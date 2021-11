Lähitöihin ei ole palattu etätyö­suosituksen päättymisestä huolimatta: grafiikat näyttävät, kuinka matka­puhelin­liikenne on vähentynyt eri puolilla pääkaupunki­seutua

Tilastot osoittavat, että esimerkiksi toimistokeskittymissä Keilaniemessä ja Karamalmilla työntekijät eivät käy toimistolla samalla tavalla kuin ennen koronapandemiaa.

Merta syleilevä Keilaniemi on merkittävä yrityskeskittymä, johon on kerääntynyt lukuisten yritysten pääkonttoreita. Majaansa Espoon ja Helsingin rajalla pitävät muun muassa Kone, Rovio, Neste, Fortum ja pian myös Fiskars.

Merinäköalasta huolimatta työntekijät eivät ole palanneet niemennokan toimistoille koronapandemiaa edeltävällä tavalla, vaikka valtioneuvoston etätyösuositus päättyi jo lokakuun puolessavälissä.

Asia selviää Telian matkapuhelindatasta. HS pyysi Teliaa etsimään tietoja kuudesta eri toimistokeskittymästä pääkaupunkiseudulla.

Tietojen perusteella vain Rautatientorin ympäristössä liikehdintä on pysynyt samalla tasolla marraskuun alussa vuosina 2018, 2020 ja 2021.

Myyrmäessä ja Tikkurilassa työssäkäynti on jäänyt samalle tasolle kuin marraskuussa 2020.

Kaikkein suurin ero yllä olevissa luvuissa näkyy Karamalmilla Espoossa. Siellä sijaitsevat Nokian konttorit.

Nokia onkin kertonut siirtyneensä pysyvästi joustavampaan työelämään.

Nesteen pääkonttorilla Keilaniemessä työskentelee noin 1 000 työntekijää, kertoo Nesteen uusiutuvien tuotteiden yksikön henkilöstöjohtaja Satu Nyström. Toimistotyöntekijöistä suurin osa jäi etätöihin pandemian alussa, mutta toimistolla oli mahdollista käydä erityistapauksissa hoitamassa asioita.

Nesteellä on seurattu viranomaisten etätyösuosituksia. Lokakuun puolestavälistä asti toimisto on ollut täysin auki.

Silti toimistolla käy tällä hetkellä noin 200 työntekijää päivässä, eli noin viidesosa parin vuoden takaiseen verrattuna.

”Kannustamme henkilöstöä toimistolle, mutta etätyön suosio jatkuu lähityön rinnalla, vaikka toimisto on täysin avattuna. Tosin tässä on mennyt vasta kuukausi aikaa etätyösuosituksen päättymisestä”, Nyström sanoo.

Nesteellä ohjeena on, että työpaikalla käydään säännöllisesti, mutta pelisäännöistä sovitaan tiimeissä.

”Jatkossakin moni tekee osin etätyötä, kun työnkuva sen sallii. Parhaillaan osallistamme koko henkilöstöä etsimään kullekin tiimille mielekkäintä ja tehokkainta tapaa toimia.”

Kuten monessa muussakin yrityksessä, myös Nesteellä suunnitellaan toimitiloja uusiksi. Tavoitteena on tehdä tiloista sellaiset, joissa on helpompi kohdata muita, järjestää työpajoja ja suunnitella projekteja.

”Pilotoimme parhaillaan Keilarannassa tilakonseptia, joka tukee uutta työskentelymallia”, Nyström sanoo.

”Samaan hengenvetoon on sanottava, että monille meistä toimisto on paikka, joka tarjoaa rauhaa ja keskittymistä. Meillä on onneksi siihenkin monipuoliset puitteet.”

Etätyöntekijöiden määrää kuvaava anonymisoitu ja kokonaisuuksiksi ryhmitelty tilasto muodostetaan siten, että liittymille päätellään sekä kotisijainti että työsijainti.

Tilasto kertoo, kuinka monta työsijaintia kullekin alueelle on minkäkin päivän aikana kertynyt. Yksittäisten ihmisten tai ryhmien tunnistaminen tilastoista ei ole mahdollista.

Kotisijainti on kohde, jossa liittymät heräävät aamulla, kertoo Telian datayksikön johtaja Tapio Levä.

Työsijainti taas syntyy, kun kotialueen ulkopuolella viivytään vähintään tunti arkipäivisin kello 9 ja 16 välillä.

Työsijainnit syntyvät joka päivä uudelleen ja niitä on liittymää kohden vain yksi, mutta kaikille liittymille ei välttämättä synny työsijaintia.

Työsijainti määrittyy sen mukaan, missä päivällä on vietetty pisin aika. Toimistopäivän jälkeiset kuntosalikäynnit eivät siis näy työsijaintina.

Myös koululaisten ja opiskelijoiden käynnit opinahjoissa päätellään työsijainneiksi.

Toisaalta esimerkiksi vapaapäivänä Kamppiin suuntautuva shoppailureissu saattaa kirjautua työsijainniksi Kamppiin. Lukuun saattaa kirjautua mukaan myös esimerkiksi eläkeläisiä tai työttömiä, jotka tekevät pitkän asiointikäynnin johonkin.

Tärkeintä on kuitenkin tarkastella ajassa näkyviä ilmiöitä ja dataa pidemmällä aikavälillä.

”Esimerkiksi Keilaniemi on vahvasti työpaikkavetoinen paikka, jossa ei kauheasti opiskelijoita tai eläkeläisiä käy. Keilaniemen osalta data kertoo muutoksesta suhteellisen luotettavasti”, Levä sanoo.

Tilastoista näkee työsijaintien määrän muutoksen yleisesti. Etätyösuosituksen muuttumisen jälkeen työsijaintien määrä liittymissä on kasvanut merkittävästi.

”Olemme havainneet, että yleisesti ottaen toimistoille on palattu”, Levä sanoo.