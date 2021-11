Muskin kommentit Sandersille ovat osa laajempaa verokeskustelua Yhdysvalloissa. Muskille on tulossa muhkea veropotti maksettavaksi, kun hän on myynyt Tesla-omistuksiaan.

Maailman rikkaimmaksi ihmiseksi tituleerattu Teslan perustaja Elon Musk on jälleen aiheuttanut mekkalaa ainakin Twitterissä.

Musk solvasi sunnuntaina senaattori Bernie Sandersia viestipalvelussa sen jälkeen, kun Sanders twiittasi että erittäin rikkaiden täytyisi maksaa reilusti osuutensa. Sanders ei maininnut Muskia twiitissään.

Musk vastasi, että oli unohtanut Sandersin olevan vielä elossa. Sitten hän tiedusteli, haluaisiko Sanders hänen myyvän vielä lisää osakkeita. Musk päätti solvausketjun toteamalla ”Bernie is a taker, not a maker”.

Tesla- ja SpaceX -visionäärin twiittejä on tulkittu niin, että Musk myy lähiaikoina vielä lisää Tesla-omistuksiaan.

Muskin kommentit ovat osa laajempaa keskustelua Yhdysvalloissa, jossa niin kutsutun miljardööriveron kannattajat haluaisivat suurten osakesalkkujen omistajien maksavan veroa realisoitumattomista voitoista.

Ultrarikkaiden yhdysvaltalaisten omaisuuksien arvo kasvaa vuosi vuodelta häikäisevämpiin lukemiin, mutta heidän veroprosenttinsa on todella pieni. Se johtuu siitä, että esimerkiksi osakkeista tai kiinteistöistä ei tarvitse maksaa veroa niin kauan, kuin niitä ei myy.

Rikkaat siis jatkavat rikastumistaan, mutta se ei näy valtion verokirstussa.

Osa ultrarikkaista puolustaa itseään sillä, että he lahjoittavat merkittäviä osuuksia omaisuudestaan hyväntekeväisyyteen.

Virtuaalisen sanaharkan seurauksena Teslan osakekurssi avautui maanantaina 2,4 prosentin laskuun Nasdaq-pörssissä New Yorkissa.

Viime viikon aikana Teslan kurssi putosi noin 15 prosenttia ja yhtiö menetti noin 187 miljardia dollaria markkina-arvostaan. Teslan osakkeen hinta on silti vielä huimissa lukemissa.

Kurssi lähti pudotukseen, kun Musk kysyi toissa viikonloppuna Twitterissä noin 60 miljoonalta seuraajaltaan, pitäisikö hänen myydä 10 prosenttia omistuksistaan Teslassa. Musk omisti tuossa vaiheessa noin 23 prosenttia Teslasta.

Seuraajat vastasivat myöntävästi. Osakkeen syöksy tasaantui keskiviikkona sen jälkeen, kun Musk oli tehnyt ilmoituksen viiden miljardin arvoisista osakekaupoista.

Kaikkien Muskin viime viikolla tekemien kauppojen syynä ei kuitenkaan ole Twitter-kysely, vaan osan myynti aloitettiin jo syyskuussa ennalta sovitun kauppasuunnitelman mukaisesti.

Suunnitelma tehtiin, jotta Musk saisi maksettua Teslan osakeoptioista kertyneet verot.

Medioissa on huomautettu, että Muskin osakeoptiot ovat myös vaarassa muuttua hyödyttömiksi. Esimerkiksi Roosevelt Investment Groupin salkunhoitaja Jason Benowitz toteaa Reutersille, että Muskin osakemyynnit luultavasti jatkuvat, sillä hänellä on miljoonia osakeoptioita, jotka muutoin erääntyvät arvottomina.

Musk ei ole nostanut Teslalta palkkaa tai käteistä, vaan hän on ottanut palkkionsa osakeoptioina. Vuonna 2012 hän sai 22,8 miljoonaa osaketta, joiden arvo oli noin kuusi dollaria per osake. Nyt yhden osakkeen arvo on yli tuhat dollaria.

Kyseiset optiot vanhentuvat ensi vuoden elokuussa. Muskin täytyy kuitenkin maksaa osakkeiden arvonnoususta verot. Muskin veroprosentin on arvioitu liikkuvan 54 prosentin tuntumassa.

Musk on huomauttanut, että koska hän ei nosta palkkaa, on osakkeiden myynti ainoa tapa hänelle maksaa veroja.