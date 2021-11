Britanniassa jo yli 20 energia­firmaa on kaatunut rajun hinnan­nousun takia – Voisiko sama käydä myös Suomessa?

Britanniassa yhtiöitä on mennyt nurin, koska ne eivät olleet varautuneet voimakkaaseen hintojen nousuun.

Britanniassa on kaatunut 21 energiayritystä syyskuun alun jälkeen. Syynä on kaasun hinnan nopea kallistuminen.

Suurin osa yrityksistä on melko pieniä, mutta suurimmalla nurin menneellä firmalla Avrolla oli lähes 600 000 asiakasta.

Periaatteessa sama voisi tapahtua myös Suomessa, sanoo Energiaviraston markkinat-yksikön johtaja Antti Paananen. Toisaalta Suomessa ei käytetä yhtä paljon kaasua kuin Britanniassa.

”Aina on mahdollista, että joku sähkön tai kaasun vähittäismyyjä voi kaatua. Loppupeleissä on kysymys siitä, kuinka hyvin kukin yhtiö on riskienhallinnan hoitanut”, Paananen sanoo.

Energian vähittäismyyjät ostavat energiaa tukkumarkkinoilta ja välittävät sitä asiakkaille. Britanniassa yhtiöt ovat menneet nurin, koska ne eivät olleet varautuneet näin voimakkaaseen hintojen nousuun.

Jos asiakkaiden kanssa on esimerkiksi tehty kiinteähintainen sopimus, ja energian hinta yllättäen nouseekin, voi vähittäismyyjä joutua ostamaan kalliimmalla ja myymään halvemmalla.

”Näillä yhtiöillä ei välttämättä ole pääomaa mukana toiminnassa, vaan ne nojaavat välitystoimintaan. Sitten rahat loppuvat kesken eikä yhtiöillä ole luottokelpoisuutta tukkumarkkinoilla”, Paananen selittää.

Suomessa energiayritykset ymmärtävät suojauksen merkityksen hyvin, Paananen sanoo.

Britanniassa kotitaloudet eivät jää ilman energiaa yhtiöiden konkursseista huolimatta.

Suomessakin on säännökset sellaisen tilanteen varalle, että energiantoimitus olisi katkeamassa myyjästä johtuvasta syystä.

Jos Suomessa myyjä menee konkurssiin, jakeluverkkoyhtiö huolehtii sähkön toimituksesta vähintään kolmen viikon ajan.

Sinä aikana asiakkaan on itse tehtävä uusi sopimus vähittäismyyjän kanssa.

”Jos asiakas on passiivinen eikä tee mitään, sähkö katkeaa”, Paananen sanoo.

Jakeluverkkoyhtiö perii kustannukset asiakkaalta.

Suomessa tällainen tilanne tuli vastaan ensimmäistä kertaa viime kesänä, Paananen kertoo.

Sähkönmyyntiyhtiöiden 365 Hankinta Oy:n ja Fi-Nergy Voima Oy:n sähköntoimitukset asiakkaille keskeytettiin kesäkuussa 2021 tasevastaavan puuttumisen takia.

Poliisi epäilee yhtiöitä miljoonien eurojen veropetoksesta.

Yhtiöiden asiakkaille ilmoitettiin, että heidän pitää etsiä uudet myyjät. Joiltakin asiakkailta ehti katketa sähköt, ennen kuin he heräsivät tilanteeseen, Paananen sanoo.

”Lainsäädännössä on rakennettu suojaverkko kuluttajille, että sähköt eivät katkea heti, mutta tilanne vaatii kuluttajilta itseltään aktiivisuutta”, Paananen sanoo.

”Toki verkkoyhtiöltä tulee ilmoitus ennen kuin sähköt katkaistaan. Informaatiota annetaan monesta eri kanavasta.”