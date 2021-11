Vuokrien nousu on rauhoittunut, ja kilpailu yliopistokaupunkien vuokra-asunnoista on vähentynyt korona-ajan myötä.

Suomalaiset nuoret asuvat itsenäisesti nuorempina kuin koskaan aiemmin, ilmenee Hypon asuntomarkkina­katsauksesta.

Viime vuonna enää alle 15 prosenttia 20–29-vuotiaista asui vanhempiensa luona. Vuosituhannen alussa kotona asuvien osuus oli lähes 30 prosenttia.

Hypon mukaan korona-aika näyttää helpottaneen nuorten itsenäistymistä, sillä kilpailu yliopistokaupunkien vuokra-asunnoista on vähentynyt. Myös Airbnb-käytössä olleita asuntoja on palannut vuokramarkkinoille, mikä on lisännyt valinnanvaraa.

”Pitkäaikaisempi syy on se, että kasvukaupunkeihin on valmistunut enemmän asuntoja kuin kertaakaan vuodesta 1995 alkaneen tilastohistorian aikana”, arvioi Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus tiedotteessa.

Toisaalta kasvukaupunkien asunto­markkinoita värittää myös voimistuva niin sanottu ”Wolt-ilmiö”, sillä tähtiyritysten valkokaulus­ammattilaisten ja heidän ympärilleen muodostuvan palveluklusterin työntekijöiden rooli korostuu taloudessa.

”Ilmiö näkyy parhailla paikoilla sijaitsevien, kalliiden arvoasuntojen kysynnän kasvuna sekä kompaktien vuokrakotien lisääntyvänä tarpeena kasvukeskusten liepeillä hyvien liikenneyhteyksien varsilla”, Brotherus sanoo.

Asuntokauppa on käynyt niin vahvasti, että Hypo nostaa asuntojen hinta-arviotaan. Uuden ennusteen mukaan asuntojen hinta nousee tänä vuonna koko maassa keskimäärin 3,8 prosenttia, kun aiempi ennuste oli 3,0 prosenttia.

Ensi vuodelle Hypo ennustaa 1,5 prosentin kasvua aiemman 1,0 prosentin sijasta.

Pääkaupunkiseudun hintojen Hypo ennustaa nousevan tänä vuonna 5,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,5 prosenttia. Pääkaupunkiseutua koskevat arviot eivät ole muuttuneet aiemmasta ennusteesta.