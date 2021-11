Kasvuyritystapahtuma Slushin operatiivinen johtaja Miika Huttunen siirtyi vuoden 2020 alussa Slushin toimitusjohtajaksi.

Huttusen nimitys julkistettiin helmikuussa 2020.

Huttusen piti paikata menneet mokat siitä, että Slushissa palkkatöissä olleiden arkeen kuului tuntikaupalla palkattomia ylitöitä, pakollisia ”talkoita” viikonloppuina ja työuupumusta.

Samalla yrityksen hallitus patisti Huttusta selkeyttämään Slushin tarkoitusta.

Vuoden 2020 Helsingin päätapahtuman pääteemaksi kaavailtiin tammikuussa 2020 – ennen tietoa koronasta – termiä Uncertainty eli Epävarmuus, kertoo Huttunen Slushin pääkonttorilla Helsingin Kampissa.

”Ajateltiin, että se voisi resonoida ajassa”, Huttunen hymähtää.

Sitten epävarmuudesta tuli kaikkien arkea.

”Kuulin ensimmäisen kerran koronasta, kun Kiinassa oleva tiimiläisemme Chen kertoi tapauksesta. Hän oli ymmällään, enkä tiennyt mitä ajatella asiasta”, Huttunen kertoo.

Ensimmäisen kerran SARS-CoV-2-viruksen aiheuttama infektio todettiin suomalaisella 26. helmikuuta Helsingissä. Siitä siirryttiin asteittain kasvavaan koronatietoisuuden aikaan.

Jos Huttunen oli työn aloittaessaan toden­näköisesti ajatellut pääsevänsä unelmavirkaan – seuraavaksi Miki Kuuseksi, joka pääsee aitiopaikalta seuraamaan ja järjestämään kiinnostavimpien sijoittajien ja kasvuyritysten kohtaamisia – nyt opintie menestykseen oli kivinen.

Miika Huttunen aloitti Slushissa vapaaehtoisena vuonna 2014, ja vastasi ennen toimitusjohtajan pestiä kumppanuussuhteista sekä toimi Slushin operatiivisena johtajana. Kuvassa Huttunen ja Slushin silloinen varatoimitusjohtaja Oona Poropudas (oik.) Slush-tapahtumassa Helsingissä marraskuussa 2019. Poropudas on sittemmin siirtynyt Lifeline Venturesiin.

Koronapandemian edetessä huolet sen kun kasvoivat.

Jättitapahtuman järjestämisessä suurin osa kuluista tulee etukäteen, ja jos tapahtumaa ei voi pitää, yrityksen talous voi romahtaa.

Huttunen muistelee kevättalvella 2020 varsin yleisen näkemyksen olleen, että virus taltutetaan viimeistään kesän loppuun mennessä, vaikka rokotteestakaan ei ollut vielä tietoa.

”Ensimmäiset Slushin skenaariot olivat yltiöoptimistisia.”

Slushin hallitus tenttasi aktiivisesti Huttusta ja Slushin tiimiä siitä, miltä tilanne tulisi näyttämään, jos tautilanne muuttuu synkemmäksi.

”Nopeasti huomasimme, että pahimmassa skenaariossa meidän valtavan isoa tiimiämme ja etupainotteista kustannusrakennetta ei voi ikinä ylläpitää, ja koko Slushin tulevaisuus on uhattuna.”

Huttunen sanoo oppineensa maaliskuussa johtajana kaksi asiaa:

”Tilannetta pitää tutkia objektiivisesti, eikä saa antaa sen vaikuttaa, mitä toivoo tapahtuvan. Ja vaikka haluaisi mennä maton alle piiloon, pitää mennä kipua kohti.”

Silti paine oli kova, Huttunen sanoo.

”Käytin aikaa tasan kahteen asiaan: Slushiin ja siihen, että palauduin tyttöystäväni kanssa. Suljin kaiken muun pois.”

Maaliskuun puolivälissä Slush teki täys­käännöksen.

Slush-tapahtuma päätettiin perua, huippu­yliopistojen ja nopeasti laajentuvien kasvu­yritysten työharjoitteluhanke Academy keskeytettiin ja Slushin 35:stä työntekijästä 21 lomautettiin.

”Samaan aikaan ihan selvää oli se, että toimiston valoja ei sammuteta tai läppärin kantta panna kiinni”, Huttunen sanoo.

Alkoi pohdinta siitä, mitä pienellä joukolla voi tehdä kasvuyrittäjien auttamiseksi ja Slushin hengissä pitämiseksi.

Kun ison maailmanlaajuisen verkko­tapahtuman järjestämiseen ei ollut rahkeita, Slushin tiimi alkoi toukokuussa rakentaa verkkopohjaista yhteisöä yrittäjille.

Siinä kokeneet yrittäjät kertoivat kuukausittaisissa kohtaamisissa, miten he olivat ratkaisseet jonkin erityisen mutta kasvuyrittäjille yleisen pulman.

Slush järjestettiin viimeksi näyttävästi vuonna 2019.

” ”Monta kertaa on pohdittu peruuttamista.”

Kesäkuun lopussa hanke nimeltä Node julkistettiin.

