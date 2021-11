Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena suomalaisille, kansainvälisesti menestyville yrityksille tai yhteisöille.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt vuoden 2021 kansainvälistymispalkinnot neljälle yritykselle.

Tulokasyrityksenä palkittiin logistiikan hallintaohjelmistoja kehittävä Relex Solutions. Yritys tarjoaa vähittäiskaupalle, tukkureille ja valmistavalle teollisuudelle ohjelmistoja toimitusketjujen, tilanhallinnan, kampanjoiden ja alennusten sekä työvoiman tarkempaan suunnitteluun. Jopa yli 90 prosenttia liikevaihdosta tulee Suomen ulkopuolelta.

HS Visio nimesi Relexin mahdolliseksi Suomen seuraavaksi yksisarviseksi, eli kasvuyritykseksi, joka voi päätyä pörssilistautumisessa tai yrityskaupassa miljardiluokkaan.

Kasvuyrityksenä palkittiin betonirakentamisen kiinnitysosia valmistava Peikko.

Yhtiö on perustettu jo vuonna 1965, mutta sen kansainvälinen liiketoiminta on ollut jatkuvassa kasvussa viime vuosina. Konsernin liikevaihto on kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa, ja suurin osa siitä koostuu nyt kansainvälisestä myynnistä.

Tänä vuonna palkittiin ensimmäistä kertaa pitkäaikainen kansainvälinen investoija, joka on luonut merkittävästi taloudellista arvoa Suomen talouteen. Investoijapalkinnon sai lääkeyhtiö Bayer.

Bayerin Turun-tehtaalla valmistetaan lääkkeitä yli 130 maahan. Espoossa sijaitsee yksi konsernin suurimmista globaaleista kliinisen tutkimuksen yksiköistä.

Yhteisöpalkinnon sai Helsingissä toimiva startup-keskittymä Maria 01, joka sijaitsee Helsingin Kampissa, entisen Marian sairaalan alueella.

Maria 01 -kampuksella toimii yli 200 yritystä, joista 185 on startup-yrityksiä. Liikevaihtoa yritykset ovat luoneet arviolta lähes 100 miljoonaa euroa ja työpaikkoja on syntynyt neljästä viiteen tuhatta.

Kansainvälisen menestyksen lisäksi arvioinnissa painotettiin toiminnan eettisyyttä, vaikutuksia suomalaisen osaamisen ja työllisyyden kehittymiseen sekä ulkomaisiin investointeihin ja Suomen innovaatioympäristön tunnetuksi tekemiseen.

”Yritykset ovat koronan jälkeisen nousun keskeinen moottori ja palkitut yritykset ovatkin pystyneet koronakriisistä huolimatta esimerkillisellä tavalla jatkamaan tervettä liiketoimintaa”, sanoo Team Finland -verkoston puheenjohtaja, työ- ja elinkeinoministeriön osastopäällikkö Ilona Lundström.

Ehdotuksen palkittavista yrityksistä ja yhteisöistä presidentille tekivät Team Finland -verkoston toimijat, eli muun muassa Business Finland, ely-keskukset, Finnvera ja ulkoministeriö. Ehdotuksia ehdokkaiksi antoivat elinkeinoelämän järjestöt.