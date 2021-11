Keravan energia ilmoitti laskevansa siirtohintoja 11 prosentilla, vaikka hinnat ovat jo ennestään Suomen halvimmat. ”Kerava on Suomen tiheimmin asuttu kaupunki ja kasvaa nopeasti.”

Tänä vuonna sähköenergian hinnan nousu on herättänyt paljon huolta. Noin puolet sähkölaskusta on kuitenkin yhä sähkön siirrosta maksettavaa hintaa.

Siirron hinnassa asuinpaikan merkitys näyttäisi vain kasvavan.

HS:n laskelman mukaan kalleimman ja halvimman siirtoyhtiön hintaero tarkoittaa kerrostaloasujallekin jo lähes 700 euron eroa vuotuisessa sähkölaskussa. Sähköllä omakotitalonsa lämmittävälle hintaero nousee lähelle 800 euroa.

Siirtohintoja käsittelevissä otsikoissa on paistatellut lähinnä Fortumin siirtoverkot ostanut Caruna, joka korotti neljä–viisi vuotta sitten siirtohintaa yhteensä kymmeniä prosentteja.

Myös moni muu taajamien ulkopuolella toimiva verkkoyhtiö on korottanut hintoja runsaasti. Pääsyy siihen on se, että lainsäätäjät vaativat verkkoyhtiöitä viime vuosikymmenellä parantamaan sähkön toimitusvarmuutta.

Johtoja on siksi kaivettu maahan, ja ilmajohtojen lumen- ja tuulenkestävyyttä on parannettu.

Se maksaa, ja kustannukset valuvat lopulta hintoihin.

Taajamissa hintojen nostoon ei ole ollut vastaavaa tarvetta kuin haja-asutusalueilla.

Suomen halvinta siirtohintaa jo pitkään tarjonnut Keravan energia ilmoitti tällä viikolla jopa laskevansa siirtohintaa edelleen. Hintaerot näyttävät siis vain kasvavan.

Sähkölasku muodostuu sähköenergian hinnasta, sähkön siirtohinnasta ja kulutuksesta riippumattomista perusmaksuista.

Sähköenergian toimittajan voi valita vapaasti mistä tahansa Suomesta. Sopimus voi olla kiinteähintainen tai hinta voi vaihdella pörssisähkön hinnan mukaan vapaasti.

Sen sijaan sähkön siirto on ostettava siltä verkkoyhtiöltä, jonka alueella asuu. Suomessa toimii lähes 80 verkkoyhtiötä.

Siirtohintojen erot ovat paisuneet niin suuriksi, että kalleimman yhtiön asiakkaat maksavat siirrosta jopa yli kaksinkertaista hintaa halvimpaan nähden.

Lähes kaikissa kulutusryhmissä kallein yhtiö on kainuulainen Loiste ja halvin Keravan energia. Muiden yhtiöiden sijoitukset vaihtelevat kulutusryhmittäin. Esimerkiksi Helsingin kaupungin Helen sijoittuu noin Kainuun ja Keravan puoliväliin.

Hintaerojen merkitys on suurin paljon sähköä käyttävälle kotitaloudelle.

Esimerkiksi 20 000 kilowattituntia vuodessa kuluttava sähkölämmitteinen omakotitalo maksaa Energiaviraston tilaston mukaan Loisteelle 9,47 senttiä kilowattitunnilta, Keravan energialle 5,11 senttiä kilowattitunnilta.

Vuodessa se tarkoittaa 872 euron eroa sähkölaskussa.

Kerrostaloasukkaalle hintaero on suhteessa vielä suurempi. Loisteen asiakas maksaa vuodessa 688 euroa enemmän.

Miten Keravan energialla voi olla varaa laskea hintoja vielä tästäkin?

”Kerava on yksi Suomen tiheimmin asuttuja kaupunkeja, jossa myös suhteellinen väestönkasvu on hyvin nopeaa. Mitä enemmän alueella on asukkaita ja yrityksiä, sitä enemmän on maksajia sähköverkon kustannuksille”, verkkoliiketoiminnan johtaja Osmo Auvinen sanoo.

Keravan kaupungin linjana on Auvisen mukaan myös ollut, ettei sähköyhtiö maksa osinkoa kaupungille, vaan kuntalaiset ja alueen yritykset saavat edun suoraan edullisempana siirtohintana.

Hinnan laskuun vaikuttaa Auvisen mukaan myös syksyllä tiukentunut verkkoyhtiöiden kohtuullisen tuoton laskentatapa.

Koska verkkoliiketoiminta on niin sanottu luonnollinen monopoli, sille sallittua tuottoa säädellään lainsäätäjän ja Energiaviraston päätöksin.

Sähköverkkojen huoltovarmuuden parantaminen ei Keravalla ole juuri edellyttänyt toimenpiteitä, koska verkoista valtaosa oli jo ennestään kaivettu maahan.

”Keravalla verkoista 90 prosenttia on kaapeloitu ja verkkojen ylläpito on edullista. Jakelun häiriöitä on vähän”, Auvinen sanoo.

Tilanne on kovin toisenlainen kainuulaisen Loisteen alueella. Loiste-konsernin verkkoyhtiö on vastikään nimetty Kajaveksi.

Toimitusjohtaja Timo Jutilan mukaan kalliisiin siirtohintoihin on syynä hajallaan oleva asutus. Siinä missä Etelä-Suomen taajamissa asiakasmäärä kasvaa, Kainuussa verkko on valtava ja asiakkaita haja-asutusalueilla yhä vähemmän.

Koko yhtiön alueella on 58 000 siirtoasiakasta, vaikka pinta-alaa on yli kaksi kertaa Uudenmaan verran.

”Taajamissa täälläkin asukasmäärä voi kasvaa ja johdot on kaapeloitu. Mutta meillä on paljon ilmajohtoja metsäisellä ja vaara-alueella. Tämä on myös Suomen lumisinta seutua. Sähkökatkoja on paljon ja toimitusvarmuuden parantaminen on jatkuva haaste”, Jutila sanoo.