Suurelle yleisölle Node näyttäytyi puuhasteluna, mutta Huttunen kertoo startup-yrittäjille ilmaisen yhteisön palvelevan hyvin tarkoitustaan: ”Sen hienoutena on vertaiskeskustelu, mentorointi ja dialogi.”

Ensimmäisenä koronavuonna Slushin liikevaihto putosi runsaasta 11 miljoonasta eurosta miljoonaan euroon.

Liikevaihtoa saatiin aikaiseksi kumppanuus­sopimuksilla, käyttäjämaksuilla ja tekemällä erilaisia tutkimuksia, Huttunen kertoo.

”Teimme alle puolessa vuodessa yli miljoonan liikevaihtoa nollasta.”

Viime joulukuussa Slush teki pitkällisten pohdintojen jälkeen päätöksen siitä, että vuoden 2021 päätapahtuma järjestetään Helsingissä, jos suinkin mahdollista.

”Rokotteesta ei vielä ollut tietoa, eikä siitä miltä tilanne tulee näyttämään.”

Tämä vuosi on kulunut aaltoliikkeessä mitä erilaisimpia mallinnuksia tehden, Huttunen kertoo.

”On tutkittu lentämisrajoituksia ja niin edelleen. Monta kertaa on pohdittu peruuttamista.”

” ”Jengi haluaa nähdä toisiaan. Ei vain transaktiota ja diilejä, vaan ennen kaikkea yhteisö.”

Merkittävä käänne tapahtui Huttusen mukaan kesällä, kun pandemia hellitti sen verran, että tapahtuman esiintyjät alkoivat vahvistaa tulemisiaan ja kiinnostus heräsi.

Lipunmyynti aloitettiin vasta syyskuun alussa, viisi kuukautta aiempaa myöhemmin, mutta kahdeksan tuhatta lippua myytiin loppuun viidessä viikossa.

Slushissa mukana olevien vapaaehtoisten haussa rikottiin ennätyksiä. Esimerkiksi erilaisten tiimien johtajatehtäviin haki neljä kertaa enemmän väkeä kuin koskaan aiemmin, Huttunen kertoo.

Slushin toimitusjohtaja Miika Huttunen Slushin toimistolla Kampissa.

Slushin suosion ydin on lopulta yhteisössä, Huttunen arvioi.

”Jengi haluaa nähdä toisiaan. Ei vain transaktiota ja diilejä, vaan ennen kaikkea yhteisö.”

Huttunen korostaa tämän vuoden Slushin erikoisuutena erityisesti sitä, että vaikka kävijämäärä on rajoitettu reilusti alle puoleen viimekertaisesta, sijoittajia paikalla on vanhaan malliin 1 700, ja kasvuyrittäjiä ja startupeissa työskenteleviä on peräti 3 200.

Huttunen lainaa teknologiasijoittaja Pii Ketveliä, joka tiivisti Slushin tämänkertaisen muutoksen lauseeseen ”talk to the people next to you”, eli ”puhu vierustoverillesi”.

Toisin sanoen tänä vuonna vierustoveri Slushissa on todennäköisesti yrittäjä tai rahoittaja, koska muuta väkeä on paljon vähemmän.

Joulukuun 1.–2. päivänä järjestettävän Slushin yhteydessä Helsinki herää eloon.

Slush on kirjannut yli 200 sivutapahtumaa, joissa erilaiset teknologia­yrittäjät ja sijoittajat pitävät omia tapaamisiaan. Lisäksi on paljon sellaisia tapahtumia, joista ei hiiskuta Slushillekaan.

Moni haluaa tulla yhteisön takia Helsinkiin, vaikka ei kävisi Slushissa, Huttunen sanoo.

Slushin idea on pitkälti siinä, että rahoittajat ja yrittäjät voivat parin päivän aikana kohdata toisiaan, syödä ja juoda yhdessä ja jakaa hetkiä, joissa he tuntevat olevansa oikeassa viiteryhmässä oikeaan aikaan niin, että sattuma voi tuoda mukaan vielä jonkin yllättävän elementin.

”Se näkyy kilpavarusteluna. Huomiostahan tässä kilpaillaan”, Huttunen myöntää.

”Päämittari Slushin onnistumiselle ei ole luvuissa. Päämittari on kokemus, jota muistellaan vuosien tai kymmenten vuosien päästä. Onko Slush liiketoiminnalle hyödyllistä, ja oliko minulla hauskaa?”

Kun Slush-väkeä alkaa saapua Helsinkiin, koronatartuntojen määrä on taas monessa maassa rajussa kasvussa. Se luo varjonsa, vaikka Slushin tapahtumissa käytetään koronapassia ja Messukeskuksessa liikutaan maskit päällä.

“Viimeisimmillä suosituksilla ei ole vaikutusta Slushin järjestämiseen nykysuunnitelman mukaisesti. Edellytämme jokaiselta tapahtumakävijältä koronapassia ja maskin käyttöä sekä päätapahtumassa että virallisissa sivutapahtumissamme. Tämä on ollut linjamme pitkään ja näin olemme viestineet tapahtumakävijöillemme alusta saakka”, Huttunen linjasi keskiviikkona iltapäivällä.

Slush tekee yhteistyötä Mehiläisen kanssa kansainvälisten vieraiden testaamiseksi, ja vieraille tarjotaan pikatestejä ja maskeja rekisteröinnin yhteydessä.