Solar Foodsin valitsi voittajaksi kuuluisa keittokirjailija Martha Stewart.

Suomalainen startup-yritys Solar Foods on voittanut Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallintovirasto Nasan avaruusruokapalkinnon.

Nasa ja Kanadan avaruusvirasto (CSA) etsivät Deep Space Food Challenge -kilpailulla uusia ruoantuotantojärjestelmiä astronauteille tulevaisuuden avaruuslennoilla.

Palkinnon jakoivat julkisuudesta tutut keittokirjailija Martha Stewart ja kokki Lynn Crawford sekä entiset astronautit Scott Kelly ja Chris Hadfield maanantaina Nasan televisiokanavalla.

Stewart valitsi kymmenestä kilpailuun valitusta kansainvälisestä osallistujasta Solar Foodsin 25 000 dollarin palkinnon saajaksi. Solar Foods on kehittänyt teknologiaa, jolla voi tuottaa Solein-nimistä proteiinia ilmasta ja sähköstä.

”[Solar Foodsin] huipputeknologialla voi kirjaimellisesti luoda ruokaa ilmasta. Heillä on uskomaton suljettu käymisprosessi, joka tuottaa erittäin ravitsevaa ateriankorviketta”, Stewart sanoi Solar Foodista.

Kelly puolestaan valitsi palkinnon saajaksi australialaisen Enigma of the Cosmoksen versojen tuotantojärjestelmän.

Solar Foods valmistaa proteiinia hiilidioksidista ja sähköstä. Yritys kertoi lokakuussa käynnistävänsä tuotantolaitoksen rakentamisen Vantaalle kuluvalla neljänneksellä.

Tehtaan on määrä alkaa tuottaa proteiinia vuoden 2023 alkupuolella. Vuosituotanto on sata tonnia proteiinia vuodessa. Nykyisin Solar Foodsilla on pilottituotantolaitos Espoossa.

Solar Foodsin tuotetta voidaan yhtiön mukaan käyttää esimerkiksi maitovalmisteiden tai lihan korvaavissa tuotteissa. Yhtiön on määrä hakea tuotteelleen elintarvikelupaa Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa.

Solar Foods sai huhtikuussa kymmenen miljoonaan euron pääomalainan uuden tehtaan perustamiseen valtion omistamalta Ilmastorahastolta eli entiseltä erityistehtäväyhtiö Vakelta. Kaikkiaan yhtiö on hankkinut rahoitusta 43 miljoonaa euroa.

