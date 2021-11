Puolijohdevalmistaja Armin komponentteja löytyy lähes kaikista älylaitteista. Kaupan arvostelijat pelkäävät, että kauppa toteutuessaan vääristäisi markkinoita suhteettomasti.

Nvidia on maailman suurin grafiikka- ja tekoälykomponenttien valmistaja. Eri tahot pelkäävät, että puolijohdemarkkinat vääristyvät merkittävästi, jos Nvidia ostaa Armin.

Britannia määräsi tiistaina tutkintaan grafiikkateknologia-alan yhtiön Nvidian kaupat Britannian merkittävimmästä teknologiayrityksestä Armista. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters ja brittilehti The Guardian.

Viime viikkoina nousussa ollut Nvidian osakekurssi lähti loivaan laskuun tiistaina uutisen myötä.

Puolijohdevalmistaja Arm lisensoi immateriaalioikeuksia sen suunnittelemiin tuotteisiin muille valmistajille, kuten Applelle, Qualcommille ja Samsungille. Arm myytiin vuonna 2016 Japanin Softbankille.

Yhdysvaltalainen Nvidia on maailman suurin grafiikka- ja tekoälysirujen valmistaja. Se sopi ostavansa Armin Softbankilta viime vuonna 40 miljardilla dollarilla. Nvidian osakkeiden arvonnousu on nostanut kaupan arvoa 54 miljardiin euroon.

Armin muut asiakkaat, jotka ovat myös Nvidian kilpailijoita, vastustavat kauppaa.

Tutkinnat kaupasta ovat viivästyttäneet sen toteutumista.

Britannian mukaan Armin asema teknologiateollisuuden ytimessä on niin merkittävä, että se haluaa tutkia, millaisia vaikutuksia kaupalla olisi kilpailulle ja kansalliselle turvallisuudelle.

Myös Yhdysvallat, Kiina ja Euroopan unioni ovat aloittaneet tutkinnan kaupasta.

EU:n mukaan kaupat voivat johtaa Armin tuotteiden rajoitettuun saatavuuteen, sekä puolijohteita käyttävien markkinoiden vääristymiseen.

Pelkona on, että Nvidian kauppojen myötä Arm menettää ”neutraalin” asemansa, sillä se on jakanut tietotaitoa ja innovaatioita keskenään kilpaileville yrityksille. Armin suunnittelemia komponentteja on laajasti käytössä älylaitteissa puhelimista autoihin.

Nvidia on sanonut pitävänsä Armin lisenssijärjestelmän avoimena kauppojen jälkeenkin.