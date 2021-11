Applen päätös on todennäköisesti seurausta aktivistien ja osakkeenomistajien painostuksesta.

Teknologiayhtiö Apple lanseeraa korjausohjelman asiakkaille, jotka haluavat itse korjata Iphone-puhelimensa. Asiasta kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Ohjelma käynnistetään Yhdysvalloissa vuoden 2022 alussa. Sen avulla yhtiön puhelimista voi vaihtaa akun, näytön ja kamerat.

Applen uuteen varaosakauppaan tulee myyntiin yli 200 osaa ja työkalua.

Kyse on valtavasta muutoksesta yhtiön aiempaan linjaan, joka on rajoittanut tuotteiden osien, korjausohjeiden ja työkalujen saatavuutta. Apple on pyrkinyt saamaan asiakkaat korjauttamaan tuotteensa sen omissa liikkeissä tai lisensoiduilla korjaajilla.

Apple kehottaa korjausohjelman käyttöön vain niitä, jotka kokevat osaavansa korjata puhelimia. Laajaa asiakaskuntaa Apple kehottaa yhä turvautumaan ammattilaisten apuun.

Apple ei muuttanut suuntaa hyvää hyvyyttään. Tee-se-itse-korjaamista ajavat aktivistit ovat painostaneet Applea jo pitkän aikaa tekemään tuotteistaan helpommin korjattavia.

Myös Applen osakkeenomistajat pyysivät syyskuussa yhtiötä muuttamaan korjauspolitiikkaansa ympäristö­ystävällisemmäksi.

Elektroninen jäte on nopeimmin kasvava jätevirta maailmassa. On arvioitu, että vuonna 2040 verkkoa käyttävät laitteet tuottavat 14 prosenttia kaikista kasvihuonekaasu­päästöistä.