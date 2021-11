Deutsche Bankin toimitusjohtaja vaatii keskuspankkeja kiristämään rahapolitiikkaa: ”Äärimmäisen kevyt rahapolitiikka on menettänyt tehonsa”

Toimitusjohtaja Christian Sewingin mukaan poikkeuksellisen kevyen rahapolitiikan seurauksia on sitä vaikeampi korjata, mitä pidempään niitä jatketaan.

Saksan suurimman liikepankin Deutsche Bankin toimitusjohtaja Christian Sewing vaatii sanomalehti Financial Timesin mukaan keskuspankkeja kiristämään rahapolitiikkaa, jotta kiihtyneestä inflaatiosta ei tule pitkäaikainen ongelma.

”Viime vuosina otaksuttu parannuskeino kaikkiin ongelmiin – matalat korot ja näennäisesti vakaat hinnat – on menettänyt tehonsa, ja nyt kamppailemme sen sivuvaikutusten kanssa. Rahapolitiikan on torjuttava tämä – ja mieluummin ennemmin kuin myöhemmin”, sanoi toimitusjohtaja Sewing Frankfurtissa järjestetyssä konferenssissa Financial Timesin mukaan.

Hänen mielestään poikkeuksellisen kevyen rahapolitiikan seurauksia on sitä vaikeampi korjata, mitä pidempään niitä jatketaan. Ostamalla huomattavan määrän valtioiden joukkolainoja markkinoilta keskuspankit estävät markkinoita toimimasta normaalisti.

Yhdysvalloissa keskuspankki on ilmoittanut aloittavansa arvopaperiostojen vähentämisen marraskuun puolivälissä, mutta Euroopan keskuspankin ottanee asiaan kantaa vasta joulukuussa.

Euroopan keskuspankin nykyisen arvion mukaan koronaviruspandemian takia aloitettuja arvopaperiostoja jatketaan ainakin maaliskuun loppuun ja joka tapauksessa niin kauan, kunnes rahapolitiikasta päättävä neuvosto katsoo kriisivaiheen päättyneen.

Arvopaperiostoillaan keskuspankki pitää myös huolta, että eniten velkaantuneiden eurovaltioiden varainhankinta ei tuntuvasta elvytyksestä huolimatta kasva sietämättömäksi.

Toimitusjohtaja Sewing on jo pitkään arvostellut Euroopan keskuspankkia siitä, että liikepankkien talletuskorko on asetettu negatiiviseksi. Se tarkoittaa, että liikepankin joutuvat maksamaan talletuksistaan keskuspankkiin.

Negatiivisen talletuskoron tarkoituksena on kannustaa liikepankkeja lisäämään lainanantoaan yrityksille ja kotitalouksille, jotta ne lisäisivät investointejaan ja kulutustaan.

Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde sanoi maanantaina Euroopan parlamentissa, että ohjauskoron nosto tänä vuonna on hyvin epätodennäköistä. Lokakuun lopussa hän arvioi, että inflaatiovauhti euroalueella hidastuu ensi vuoden alussa.

Euroopan unionin tilastokeskuksen Eurostatin ennakkotietojen mukaan inflaatiovauhti euroalueella oli lokakuussa 4,1 prosenttia. Sitä voimisti etenkin energian voimakas kallistuminen ja tuotannon pullonkaulat.

Keskuspankin hintavakaustavoitteen mukaan sen pitäisi olla keskipitkällä aikavälillä kaksi prosenttia.

Yhdysvalloissa inflaatiovauhti oli lokakuussa 6,2 prosenttia. Se on herättänyt epäilyjä, että ripeä inflaatio ei olekaan vain tilapäistä niin kuin keskuspankit ovat arvioineet.