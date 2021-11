Verohallinto ei enää merkitse kuolinpesää vainajan nimen yhteyteen julkisissa verotiedoissa. Tieto kuolinpesästä on poistettu myös osalta niistä vainajista, jotka ennen olivat kuolinpesiä.

Verohallinnon järjestelmäuudistus on johtanut sekavaan tilanteeseen kuolleiden henkilöiden julkisissa verotiedoissa. Aiemmin kuolinpesäksi merkitty henkilö saattaa näkyä uusimmissa verotiedoissa omalla nimellään ilman kuolinpesämerkintää.

Verovuonna 2019 ja sen jälkeen syntyneet kuolinpesät eivät päädy lainkaan julkisiin verotietoihin. Henkilön kohdalla lukee pelkkä nimi, vaikka kyseessä on oikeasti kuolinpesä.

Kuolinpesät ovat saattaneet nousta jopa tuloslistojen kärkeen. Esimerkiksi verovuonna 2019 kolme kuolinpesää oli 20 eniten verotettavaa tuloa saaneen joukossa.

Yksi huipputuloisista kuolinpesistä ehti olla ensin näkyvillä kuolinpesänä, mutta myöhemmin julkisissa verotiedoissa näkyviin on jäänyt pelkkä henkilönimi.

Kyse on verohallinnon järjestelmäuudistuksesta.

Verottaja merkitsi vuosikymmenien ajan kuolleen henkilön nimen yhteyteen suomeksi tai ruotsiksi sanan kuolinpesä. Jos kuolinpesä oli jakamaton ja verovelvollinen vuoden lopulla, tieto asiasta päätyi automaattisesti julkisiin verotietoihin.

Julkisista verotiedoista näki siis ennen verovuotta 2019 varmuudella, että verotuksen kohteena on kuolinpesä eikä enää luonnollinen henkilö, joka oli jo kuollut. Suomenkielellä nimen yhteydessä näkyvä merkintä on kuolinpesä tai lyhenne kp ja ruotsiksi dödsbo, sterbhus tai lyhenne db.

Julkiset verotiedot ovat saatavilla verotoimistossa tai puhelimitse verottajalta. Hyvätuloisimpien osalta tulo- ja verotietoja on saatavissa esimerkiksi Helsingin Sanomien verokoneesta.

Lue lisää: Kaikki tuhat tulojensa salausta pyytänyttä henkilöä nyt Helsingin Sanomien verokoneessa – julkiset verotiedot kerättiin käsin

Joitakin vuosia sitten verohallinto uudisti tietojärjestelmiään. Kuolinpesätietoa ei enää liitetty automaattisesti nimitietoon, vaan kuolinpesätietoa alettiin käsitellä nimestä erillisenä tietona.

Verohallinnon esikunta- ja oikeusyksikön erityisasiantuntija Taito von Konow sanoo, että uusi toimintamalli ”vastaa lain sanamuotoa” .

Hän viittaa lakiin verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta, jonka mukaan henkilötiedoista ovat julkisia verovelvollisen nimi, syntymävuosi ja maakunta. Kun kuolinpesätieto ei enää ole nimen yhteydessä, se ei päädy automaattisesti julkisiin verotietoihin.

”Nimitieto ei sisällä mitään attribuuttia joka määrittäisi henkilön statusta enempää. Nimistä säädetään nimilaissa”, von Konow selventää.

Verohallinnon mukaan tieto uusista kuolinpesistä ei siis ole enää käytännössä julkinen tieto.

Erityisasiantuntija von Konow ei ota suoraan kantaa kysymykseen siitä, olisiko syytä palauttaa kuolinpesätieto kaikkiin kuolinpesiin oikean ja luotettavan kuvan saamiseksi verotuksesta.

”On hyvä tiedostaa, että asiakas on verotuksen rekisterissä henkilö eläessään ja myös kuoleman jälkeen. Tämä tarkoittaa, että henkilön kuolematiedon näkyminen pitäisi säännellä erikseen, jolloin tämä on lainsäädäntökysymys”, von Konow tulkitsee.

Mitään lainvalmistelua kuolinpesätiedon palauttamiseksi ei tiettävästi ole käynnissä.

Tieto kuolinpesästä ei ole poistunut kaikista julkisista verotiedoista, vaan vanhat jakamattomat kuolinpesät jatkavat elämäänsä myös julkisesti kuolinpesinä kunnes ne on jaettu. Verohallinnon tilastot kertovat, että esimerkiksi verovuonna 2020 noin 130 000 henkilön nimen yhteydessä on tieto kuolinpesästä.

”Verovuoden 2018 jälkeen kuolinpesä ei ole näkynyt nimessä silloin, jos henkilö on kuollut vuoden 2015 jälkeen. Verohallinnolla ei ole lukumäärätietoa siitä, kuinka monella tämä tieto on eikä myöskään sitä, kuinka monella tieto on aiemmin näkynyt ja jäänyt nyt näkymättä”, von Konow sanoo.