Tukholma

Innostus syttyi, kun ruotsalaisille luvattiin rahaa.

Vuonna 2017 Ruotsin veroviranomainen Skatteverket tiedotti, että kansalaiset saavat veronpalautukset tileilleen aiempaa nopeammin, jos he vain suostuvat yhteen vaatimukseen.

Heidän piti ottaa käyttöönsä digitaalinen postilaatikko.

Ja ruotsalaisethan ottivat.

Verottajan täkyn jälkeen yli miljoona ruotsalaista alkoi käyttää digipostilaatikkoa. Noin puolet joukosta oli oikeutettu veronpalautuksiin, joten postilaatikko kiinnosti myös heitä, joille rahaa ei ollut luvassa.

”Emme halunneet pakottaa ketään, vaan annoimme ihmisille vapauden valita. Se on Ruotsin strategia. Raha oli hyvä syötti ja herätti paljon kiinnostusta”, kertoo Johan Schauman Skatteverketistä.

Schauman ja hänen kollegansa kehittelivät idean veronpalautuksien ja digitaalisen postin käyttöönoton yhdistämisestä.

”Me haluamme tehdä veroasioiden hoitamisesta mahdollisimman helppoa. Digitaalinen postilaatikko on yksi keinoista”, Schauman sanoo.

Ihmisten arjen helpottamisen lisäksi verotoimisto säästäisi rahaa, jos se voisi vähentää kirjeiden lähettämistä.

”Veroilmoituksen lähettäminen paperilla maksaa 10–20 kruunua (1–2 euroa) kappale. Ja jos lähetämme 5 miljoonaa veroilmoitusta, pelkästään niiden siirtyminen digipostiin tarkoittaa sadan miljoonan kruunun säästöä (kymmenen miljoonaa euroa).”

Verottajan aloitteen aikaan Ruotsissa oli tarjolla sekä valtion kehittämä digiposti että muutama yksityisen yrityksen pyörittämä digipostilaatikko. Digipostia saattoi käyttää selaimella ja kännykkäsovelluksella.

Käynnissä oli digipostien kilpailu, jossa oli lopulta yksi ylivoimainen voittaja: vuonna 2011 perustettu startup-yritys Kivra.

Siitä on tullut monelle ”digitaalisen postilaatikon” synonyymi. Palvelua käyttää noin viisi miljoonaa ruotsalaista.

Muiden palvelujen käyttäjämäärät kalpenevat Kivralle, jonne lähettävät kirjeitä sekä julkiset että yksityiset tahot. Esimerkiksi valtion ylläpitämään postilaatikkoon lähettävät postia vain julkiset tahot.

Kuten alustataloudessa usein, voittaja vie lopulta lähes kaiken. Ruotsissa Kivra nousi markkinajohtajaksi, joka mullisti perinteisen kirjepostin.

Seinällä on kokoelma Lego-ukkoja. Uudet työntekijät saavat tuunata itsestään Lego-hahmot, jotka tervehtivät vieraita Kivran Tukholman-toimiston aulassa.

Ilari Abdeenin hahmoa siellä ei ole, ainakaan vielä. Hän on Kivran Suomen-toimitusjohtaja, joka on pitkästä aikaa saapunut Tukholmaan.

Kivran työntekijöitä esittävä legokokoelma.

Kivran toimitusjohtaja Anna Bäck ja viestintäpäällikkö Henrik Höglin antavat Abdeenille halauksen, kun hän saapuu toimistolle.

Toimisto on uusi, moderni ja leikkisä. On riippumattoja, sohvilla varustettuja puhelinkoppeja ja pingispöytä.

Suomessa Kivra toimii toistaiseksi pienemmässä toimistossa.

”Ruotsissa Kivralla on työntekijöitä 130, meillä Suomessa 18”, Abdeen kertoo.

”Mutta muutamassa vuodessa varmasti tuplaamme henkilöstömäärämme.”

Kivra laajensi Suomeen helmikuussa 2020, ja Abdeen aloitti toimitusjohtajana saman vuoden syyskuussa.

Tehtävä on selkeä: tehdä Kivrasta markkinajohtaja myös Suomessa.

Ilari Abdeen siirtyi Kivran johtoon työeläkevakuutusyhtiö Varman pienyritysasiakkuuksista vastaavan johtajan paikalta. Aiemmin hän on työskennellyt useissa johtotehtävissä OP-ryhmässä. Koulutukseltaan Abdeen on kauppatieteiden maisteri Vaasan yliopistosta.

Kivraan on Suomessa liittynyt noin 40 000 lähettäjää yksityiseltä ja julkiselta puolelta.

