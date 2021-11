Tuloja kertyisi kannabisbisneksen verotuksesta, kun taas säästöjä saataisiin poliisin ja oikeuslaitosten kulujen vähentymisestä.

Kannabiksen laillistaminen voisi tuoda Saksalle noin 4,7 miljardin euron arvosta verotuloja ja säästöjä sekä synnyttää jopa 27 000 uutta työpaikkaa, kertoo uusi tutkimus.

Tutkimuksen on toteuttanut Düsseldorfin Heinrich Heine -yliopiston alaisuudessa toimiva Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE), ja sen on tilannut Saksan hamppuyhdistys.

Kannabiksen tuotanto ja myynti voisivat tuottaa noin 3,7 miljardin euron verotulot, tutkimuksesta selviää. Säästöjä taas tulisi poliisin ja oikeusjärjestelmän kulujen vähentymisestä noin 1,3 miljardia euroa.

Saksa saattaa laillistaa kannabiksen käytön päihteenä. Maassa muodostetaan parhaillaan uutta hallitusta, ja laillistaminen kuuluu kaikkien hallitukseen ehdolla olevien puolueiden vaalitavoitteisiin.

Saksassa on ollut laillista käyttää kannabista lääkkeenä vuodesta 2017.

Lue lisää: Saksa saattaa laillistaa kannabiksen käytön päihteenä, sillä kaikki kolme hallitusta muodostavaa puoluetta pitävät sitä hyvänä ideana. Mitä se tarkoittaisi Euroopalle?

Euroopan kannabismarkkinoiden ennustetaan olevan vuonna 2025 yli kolmen miljardin euron arvoiset. Tänä vuonna markkinat ovat noin 400 000 euron arvoiset, kertoo kannabisteollisuuteen keskittyneen konsulttiyhtiön Prohibition Partnersin raportti.