Kaksi keskustalaisministeriä kutsui Woltin perustajat onnittelutilaisuuteen, jossa pidettiin liikuttava puhe. Wolt kiitti Suomea mahdollisuuksista.

Ruokalähettiyritys Woltin perustajiin kuuluva Juhani Mykkäsen kertoi valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) kiittäneen Woltin henkilökuntaa keskiviikkoillan onnittelutilaisuudessa niin kauniilla sanoilla, että ”väsyneeltä meinasi päästä kyynel”.

Yksi keskiviikon suurimmista puheenaiheista oli tiistain myöhäisillan uutinen suomalaisen Woltin myymisestä amerikkalaiselle kilpailijalle.

Woltin perustajat kutsuttiin keskiviikkoillaksi Valtioneuvoston linnaan Saarikon ja elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) järjestämään onnittelutilaisuuteen Suomen historian suurimpien yrityskauppojen joukkoon nousseen kaupan johdosta.

Mykkäsen mukaan ministereiden päätös tilaisuuden järjestämiseen sai sysäyksen Woltin perustajien valtiojohdolle lähettämästä viestistä.

”Halusimme kertoa, että tällainen kauppa on nyt julkistettu, ja että se tarkoittaa Suomelle 600 miljoonan euron verotuloja ja eläkekassoille satojen miljoonien pottia. Ollaan kiitollisia, että ollaan saatu Suomesta ponnistaa ja edellytykset rakentaa tällaista yritystä”, Mykkänen sanoo.

Saarikon Woltin perustajille pitämästä puheesta ei valitettavasti ole olemassa tallennetta, mutta Mykkänen suostui kuvailemaan puheen sisältöä HS:lle.

Hän kertoo olleensa yllättynyt siitä, että Saarikko vaikutti olleen aidosti liikuttunut tilanteesta, koska oli tavannut tämän aiemmin henkilökohtaisesti vain kerran.

”Hän puhui semmoisella tavalla, joka tuntui tulevan hirveän sydämestä. Toki siinä olin itse myöskin valvonut pari päivää, joka vaikuttaa siihen, että oli pala herkästi kurkussa”, Mykkänen kuvailee.

Annika Saarikko ojentaa kukkakimpun Miki Kuuselle.

Hän kertoo Saarikon aloittaneen puheensa kertomalla olleensa liikuttunut valtiojohdolle kauppojen julkistamisen jälkeen lähetetystä viestistä. Saarikko kertoi tästä myös itse kommentoidessaan tilaisuutta lyhyesti Säätytalolla ennen hallituksen eilisiä neuvotteluja.

”Viesti kertoi minulle siitä että ihmiset menestyksen keskellä ymmärtävät, mitä olemme tältä maalta itse kukin saaneet”, Saarikko sanoi keskiviikkona.

Mykkäsen mukaa Saarikko oli osoittanut puheensa Woltin koko henkilöstölle.

”Se on minun itsenikin mielestä tärkeää ymmärtää, että me perustajat olemme julkisuudessa, kun jonkun pitää edustaa, mutta tavallaan taustalla on yli 4 000 ihmistä 23 maassa, jotka tekevät töitä joka päivä.”

Saarikko kertoi arvostavansa sitä, että Wolt on ollut jopa hullun rohkea jatkaessaan omaa tekemistään, vaikka matkan varrella yritystä on yritetty ostaa useaan otteeseen.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko keskusteli kuohuviinilasillisten ääressä Woltin perustajien Juhani Mykkäsen (vas.) ja Miki Kuusen sekä elinkeinoministeri Mika Lintilän kanssa Valtioneuvoston linnassa.

Sekä Saarikko että Lintilä puhuivat Mykkäsen mukaan siitä, että ruokalähettipalveluiden kaltaiset toimialat kehittyvät niin hurjaa vauhtia, että politiikka ja lainsäädäntö eivät pysy perässä ja se olisi hyvä myöntää.

”Ehkä he vähän viittasivat tähän lähettikeskusteluun”, Mykkänen arvelee.

Lähettikeskustelulla Mykkänen tarkoittaa Woltin ruokalähettien asemasta käytyä keskustelua.

Puheensa loppupuolella Saarikko oli suoraan kiittänyt kaupan Suomeen tuomista veroeuroista ja toivoi niiden ohjautuvan oikein Suomen tulevaisuutta edistävästi.

”Vähän kevennyksenä hän myös mainitsi kaksi hänelle läheistä termiä, jotka ovat ikään kuin tulleet suomen kieleen. Toinen niistä oli pekkarointi ja toinen wolttaaminen”, Mykkänen sanoo.

Pekkarointi viittaa pitkän linjan keskustapoliitikko Mauri Pekkariseen ja sillä tarkoitetaan poliittista kotiinpäin vetämistä. Wolttaaminen puolestaan on muodostunut synonyymiksi ruoan tilaamiselle kotiin.

Tilaisuuden päätteeksi onniteltavat antoivat Saarikolle ja Lintilälle kummallekin Woltin maskotti-poroa esittävän pehmolelun.

”Kuulemma Saarikon toinen lapsi oli sitten nukkunut tämä Wolt-Pehmolelu kainalossaan”, Mykkänen myhäilee.