Abdeen ei kerro nykyisiä lukuja, mutta ensi vuoden aikana tavoitteena on kasvattaa käyttäjien määrä satoihin tuhansiin ja saada yli puolet Suomen yrityksistä mukaan palveluun.

Suomen digiposti-infrastruktuuri eroaa merkittävästi Ruotsista. Digipostilaatikot eivät ole yleistyneet Ruotsin tahdissa.

Suomen Posti perusti jo vuonna 2001 Netposti-nimisen palvelun, joka muuttui vähitellen vuonna 2018 julkaistuksi Omaposti-palveluksi. Sitä käyttää Postin mukaan yli 1,6 miljoonaa suomalaista. Huhtikuussa aktiivisia kuukausikäyttäjiä oli miljoona.

Omapostiin kirjeitä voivat Kivran tapaan lähettää julkiset ja yksityiset tahot. Postin mukaan palvelua käytetään ennen kaikkea pakettitilausten seurantaan.

Suomessa on myös valtion luoma Suomi.fi-viestit-palvelu, jota laki edellyttää julkisia toimijoita käyttämään. Sillä on noin 750 000 käyttäjää. Palveluun liittyessään käyttäjä antaa luvan, että hänelle saa lähettää julkisen hallinnon organisaatioiden postin paperipostin sijaan sähköisenä.

Aikaisemmin valtiolla oli jo oma viestintäpalvelu, vuonna 2010 perustettu Kansalaisen asiointitili, jolla oli 450 000 käyttäjää. Se lopetettiin joulukuussa 2017, jolloin Suomi.fi-viestit aloitti toimintansa. Juridisista syistä käyttäjät eivät siirtyneet automaattisesti uuteen palveluun. Valtion piti aloittaa käyttäjien haaliminen alusta.

Veroasioita Suomessa hoidetaan Omavero-palvelussa, jota käyttää jopa kolme miljoonaa ihmistä. Verottaja lähettää yhä suuren määrän paperisia verokortteja, koska harva käyttää Suomi.fi-viestit-palvelua. Verohallinnon arvion mukaan ensi vuoden verokorttien postitus maksaa noin kolme miljoonaa euroa.

Digitaalinen infrastruktuurimme on sirpaleinen ja hajallaan, sanoo Kivran Ilari Abdeen.

”Suomesta puuttuu toimiva digiposti-infrastruktuuri. Me haluamme nyt luoda Suomeen kestävän systeemin. Ensinnäkin on turha ylläpitää rakenteita, joilla lähetetään paperista postia. Samalla digitaalinen arki on pirstaloitunut eri palveluihin. Ja jos digitaalista posti-infraa ei kehitetä, pirstaloituminen pahentuu”, hän kuvaa.

Keskustelut Suomen virkakunnassa ovat Abdeenin mukaan edenneet hyvin liittyen Kivran tuloon markkinoille.

Muut palvelut ovat toistaiseksi käyttäjämäärissä Kivran edellä.

”Uskomme, että kilpailuetumme on vahva keskittyminen kuluttajan tärkeiden asioiden keskittämiseen yhdelle turvalliselle alustalle.”

Kivra ajaa lakimuutosta, joka veisi Suomea Ruotsin suuntaan. Ruotsissa on laadittu laki, joka mahdollistaa yksityisten digipostilaatikoiden toiminnan tiettyjen pelisääntöjen puitteissa: on muun muassa otettava huomioon datan suojaus ja tietoturva. Lain puitteissa markkinat ovat vapaat uusille pelureille, jotka voivat vastaanottaa myös julkisen sektorin viestejä.

Kivran Tukholman-toimistolla on lasilaatikko, johon voi heittää kuittiroskaa.

Suomessa taas on laki, joka edellyttää julkisen sektorin palveluita käyttämään Suomi.fi-palvelua.

”Toivomme, että valtio loisi pelisäännöt, joita digipostien pitäisi noudattaa. Sitten olisi infrastruktuuri, jossa lähettäjä voisi valita turvallisista postilaatikoista ne, joita haluaa käyttää.”

Kivra pyrkii luomaan Suomeen tilanteen, jossa kaikki viralliset postit ja asiakirjat sekä yritysten postit olisi mahdollista keskittää yhteen paikkaan, digipostilaatikkoon.

”Kuluttajille on luotava niin hyvä palvelu, että he haluavat sitä käyttää”, Abdeen sanoo.

