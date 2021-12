Virallisen Slush-tapahtuman ympärille järjestettävistä oheistapahtumista on tullut yhä merkittävämpiä. Toptal-yhtiön Slush-juhlien pääesiintyjänä oli Darude.

Messukeskuksen virallinen osa Slushia näkyy julkisuudessa, mutta monille se todellinen Slush tapahtuu muualla, eksklusiivisilla päivällisillä, bileissä ja oheistapahtumissa.

Kasvuyritystapahtuma Slush on tunnelmaltaan omaleimainen tapahtuma, kuin yhteinen sukellus laservalojen ja inspiroitumisen kaninkoloon. Tänä vuonna erikoisuus korostuu poikkeusolojen keskellä. Startup-väen tungeksiminen Helsingin Messukeskuksessa on kuin toisesta maailmasta ja toisesta ajasta ennen koronapandemiaa.

Helsingin Sanomat seurasi Slushin ensimmäistä päivää ja yötä.

Keskiviikko 1.12. kello 9.30:

Slushin ovella kaivetaan kännyköistä esiin koronapasseja ja toppatakkiset tarkastajat skannaavat ne. Henkilötodistuksia ei tarkasteta. Kun viimeksi 2019 Slushissa oli noin 25 000 osallistujaa, tänä vuonna koronapandemian vuoksi osallistujamäärä on 8 800. Osallistujilta vaaditaan koronapassia ja maskin käyttämistä, ja lippuja hakiessa kaikille jaettiin kotona tehtävä pikatesti.

Polvenkorkuinen kuljetusrobotti lähestyy naista Slushin pääsisäänkäynnin edessä, kunnes liiketunnistin pysäyttää robotin ajoissa.

”Software, hardware, but no underwear”, robotti jupisee.

Nainen repeää nauruun ja ottaa kuvan laitteesta, jota esittelee heti sisälle päästyään kavereilleen. Autonomisia kuljetusrobotteja kehittävän virolaislähtöisen Starshipin kampanja toimii.

Vaikka väkeä on vähemmän, Messukeskuksen käytäville syntyy pientä tungosta. Ihmiset kuvaavat ristiriitaisia tunnelmia. Samaan aikaan mahtavaa, mutta vähän hermostuttavaa.

Ei Zoomissa tai Teams-videopuhelussa, vaan paikan päällä kasvokkain. Se toistuu Slush-osallistujien puheissa.

Slush on tullut tunnetuksi omaleimaisesta valosuunnittelustaan.

Kello 10.00:

Ohjelma alkaa Slushin päälavalla avajaisshow’lla. Perinteisen teknomusiikin ja lasereiden sijaan avajaisissa on nyt kuitenkin vahvasti läsnä merkityksellisyyden viesti. Näytöillä näkyy kuvia sulavista jäätiköistä, palavasta metsästä, kaatopaikoilta ja kasvavista kaupungeista. Myös koronavirus on läsnä kuvissa, jotka esittävät suoja-asuisia hoitajia sairaalassa.

”Kahden vuosikymmenen aikana olemme sijoittaneet yhä enemmän rahaa, mutta saaneet vähemmän. Samalla olemme luoneet olemassaoloamme uhkaavia ongelmia. Onnistumme korjaamaan niitä tai emme, ne määrittävät kohtaloamme seuraavien sukupolvien ajan. Yrittäjyys on tehokas tapa rakentaa tulevaisuutta, jonka haluamme nähdä. Valjastaaksemme yrittäjien kyvyn suurten ongelmien ratkaisemiseen meidän pitää uudelleen kuvitella yrittäjyys”, Slushin toimitusjohtaja Miika Huttunen sanoo avajaisissa.

Slushin avajaisissa näytöillä pyöri kuvasarja, joka esitti maapallon suuria ongelmia.

Doordashin toimitusjohtaja Tony Xu ja Woltin toimitusjohtaja Miki Kuusi olivat Slushin päälavan yksi odotetuimmista esiintyjistä. He eivät kuitenkaan kertoneet yrityskaupan yksityiskohdista vaan jakoivat oppejaan kasvuyrityksen kulttuurista.

Kello 10.35:

Slushin hallituksen puheenjohtaja, pääomasijoitusyhtiö Lifeline Venturesin osakas Timo Ahopelto seuraa Slushin päälavan Founder Stagen menoa.

