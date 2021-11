Inflaation kiihtyminen on lisännyt keskuspankkien paineita alkaa muuttaa rahapolitiikkaa.

Finanssiryhmä OP:n pääjohtajan Timo Ritakallion mielestä euroalueella olisi jo perusteltua alkaa pohtia rahapolitiikan kiristämistä, koska inflaatio on kiihtynyt selvästi.

”Jos rahapolitiikkaa ei kiristetä riittävän varhain inflaation huomattavasti kiihtyessä, inflaatio-odotuksia voi olla hyvin vaikea hillitä jälkeenpäin. Rahapolitiikkaa kiristämällä varmistettaisiin myös, että sitä on varaa keventää, kun siihen seuraavan kerran on aihetta”, Ritakallio sanoo.

Euroalueella kuluttajahintojen kallistuminen eli inflaatio voimistui lokakuussa 4,1 prosenttiin. Euroopan keskuspankin hintavakaustavoitteen mukaan sen pitäisi olla keskipitkällä aikavälillä 2 prosenttia.

Asian otti esille maanantaina Saksan suurimman liikepankin Deutsche Bankin toimitusjohtaja Christian Sewing, joka vaati Frankfurtissa pidetyssä konferenssissa keskuspankkeja kiristämään politiikkaansa.

Rahapolitiikan kiristäminen tarkoittaa sitä, että keskuspankki nostaa ohjauskorkojaan. Se merkitsisi, että liikepankkien talletuskorkoa siirrettäisiin vaiheittain kohti nollaa ja jossain vaiheessa sen yli.

Pankeille se olisi mieluinen päätös, koska negatiivinen talletuskorko on heikentänyt niiden kannattavuutta.

Ohjauskorkojen nostaminen tuskin voi tulla kyseeseen vielä lähiaikoina. Euroopan keskuspankki on ilmoittanut yksiselitteisesti, että ennen kuin ohjauskorkoihin kosketaan, arvopapereiden ostot täytyy lakkauttaa.

Pääjohtaja Christine Lagarde ilmoitti maanantaina Euroopan parlamentin kuulemisessa, että ohjauskorkojen kohottaminen ensi vuonna on hyvin epätodennäköistä.

Arvopaperiostojen lakkauttaminen johtaisi ainakin jossain määrin rahoitusolojen kiristymiseen: pankeista ei saisi enää lainaa yhtä edullisin ehdoin.

Nordean toimitusjohtaja Frank Vang-Jensen ei halua ottaa kantaa Euroopan keskuspankin rahapolitiikkaan. Hän uskoo keskuspankin jatkavan vastuullista ja tasapainoista lähestymistapaansa inflaation hallinnassa.

Vang-Jensen haluaa kaikesta huolimatta ottaa esiin yhden yhteiskunnallisen näkökulman rahapolitiikkaan.

”Matala korkotaso on kestänyt pitkään, ja olen huolissani yhdestä sen sivuvaikutuksesta: meillä alkaa olla sukupolvi, joka on tottunut lainoihin, jotka eivät maksa juuri mitään [korot ovat hyvin pienet]. Rahan lainaamisen kustannukset ja riskien ymmärtäminen vääristyvät, mikä voi tehdä sokeaksi rahan arvolle. Tämä ei ole selvästikään terveellistä, ja se on myös yhteiskunnallinen kysymys, josta on keskusteltava enemmän”, Vang-Jensen sanoo.

Rahapolitiikan tutkimukseen erikoistunut Helsingin yliopiston empiirisen makrotaloustieteen professori Antti Ripatti painottaa, että toistaiseksi on vaikea sanoa, mikä on inflaation tuntuvan kiihtymisen perimmäinen syy.

Johtuuko se poikkeuksellisen suuresta kysynnästä, tarjonnan häiriöistä vai näiden yhteisvaikutuksesta?

Koronaviruspandemian aikana kotitalouksien säästäminen kasvoi voimakkaasti erilaisten rajoitusten takia. Talouteen muodostui siis patoutunutta kysyntää. Kun padot avattiin eli rajoituksia poistettiin, kotitaloudet lisäsivät kulutustaan voimakkaasti.

”Jos kysymys on tarjonnan pitkäaikaisista häiriöistä, talouskasvun pitäisi hidastua selvästi, mutta sellaisesta ei ole ainakaan vielä merkkejä. Tässä vaiheessa vaikuttaa siltä, että inflaatiota on kiihdyttänyt kysynnän poikkeuksellisen voimakas kasvu. Se voi johtaa suurin palkankorotuksiin, jotka ovat omiaan kiihdyttämään inflaatiota entisestään”, Ripatti sanoo.

Mikäli inflaation merkittävä syy onkin tarjonnan häiriöt, niihin keskuspankki ei voi juuri vaikuttaa.

Yhtä kaikki, keskuspankit ovat pinteessä. Talous on etenkin euroalueella vielä elpymisvaiheessa, mutta rahapolitiikan tuntuva kiristäminen saattaisi tukahduttaa sen.

Ripatti pitää mahdollisena, että keskuspankki lakkauttaa koronaviruspandemian takia aloittamansa arvopaperiostot maaliskuussa.

”Jos inflaatio-odotukset ankkuroituvat selvästi yli kahteen prosenttiin ja palkankorotukset nojaavat yli kahden prosentin inflaatioon, keskuspankki uskaltaa todennäköisesti alkaa normalisoida rahapolitiikkaa. Toisin sanoen korkoja nostetaan varovasti ja uusia arvopapereita ostetaan vain sen verran kuin vanhoja erääntyy.”

Lyhyiden ja pitkien korkojen kohotessa voi talouskasvu hidastua nopeasti, mikä puolestaan hillitsisi inflaatiopaineita.

Ripatti arvioi, että keskuspankit ovat kuitenkin rahapolitiikan kiristämisessä varovaisia, koska ne haluavat välttää inflaation hidastumista takaisin alle kahden prosentin.

”Luulen, että keskuspankkien strategiana on tosiaan päästää inflaatio kiihtymään kestävästi kahden prosentin yli. Tämä voi tarkoittaa sitä, että sen annetaan käydä ainakin hetkellisesti jopa vielä nykyistä korkeammalla tasolla ennen kuin normalisointiin ryhdytään. Pitkään kestänyt hitaan inflaation aikakausi on tehnyt keskuspankeista varovaisia.”