Ruotsalaisen Kivran suurimpia omistajia ovat ruotsalaisen mahtisuvun Wallenbergin sijoitusyhtiö FAM ja sijoitusyhtiö 41an Invest, jonka puikoissa ovat Kivran perustaja Stefan Krook ja H&M-miljardööri Karl-Johan Persson.

Kivra ottaa maksun yrityksiltä ja viranomaisilta, jotka lähettävät kirjeitä. Maksu voi olla 1,5 kruunun luokkaa eli noin 15 eurosenttiä kirjeeltä.

Vuodesta 2014 Kivra toimitti viranomaisten kirjeet ilmaiseksi, mutta jatkossa se ottaa maksun myös valtiolta, mikä tuo kassaan arviolta 4,5 miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 2020 yhtiö toimitti yli 42 miljoonaa viranomaiskirjettä. Tänä vuonna kirjeitä oli lokakuuhun mennessä toimitettu 56 miljoonaa.

Suomi.fi-viestit-palvelun kautta kulkee tänä vuonna 18 miljoonaa digi- ja paperikirjettä, kertoo Digi- ja väestötietoviraston ennuste.

Viime vuonna Kivran liikevaihto oli Ruotsissa 139 miljoonaa kruunua. Yhtiö teki 39 miljoonaa kruunua tappiota.

Näkymä Kivran sovelluksesta.

Kivran omistajat ovat kertoneet pitkäjänteisestä omistussuunnitelmasta, eikä esimerkiksi pörssiin menosta ole puhuttu. Yhtiö on luvannut, ettei se tee bisnestä asiakkaiden datalla.

”Meille on tärkeää sekä Ruotsissa että Suomessa, että yksilö omistaa oman datansa ja sen turvalliseen käyttöön voidaan luottaa eikä sitä käytetä liiketoimintatarkoituksiin esimerkiksi tarjoamalla dataa markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille”, Ilari Abdeen sanoo.

Abdeen kertoo, että Ruotsin Kivra omistaa Suomen Kivrasta yli 60 prosenttia. Muita sijoittajia Suomessa ovat Telia Company ja Resursbank.

”Olemme itsenäinen yhtiö. Kaikki sopimukset ja päätökset esimerkiksi datan säilyttämisestä ovat myös Suomessa. Suomalaisten data on suomalaisten.”

Ruotsissa digipostilaatikon käytön yleistyminen vaati verottajan uuden idean ja sen, että julkinen sektori ja yksityiset toimijat tekivät yhteistyötä. Tanskassa ja Islannissa digipostit yleistyivät puolestaan siksi, että valtio edellytti kansalaisten ottavan ne käyttöön.

Ruotsissa digipostikulttuuri on kasvanut nopeasti, ja yksityinen yritys on noussut ylivoimaisesti suurimmaksi palveluksi. Samalla paperikirjeiden määrä on vähentynyt vuosi vuodelta, ja ruotsalais-tanskalainen postiyhtiö Postnord keskittyy yhä enemmän pakettien kuljetukseen. Postnordilla on myös digitaalinen postilaatikko e-Boks, jolla on Tanskassa valta-asema mutta joka on jäänyt Kivran taakse Ruotsissa.

Lue lisää: Ruotsissa kirjeposti kulkee nopeammin ja halvemmin kuin Suomessa, mutta Postnordin toimitusjohtaja katsoo kateellisena Suomea

Suosiosta huolimatta Kivrakaan ei ole selvinnyt ongelmitta. Viime aikoina kuluttajat ovat esimerkiksi valittaneet laskujen maksamiseen liittyvistä ongelmista.

Suomessa Abdeen tekee nyt töitä lakimuutoksen ja digi-infran avaamisen puolesta. Hän uskoo, että Suomi voisi mennä digipostissa Ruotsin ohi nopeastikin.

”Meidän on tunnistettava, että rakenteemme eivät ole kunnossa ja niitä on kehitettävä. Toki Suomi voisi ottaa Tanskankin mallin, jossa valtio on määrännyt julkisen puolen toimijan. Silloin palvelusta ei vain tule niin hyvää kuin kansalaiset odottavat. Siitä tulee pakottava elementti, joka ei ruoki innovaatiota ja palveluiden jatkuvaa kehittämistä.”

Digipostilaatikoiden yleistyminen on auttanut Ruotsissa myös koronatilanteessa, sanoo Abdeen.

”Rokotetodistuksen saa suoraan turvallisiin digitaalisiin postilaatikoihin sen sijaan, että siitä tallennettaisiin kuvia puhelimen muistiin tai että se tulostettaisiin paperille.”

Kun Ruotsi otti käyttöön koronapassin, Kivran käyttäjämääriin tuli taas uusi kasvupiikki.