Lavalla seuraavia puhujia esittelee Slushin entinen ohjelmajohtaja, sittemmin Ahopellon Lifetime Ventures -pääomasijoitusyhtiöön siirtynyt Oona Poropudas.

Kaikki näyttää sujuvan hyvin.

Ahopelto kertoo järkyttyneensä torstaina, kun ensimmäiset tiedot uudesta koronaviruksen omikronmuunnoksesta tulivat julki.

”Ensimmäinen ajatukseni oli, että ei voi olla totta.”

Deskmen varatoimitusjohtaja Vitaly Stockman piti ilmaa puhdistavaa maskia Slushissa.

Ahopelto kertoo Slush-väen päätyneen koko vuoden kestäneiden pohdintojen jälkeen siihen tulokseen, että koronaviruksen uutta ”megavarianttia” tuskin tulee.

Ahopelto kehuu Slushin väen reagoineen hyvin tapahtuneeseen.

Vaikka peruutuksia alkoi tulla erityisesti Yhdysvalloista ja Britanniasta, esiintyjiä ja haastattelijoita saatiin korvattua lennosta uusilla.

Kello 11.00:

Helsingin kaupungin kaupunkimarkkinointi- ja investointiyhtiö Helsinki Partnersin Sara Jäntti kertoo, että Slushiin saapui tänä vuonna 120 median edustajaa 160 ilmoittautuneesta.

Omikronvariantti on saanut osan perumaan tulonsa. Ennen pandemiaa Slushiin saapui 300 median edustajaa.

Pääomasijoitusyhtiöillä Lifeline Ventures ja Accel Partners on oma vip-teltta eli lasitettu ulkorakennus Messukeskuksen pihalla.

Siellä kerrotaan, että maineikkaan kalifornialaisen pääomasijoitusyhtiö Andreessen Horowitzin väki oli ehtinyt jo lentää Los Angelesista Eurooppaan, kun matka Slushiin tyssäsi. Yhtiö teki strategisen uudelleenarvioinnin, ja joukko palasi saman tien paluulennolla takaisin Yhdysvaltoihin.

Monella Yhdysvalloista ja Britanniasta tulevalla peruutuksen syynä oli kuulemma omikronvariantin ilmaantumisen lisäksi se, että kotimaahan palatessa karanteeniaika saattaisi venyä niin pitkäksi, että lähiviikkojen työnteko kärsisi. Puhumattakaan siitä, jos matkan aikana sairastuisi.

Pääomasijoitusyhtiö Lifeline Venturesilla ja Accel Partnersilla on oma vip-teltta eli lasitettu ulkorakennus Messukeskuksen pihalla.

Kello 15.02:

Yrittäjien ja sijoittajien tapaamisiin varattu alue on täynnä pieniä, säleiköillä toisistaan erotettuja pöytiä. Täällä käydään pikatreffeillä, rahoitusta hakevat yrittäjät esittelevät startupejaan mahdollisille sijoittajille.

Paikka tuntuu monella tapaa Slushin ytimeltä. Eri lavoilla olevilla esiintyjillä ei ehkä lopulta ole väliä, kunhan he houkuttelevat sijoittajat ja kasvuyrittäjät paikalle. Tärkeintä ovat kohtaamiset.

Quanscientin toimitusjohtaja Juha Riippi on onnekas, hän on jo saanut rahoituksen. Koronapandemian vuoksi hän tapaa kuitenkin sijoittajansa täällä nyt ensimmäistä kertaa.

Sijoittaja on Risto Siilasmaa, joka tekee aktiivisesti startup-sijoituksia First Fellow -yhtiönsä kautta. Siilasmaa ja First Fellow’n sijoituksista vastaava Kim Groop odottavat Riippiä pöydän P32 luona.

Quanscientin tiimi tapasi Slushissa Risto Siilasmaan, jolle ojennettiin startupin logolla varustettu huppari. ”Laskin, että tälle Slush-viikolle minulla on noin 50 tapaamista”, Siilasmaa kertoo HS:lle.

Tapaamiseen tulee koko Quanscientin tiimi. He ovat tuoneet Siilasmaalle startupin logolla varustetun hupparin, ja tämä riisuu pikkutakkinsa ja pukee tilalle hupparin.

”Laskin, että tälle Slush-viikolle minulla on noin 50 tapaamista”, Siilasmaa kertoo.

