Yhdysvaltalainen lääkeyhtiö Organon ostaa turkulaisen lääkekehitysyhtiö Forendo Pharman.

Kauppa sisältää 75 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (noin 65,5 miljoonan euron) ennakkomaksun ja yrityksen 9 miljoonan dollarin velkojen kuittauksen. Lisäksi kauppaan kuuluu enintään 270 miljoonan dollarin etappimaksut, jos Forendon hankkeet saavuttavat menestystä.

Parhaimmassa tapauksessa kauppasumma voi etappimaksuineen nousta 830 miljoonaan euroon. Kauppa toteutuu lopullisesti joulukuussa.

Forendon tilikauden tulos on ollut viimeisen kolmen vuoden ajan tappiollinen.

Organon listautui New Yorkin pörssiin viime kesänä, kun se eriytyi lääkeyhtiö MDS:tä.

Forendo on keskittynyt naisten terveyteen ja naistentautien hoitomuotojen kehitykseen. Tällä hetkellä yhtiön suurin hanke on pitkäaikainen hoitomuoto endometrioosiin.

Forendon toimitusjohtaja Risto Lammintausta kertoo kaupan Organonin kanssa olevan yritykselle optimaalinen vaihtoehto.

”Toimimme tuotealueella, jossa on poikkeuksellisen kovat vaatimukset tehdä kliinisiä kokeita. Olemme tiedostaneet jo alusta alkaen, että tarvitsemme mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kumppanin, jolla on tarvittavat muskelit.”

Forendon toimistusjohtaja Risto Lammintausta.

Vielä viime vuonna Forendo aloitti uuden rahoituskierroksen seuraavan vaiheen kokeiden toteuttamiseen, mutta hieman yllättäen yritys sai tarjouksen, jossa oli useampi mahdollinen ostaja.

”Organon valikoitui meidän kannaltamme ylivoimaisesti kiinnostavimmaksi”, Lammintausta sanoo.

Organonissa kiinnostivat yhtenäinen painopiste naistentaudeissa sekä se, että Organo on vasta tuotekehityspalettinsa rakentamisen alkuvaiheessa. Forendo myös tuo Organoon ensimmäisenä lääkkeen aikaisen vaiheen kehityksen asiantuntemusta.

Forendon kehityksessä pisimmällä oleva tuote on uudenlainen lääke endometrioosiin. Lääkettä on jo testattu terveillä ihmisillä ja tulokset ovat olleet Lammintaustan mukaan lupaavia. Potilastutkimukset on määrä aloittaa ensi vuonna.

Endometrioosi on kohdun limakalvon pesäkesirottumatauti, joka aiheuttaa muun muassa voimakasta kipua alavatsassa. Endometrioosia sairastaa arviolta noin 6–10 prosenttia hedelmällisessä iässä olevista naisista.

Forendon kehittämä lääke on uraauurtava keksintö, sillä se perustuu täysin uuteen lääkemekanismiin, jota ei ole aiemmin käytetty ihmisten lääkkeissä.

Forendon lääke eroaa aiemmista endometrioosiin käytetyistä lääkkeistä myös siten, että se vaikuttaa paikallisesti ja uskotaan, että hoitoa voi käyttää pitkäaikaisesti.

”Kaikki tähän mennessä tarjolla olevat lääkkeet estävät estrogeenituotantoa munasarjoista ja aiheuttavat vähän kuin vaihdevuosityyppisen tilan. Siitä seuraa esimerkiksi luukatoa ja vaihdevuosioireita.”

”Sellaista hoitoa ei voida käyttää pitkäaikaisesti.”

Lammintaustan mukaan jatkuva hoito olisi kuitenkin endometrioosin kannalta välttämätön, sillä tautiin kuuluvat jatkuvasti uusiutuvat tautipesäkkeet.

”Siksi tarvitaan lääke, jota voisi käyttää turvallisesti vuosikausia.”

Endometrioosilääkkeen lisäksi Forendo kehittää hoitoa munasarjojen monirakkulaoireyhtymään (PCOS), jonka potilasmäärä on suunnilleen sama kuin endometrioosissa. Oireyhtymään ei toistaiseksi ole täsmällistä hoitokeinoa.

Forendo on perustettu vuonna 2013. Viime vuonna Forendo työllisti 25 työntekijää. Yrityksellä on toimipiste Turussa ja kemian laboratorio Oulussa. Toiminnan on tarkoitus säilyä Suomessa kaupan jälkeenkin.