Koronapandemia vaikutti ihmisten ostoskäyttäytymiseen. Kasvisruokatrendi näkyy tilastoissa, myös tuoreen kalan ja broilerin kulutus kasvoi.

S-ryhmän marketeissa myytiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa enemmän broileria kuin porsaanlihaa, selviää S-ryhmän tilastoista.

Tilastot piirtävät kuvaa ruokatrendeistä sekä siitä, kuinka kulutus muuttui pandemian aikana. Tilastossa vertaillaan myyntivolyymejä samalla aikavälillä vuosina 2018–2019 ja 2020–2021.

Näiden jaksojen välillä broilerin myynti kasvoi 16 prosenttia ja porsaanlihan myynti laski neljä prosenttia.

Myös kasvisproteiinien myynti kasvoi 24 prosenttia. Erityisesti kasvisproteiineja ostettiin pääkaupunkiseudulla verrattuna muuhun Suomeen.

Kalaa syötiin eniten Satakunnan alueella. Yleisesti tuoreen kalan käyttö lisääntyi 27 prosenttia.

S-ryhmä on avannut myymälöihinsä viimeisen kahden vuoden aikana lähes sata uutta sushin myyntipistettä. Se kasvatti sushin myyntiä ruokakaupoissa 1 853 prosenttia. Myös ravintoloiden sulkeminen korona-aikana lisäsi sushin myyntiä.

Myös valmisruokien kulutuksen määrä on kasvanut vuoden alusta noin 9 prosenttia. Valmiiden kasvisaterioiden menekki on kasvanut jopa 50 prosenttia.

Juomapuolella vitamiinivesien, kombucha-juomien ja alkoholittomien juomien myynti on kasvanut selvästi. Alkoholittomia panimojuomia myytiin 53 prosenttia aiempaa enemmän, ja kalorittomia panimojuomia myytiin 29 prosenttia enemmän.

Marjojen myynti on vuoden 2021 alusta lähtien kasvanut 20 prosenttia. Suosituin pakastemarja oli mustikka.

Koronapandemia näytti vaikuttavan tiettyjen tuotteiden menekkiin.

Kotiin sulkeutuneet ihmiset heittäytyivät leivontabuumiin, ja jauhojen myynti kasvoi korona-aikana 14 prosenttia. Nyt buumi on alkanut tasaantua. Makeutusaineiden käyttö leivonnassa on kasvanut, sillä niitä myytiin 36 prosenttia enemmän.

Korona-aika on lisännyt suomalaisten leivontaintoa.

Vitamiinien myynti kasvoi korona-aikana 48 prosenttia. Lisäksi siementen, pellavansiemenöljyn ja chia-siementen kaltaisten tuotteiden menekki kasvoi myös. Erityisesti kulutuksen kasvua tässä tuoteryhmässä näkyi pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla.

Irtokarkkipisteet tyhjennettiin joksikin aikaa korona-aikana. Tänä vuonna kysyntä on lähtenyt nousuun, ja niiden myynti on vuoden alusta kasvanut 16 prosenttia. Paistopistetuotteiden myynti on kasvanut 13 prosenttia. Karjalanpiirakka on paistopisteiden myydyin tuote.

Ruokakauppojen aukioloajat ovat jatkaneet laajentumistaan. Se on luonnollisesti lisännyt ruoan ostamista yöaikaan.

Ruoan verkkokaupan myynti on puolitoista kertaa suositumpaa vuoden 2020 aiempaan ennätystasoon verrattuna. Verkkokauppatilauksissa suositaan enemmän noutoa kuin kuljetusta.

Yksittäisissä myymälöissä verkkokaupan osuus myynnistä voi ylittää reilusti yli 10 prosenttia. Verkossa tehtävä kertaostos on keskimäärin selvästi suurempi kuin myymälässä.

Ostetuimpien tuotteiden joukossa niin kivijalkamyymälöissä kuin verkkokaupassakin ovat jauheliha, banaani ja laktoositon kevytmaito.