Riipin Quanscient kehittää ohjelmistoa yhdelle tämän hetken kuumimmista alueista, kvanttitietokoneille. Se on simulaatioalusta, joka hyödyntää pilvilaskentaa ja kvanttitietokoneella ajettavia algoritmeja.

Sen avulla vaikkapa tietokoneen mikrosiruja suunnitteleva yhtiö voi simuloida monimutkaisen nanoelektroniikan toimintaa. Se lyhentää tuotekehitysaikaa ja vähentää tarvetta prototyyppien rakentamiseen.

Yritys on perustettu vasta kolme kuukautta sitten, ja Riippi on ensimmäistä kertaa yrittäjänä Slushissa.

”Mahdollisuus päästä puhumaan täällä kansainvälisille sijoittajille on arvokasta. Niitä kontakteja on vaikea muuten kaivaa”, Riippi sanoo.

Kello 16.30:

Slushissa näkyy tänä vuonna runsaasti ilmastonmuutokseen kytkeytyviä yrityksiä. Yksi niistä on Carbonlink, jolla on oma pieni esittelypisteensä rivissä muiden alkuvaiheen startupien kanssa.

Mervi Juustilan mukaan startupilla on ollut hektinen päivä. Yhtiö on vasta tänä vuonna perustettu, ja sen tausta on Helsingin yliopistossa. Se automatisoi hiilijalanjäljen laskentaa.

”On ollut kivaa ja yllättävän paljon kuhinaa. Nyt on tarve miettiä yhdessä, mitä tehdään, ja jakaa tietoa. Se on kiinnostavaa Slushissa, kun pariin vuoteen ei ole päässyt samalla tavalla tapaamaan muita”, Juustila sanoo.

Mervi Juustilan perustama Carbonlink on yksi uusista tutkimustaustaisista ilmastoteknologian startupeista, jotka esittäytyivät Slushissa.

Kello 18.30:

Hernesaarenrannassa Jasper Pääkkönen isännöi kutsuvieraspäivällisiä valikoidulle joukolle Löylyn ravintolassa. Tilaisuus on miljonääreille luksustapahtumia järjestävän F 32:n viimeisen päälle järjestämä. Yhtiö on järjestänyt Slushin suosittua oheistapahtumaa vuodesta 2016.

Löyly-ravintolan omistava näyttelijä Jasper Pääkkönen ja hänen puolisonsa Alexandra Escat keskustelivat Next Games -peliyhtiön toimitusjohtajan Teemu Huuhtasen kanssa.

Ovella vaaleaveriköt tarjoavat kuohuvaa.

Paikalla ovat esimerkiksi Rovion toimitusjohtaja Alex Pelletier-Normand ja Next Gamesin toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen.

Messukeskuksen virallinen osa Slushia näkyy julkisuudessa, mutta monille se todellinen Slush tapahtuu muualla. Etenkin tänä vuonna oheistapahtumien, päivällisten ja bileiden merkitys on korostunut, kun tavallista harvemmat saivat lippuja kutistuneeseen tapahtumaan.

Slush-eliitin arvojärjestystä mitataan sillä, minne päivällisille on saanut kutsun. Kovimmat nimet ovat Supercellin toimitusjohtajan Ilkka Paanasen kotibileissä ja Atomicon, Maki.vc:n ja kumppaneiden juhlissa Kellohallissa.

Osalla Slush-väestä tapahtuma alkoi jo tiistaina. Silloin oli esimerkiksi sijoittajien ja yrittäjien välinen jääkiekko-ottelu, joka on jo monivuotinen perinne. Hartwall-areenalla pelatussa ottelussa yrittäjien joukkuetta johti Paananen, sijoittajien joukkuetta Lifeline Venturesin Timo Ahopelto.

”Oheistapahtumista on tullut yhä tärkeämpiä. Siellä pääpaikassa on niin paljon ihmisiä, tämä on hyvä tapa tavata ihmisiä pienemmissä ryhmissä”, Paananen kertoi lätkäpelin jälkeen kaksi maalia lauottuaan.

”Slush on oma kuplansa. Siellä kaikki on hyvin ja kaikki yrittävät, on hullu yrittämisen meininki ja usko tulevaan”, hän sanoo.

