Teenkulutus on vähentynyt globaalisti, kun kuluttajat valitsevat mieluummin kahvia, yrttiteetä tai kombuchaa.

Maailman suurimpiin päivittäistavarayrityksiin kuuluva Unilever myy teeliiketoimintansa 4,5 miljardilla eurolla pääomasijoittaja CVC Capital Partnersille.

Kaupan taustalla on teenkulutuksen vähentyminen kehittyneissä maissa, kun kuluttajat ovat kääntyneet yhä enemmän kahvin, yrttiteen ja muiden vaihtoehtojen, kuten fermentoidun teejuoman eli kombuchan puoleen.

Unilever on kokenut teeliiketoimintonsa painolastiksi, josta se haluaa päästä eroon kasvaakseen muilla markkinoilla. Unileverin osakkeen arvosta on tämän vuoden aikana hävinnyt 13 prosenttia.

Kaupan myötä omistajaa vaihtavat muun muassa tunnettu pussiteebrändi Lipton sekä yrttiteebrändi Pukka, jonka Unilever osti vuonna 2017.

Unileverille jää vielä Pepsin kanssa yhteistyössä toteutettu jääteetuotanto ja Intian ja Indonesian kaltaiset kasvavan teenkulutuksen markkinat.

Teentuotanto tunnetaan huonoista työoloista ja ihmisoikeusrikkomuksista. Unileverin mukaan sillä on useita ohjelmia ”sosiaalisten ongelmien” ratkaisemiseksi tuotannossa, Financial Times kertoo. Yhtiö on myös aikeissa automatisoida teenpoiminnan Kenian suurplantaasilla.

CVC:n johto uskoo, että parantamalla sektorin ympäristövaikutuksia sekä sosiaalisia ja hallinnollisia ulottuvuuksia, sillä on mahdollisuus myydä bisnes eteenpäin voitolla, Financial Times kertoo lähteisiinsä nojaten.