Kiina haluaa saada kiinteistösektorinsa kuriin, mutta markkinahäiriöiltä voi olla vaikea välttyä, sanovat asiantuntijat.

Maailman velkaantunein yhtiö, Kiinan kiinteistöjätti Evergrande selvisi jälleen rimaa hipoen erääntyvästä lainasta.

Yhtiö suoritti keskiviikkona 148 miljoonan dollarin kuponkimaksun lisämaksuajan päättyessä.

Kiinan suurimman kiinteistökehittäjän velkaisuus on kauhistuttanut maailman finanssimarkkinoita läpi vuoden. Yhtiöllä on maksusitoumuksia yli 300 miljardin dollarin edestä.

Maksukyvyttömyys horjuttaisi Kiinan kiinteistösektoria. Kerrannaisvaikutukset epävakauttaisivat maailmantaloutta.

Toistaiseksi veloista on kuitenkin selvitty. Miten?

Tyypilliseen Kiinan tapaan, sanoo Suomen Pankin vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen.

“Esitetään pyyntö muille toimijoille, että ohjataan hätärahoitusta. Kehotuksella: ‘ostapa tuo osuus tuosta’.“

Uutistoimisto Reuters kertoi aiemmin syksyllä, että Kiinan hallitus on kehottanut valtionyhtiöitä ja sijoitusyhtiöitä ostamaan osan Evergranden omaisuuseristä. Viranomaiset ovat myös määränneet Evergranden perustajan Hui Ka Yanin osallistumaan hätärahoitukseen.

Huoli maailmalla on silti akuutti.

Yhdysvaltain keskuspankki Fed varoitti raportissaan lokakuun alussa, että Kiinan kiinteistösektorilla muhii maailmantaloutta uhkaavia riskitekijöitä.

Raportin mukaan sektorin kriisiyhtiöt kuormittavat Kiinan finanssirakenteita. Ongelmat voivat valua Yhdysvaltoihin.

Myös moni Evergranden kilpailija rämpii velkavaikeuksissa. Kiinalainen Fantasia-kiinteistöyhtiö jätti korkosuorituksia maksamatta lokakuussa. Useiden yhtiöiden luottoluokitusta on laskettu.

“Hirveästi varoja nämä pelastusoperaatiot vievät. Se on selvää, että varat voisi käyttää muuhunkin kuin ylivelkaisten yhtiöiden pelastamiseen”, Nuutilainen sanoo.

” Veloista on selvitty tyypilliseen Kiinan tapaan.

Maksuvaikeuksien taustalla on muun muassa murros Kiinan talouspolitiikassa.

”Koronakriisissä nähtiin, ettei Kiina enää elvytä samalla tavalla kuin finanssikriisissä”, sanoo Nordean varallisuudenhoidon päästrategi Antti Saari.

Vielä finanssikriisin jälkeen Kiina elvytti talouttaan rakennuttamalla. Kiinteistöyhtiöt laajenivat halvalla lainarahalla.

Viime vuonna sektorin sääntely kiristyi. Lainanottoa vaikeutettiin, ja Kiinan hallinto otti käyttöön kiinteistösektorin taseiden velkaantumista hillitsevää politiikkaa.

Saaren mukaan Kiina pyrkii tasapainoisempaan, kotimaisen kysynnän synnyttämään talouskasvuun. Samalla rahoitusmarkkinariskit yritetään pitää kurissa.

“Ei haluta enää holtitonta, kiinteistövetoista kasvua. Peking haluaa tehdä selväksi, ettei yhtiö voi tehdä mitä vain ja luottaa tukitoimiin.”

Kiinan keskushallinnon viesti on ollut, että yleisesti kiinteistösektorin tilanne on jo kohentunut, sanoo Suomen Pankin Nuutilainen.

”Oikeasti edes hallinnossa ei kenelläkään ole kokonaiskuvaa siitä, missä jamassa sektori oikeasti on. Voi olla, että tehdään liian uskaliasta nuorallatanssia”, Nuutilainen sanoo.

“Se on mielenkiintoista, että miten keskushallinnon pokka tässä kestää. Se on kaksipiippuinen juttu. Valtion tavoitteena on laskea riskitasoja ja saada kasvua jatkossa muualta, mutta markkinahäiriöitä voi olla vaikea välttää.”

Lokakuun alussa arvopaperimarkkinoiden usko Kiinan kiinteistöyrityksiin yllättäen virkosi.

Osin kyse oli hallinnon Evergrande-tuesta. Lisäksi maan keskuspankki päätti helpottaa kiinteistöyritysten paikallista velanottoa. Viranomaiset haluavat varmistaa, ettei koteja ennakkoon ostanut kansa joudu kärsijän rooliin, sanoo Nordean Saari.

Toisaalta kiinteistöyhtiöissä elää toivo siitä, että sääntely kevenee ja keskushallinnon kuri löystyy.

” ”Peking haluaa tehdä selväksi, ettei yhtiö voi tehdä mitä vain ja luottaa tukitoimiin.”

Lähitulevaisuudessa piilee vaikeuksia. Evergranden seuraavat korkosuoritukset erääntyvät joulukuussa. Lisäksi japanilaispankki Nomura arvioi, että kaikkiaan Kiinan kiinteistöyhtiöissä erääntyy ulkomaisia joukkolainoja ensi vuoden alussa 20 miljardin dollarin edestä. Se on kaksi kertaa enemmän kuin tässä kvartaalissa.

Saari uskoo, etteivät ongelmasektorin yhtiöt tule maksamaan kaikkia ulkomaisia lainojaan täysimääräisesti takaisin.

”Mutta osin sääntely nyt höltyy, koska liian mittaviin talousvaikeuksiin ei ole nyt varaa.”

Kiinan talouskasvu hidastui heinä–syyskuussa odotettua enemmän, 4,9 prosenttiin. Osin syynä oli juuri kiinteistösektorin kurimus.

Tulevina vuosina talouskasvu ei tule kiinteistösektorilta, jos Pekingin linja pitää. Saaren mukaan kiinteistösektorin kasvuvetureita odottavat varmuudella yritysjärjestelyt.

“Jotkut jäävät pystyyn, ne syövät loput. Jäljelle jää pienempi määrä keskimäärin isompia toimijoita”, Saari sanoo.

”Jos jossain maassa tällainen sotku pystytään hoitamaan ilman isompia ongelmia, niin se on Kiinassa. Keskushallinnon ohjaus on voimakkaampaa kuin muualla, eivätkä markkinavoimat ole yhtä määräävässä asemassa kuin länsimaissa.”