Inkluusio eli kaikkien mukaan ottaminen on yksi Slush-väen keskeisiä puheenaiheita, mutta ”dinnerit” ovat toki asia erikseen. Niissä ollaan omien viiteryhmien kesken.

”Millaista Slushissa oli?” Pelletier-Normand kysyy.

Hän on tullut vain päivälliselle eikä tänä vuonna käynyt päätapahtumassa.

Löylyssä pääruokana on Sallasta kiidätettyä ”lähiruokaa”, poron sisäfilettä ja kanttarellikroketteja, ja laadukasta barolo-viiniä palanpainikkeeksi. Takka loimuaa.

Kesken aterian naisviulisti liikkuu yleisön seassa ja soittaa Kiss-yhtyeen We Will Rock You -rumpukompin soidessa taustalla.

Kello 19.47:

Erään suomalaisen kasvuyrityksen toimitusjohtaja lähettää Whatsapp-viestin.

”Moro Elina! Nyt näyttää siltä että saadaan rundi maaliin illalla. Otetaan sisälle 45M€. Odotamme vielä allekirjoitusta.”

Vielä yön aikana yhtiöltä tulee embargolla lehdistötiedote seuraavaa päivää varten. Lopulta käy kuitenkin ilmi, että yhdeltä sijoittajalta odotetaan allekirjoitusta ja tiedottaminen siirtyy ensi viikolle.

”Täällä vielä säädetään pilkkuja”, toimitusjohtaja viestittää.

Kello 20.30:

Löylyssä ei enää välitetä maskeista, niin kuin ei juuri muillakaan jatkoilla.

Illan mittaan musiikin volyymi nousee ja vierustoverin korvaan on jo huudettava. Ääni käheytyy huutamisesta.

Löylyn narikka on siirretty ovensuusta ulkoterassille. Narikan viereen on parkkeerattu näytille punainen hybridi-Ferrari, jonka kyljessä lukee Slushin ja ajan hengen yhden keskeisen teeman mukaisesti ”sustainability”.

On vaikea arvioida, onko tekstin tarkoitus olla ironinen.

Ferrari oli näytillä parkissa Löylyn terassilla keskiviikkoiltana.

Kello 21.30:

IT-ammattilaisia teknologiayritysten tarpeisiin välittävän amerikkalaisen Taso Du Valin, 36, omistaman nopeasti kasvaneen Toptal-yhtiön Slush-juhliin on panostettu toden teolla.

Triplan 5. kerroksen Flavouriumin tarjoiluissa ei ole säästelty – on olutbaari, viinibaari ja drinkkibaari, ja tyylikkäitä cocktailherkkuja.

Pääesiintyjäksi on varattu Darude, jonka vuonna 1999 tekemä Sandstorm jaksaa yhä lumota. Sitä ennen dj:t James ja Ryan Marciani Hollannista soittavat tribal housea latinomaustein korokkeelta. Australialainen mentalisti ja ajatustenlukija Xavier Crow kiertää pöydissä tekemässä korttitemppuja ja hauskuttamassa väkeä.

Flavouriumin päätila on puolityhjä, mutta Taso Du Val on toiveikas.

”Aika hyvin. Tuolla takahuoneessa on vielä 40 henkeä lisää”, hän sanoo.

Kymmenen jälkeen on Daruden vuoro. WE LOVE -teksti kiertää huoneen seinillä. Darude kiihdyttää musiikin tamppausta tasaisen tehokkaasti. Tunnelma kohoaa.

Amerikkalainen Taso Du Valin omistama Toptal-yhtiö järjesti Slush-päivänä isot juhlat.

Slush-jatkoille on Kaikukadulla jonoa Club Kaiun edessä kello 23:n jälkeen .

Kello 23.05:

Slush-väkeä virtaa Club Kaikuun Kaikukadulle vanhaan tehdasrakennukseen Hämeentien kupeessa.

Ensin QR-koodilla kutsutuille ranneke, ja toisesta jonosta rokotustodistuksella sisään. Paikka on täpötäynnä väkeä, ja lisää tulee.

Nyt on ilmassa jo kiihkoa.

Suurin osa juhlijoista tuntuu olevan muualta kuin Suomesta. Kaikki ovat jättäneet maskit ja isot Slush-nimilappunsa narikkaan. Meno on kuin moukarihäkissä.

Yhteisö on koolla.

Tämän takia moni on tullut Slushiin – ja tulee uudestaan.