voi päästä todella pitkälle”, Ismail sanoo.

“Osoitus systemaattisen työn hedelmistä. Ei Woltia ostettu seitsemällä miljardilla, koska se on johtava kotiinkuljetusyritys, vaan koska teknologiaosaaminen siellä taustalla on niin kovaa.”

Aaltoesin perustaja Kristo Ovaska tunnetaan markkinointiteknologiayhtiö Smartly.ion toimitusjohtajana. Kuusen lisäksi yhteisön alumneihin kuuluu Carbo Culture -ilmasostartupin perustaja Pia Henrietta Moon.

Yhteisö on ollut tärkeä tekijä kaikkien menestyksen taustalla, Ismail sanoo.

“He ovat olleet oikeassa paikassa ja päässeet kehittämään omaa ajattelua, löytäneet oikeita ihmisiä ympärille. Nuoren kannattaa hakeutua sinne missä myös muut ajattelevat asioita tosi isosti. Silloin tiimi löytyy läheltä.”

Ismailin mukaan Woltin perustaja Kuusi on jättänyt oman jälkensä Suomen kasvuyrityskulttuuriin. Nuorille on jäänyt kuva kunnianhimoisesta toimijasta.

”Mitä uudelle sukupolvelle on jäänyt Mikistä mieleen, on sinnikkyys ja määrätietoisuus. Moni jäsen näkee nyt, että noilla piirteillä pääsee todistetusti todella pitkälle. Siten Wolt on niin arvokas kuin se on.”

Kasvuyritysten kohtaamat haasteet Ismailin mukaan myös Aaltoesin toiminnassa.

Yhteisöön osallistuviin ulkomaalaisosaajiin kohdistuu paljon paineitta maahanmuuttohallinnosta.

”Se on selkeä ongelmakohta, joka meidän toiminnassa näkyy”, Ismail sanoo.

”Monet ulkomaalaisopiskelijat eivät voi jäädä työskentelemään kasvuyhtiöissä, koska maahanmuuttovirasto vaatii vakituista sopimusta ja tiettyä tulotasoa. Se rajoittaa valintoja. Vaikka olisi ympärillä taitavaa, kansainvälistä osaamista, niin sitä ei välttämättä saada mukaan yrittämään.”