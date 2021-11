Yhtiö arvioi hankkivansa listautumisannilla 87 miljoonaa euroa uutta pääomaa, jotka se käyttää pääasiassa liiketoimintansa kasvattamiseen. Pääoma hankitaan yhtiön uusilla osakkeilla.

Sähköautojen pikalatauslaitteita valmistava ja niiden ohjelmistoja kehittävä Kempower aikoo listautua Helsingin pörssin kasvumarkkinapaikalle.

Yhtiö arvioi hankkivansa listautumisannilla 87 miljoonaa euroa uutta pääomaa, jotka se käyttää pääasiassa liiketoimintansa kasvattamiseen. Pääoma hankitaan yhtiön uusilla osakkeilla.

Kempowerin tavoitteena on 4–6 vuoden kuluessa kasvattaa liikevaihtonsa 200 miljoonaan euroon ja liikevoittonsa 20 miljoonaan euroon.

Kuluvan vuoden tammi–syyskuussa liikevaihto oli 19 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,1 miljoonaa euroa. Viime vuonna samalla ajanjaksolla liikevaihto oli 1,3 miljoonaa euroa ja liiketappio 1,9 miljoonaa euroa.

”Liikevaihtomme kasvoi 1 369 prosenttia, mikä on käsittääkseni aika harvinaista valmistavassa teollisuudessa”, sanoo toimitusjohtaja Tomi Ristimäki.

Kempower on osa hitsauslaitteita valmistavaa Kemppi Groupia.

”Meidän keskeinen vahvuus on laajat latausjärjestelmät eivätkä pelkästään yksittäiset laitteet. Meillä on hajautettu järjestelmä, jota asiakkaat voivat tarpeen kasvattaa. Kun varsinainen laturi ja latauspisteet on erotettu toisistaan, latauspisteitä voi sirotella eri puolille pysäköintialuetta”, Ristimäki sanoo.

Yhtiö myynyt julkista pikalatausjärjestelmäänsä henkilöautojen, linja-autojen, kuorma-autojen ja suurten koneiden sähköakkujen lataamiseen. Yhtiön pikalatauslaitteet on yhdistetty pilvipalveluun, mikä mahdollistaa esimerkiksi ajoneuvojen huollon ennakoinnin.

Lähivuosina yhtiö pyrkii laajenemaan etenkin Euroopan markkinoilla, mutta sen tavoitteena on aloittaa liiketoiminta Yhdysvalloissa vuoden 2025 loppuun mennessä.

”Ensi vaiheessa meidän tavoitteena on nimenomaan kasvattaa liiketoimintaa, koska sähköautojen kysyntä on lisääntynyt voimakkaasti.”

Suurimpia asiakkaita ovat S-ryhmä, latauspalveluja myyvä Recharge Infra, kaivoslaitteita valmistava Epiroc ja bensiinijakelujärjestelmiä valmistava Gilbarco Veeder-Root.