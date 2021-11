Euroopan unionissa luottokorttimaksuille on sovittu hintakatto. Brexitin jälkeen Britanniassa hintakattoa ei enää ole, joten luottokorttiyhtiöt ovat voineet nostaa maksujaan.

Jättiyhtiö Amazon uhkaa lopettaa Visan luottokorttien hyväksymisen maksuvälineenä Britanniassa ensi vuoden alusta alkaen. Asiasta kertovat muun muassa talouslehti Bloomberg ja uutistoimisto Reuters.

”Visan korkeiden maksujen takia, Amazon.co.uk ei hyväksy Britanniassa rekisteröityjä Visan luottokortteja maksuvälineenä enää tammikuun 19. päivästä 2022 eteenpäin”, yhtiö kertoo tiedotteessa.

Amazonin mukaan Visan käytön hinnan pitäisi laskea ajan ja teknologisen kehittymisen myötä, mutta sen sijaan hinnat pysyvät samoina tai jopa nousevat.

Amazonin asiakkaat voivat yhä asioida Britanniassa myönnettyjen Visan debit-korttien, Mastercardien, Eurocardien ja Amexin luottokorttien avulla.

Visa ei ole suostunut kommentoimaan hintaväitteitä, mutta sanoi tiedotteessa olevansa pettynyt, että Amazon uhkaa rajoittavansa kuluttajien valinnanvapautta.

Luottokorttiyhtiöt veloittavat myymälöiltä maksuja luottokorttien käytöstä.

Euroopan unionissa näille luottokorttimaksuille on sovittu hintakatto.

Brexitin takia tuo hintakatto ei ole enää voimassa Britanniassa, joten luottokorttiyhtiöt ovat voineet vapaasti nostaa taksojaan.

Britannian vähittäiskauppa­konsortion mukaan Britannian vähittäiskauppiaat maksavat nyt entistä korkeampia hintoja rajat ylittävistä maksuista.

Britannian kauppa- ja yrityskomissio kehotti Britannian hallitusta kehittämään pikaisesti Britannian ja EU:n välistä kauppasopimusta.

Komissio on huhtikuussa perustettu itsenäinen taho, jonka jäseninä on niin parlamentin edustajia, yritysjohtajia kuin talousasiantuntijoita. Komission tarkoituksena on valvoa riippumattomasti Britannian kauppasopimuksia.

”Jos Amazon ei onnistu tässä asiassa, ottaen huomioon sen resurssit sekä kyvyn vältellä kuluja, ei pienillä yrityksillä ole toivoakaan. Hallituksen täytyy kehittää Britannian ja EU:n välistä kauppa- ja yhteistyösopimusta, jotta Britannian yritykset säilyisivät kilpailukykyisinä”, kauppakomissio sanoo tiedotteessa.