Pörssin edellinen listautumisennätys oli it-buumin keskeltä vuodelta 1999.

Helsingin pörssin yli kahdenkymmenen vuoden takainen listautumisennätys on rikkoutunut tänä vuonna.

Perjantaina Helsingin pörssin First North -kasvumarkkinalle listautui taloushallinnon palveluyritys Administer, joka on tämän vuoden 29. uusi yhtiö pörssissä.

Helsingin pörssin historian edellinen listautumisennätys on vuodelta 1999, jolloin pörssiin listautui 28 uutta yhtiötä.

Pörssin päälistalle on tänä vuonna tullut 6 uutta yhtiötä ja kasvuyritysten First North -markkinapaikalle 23 uutta yhtiötä.

Yhtiöt ovat keränneet rahoitusta kaikkiaan 981 miljoonaa euroa ja 1 569 miljoonaa euroa, jos mukaan lasketaan omistajien osakemyynnit.

Helsingin pörssin toimitusjohtaja Henrik Husman kertoo olevansa iloinen ennätyksen rikkoutumisesta. Kovin yllättynyt hän ei kuitenkaan ole, sillä näkymät ovat jo pitkään olleet melko hyvät.

”En ehkä vuoden alussa olisi uskaltanut ennustaa, että ihan näin korkealle päästään, mutta iso kuva ei sinänsä yllättänyt”, Husman sanoo.

Hän nostaa esiin, että valtaosa yhtiöistä listautui tänä vuonna First North -markkinalle, joka on ollut jo yli viiden vuoden ajan trendinomaisessa kasvussa. Potentiaalia tuleviin listautumisiinkin löytyy, sillä tänä vuonna pörssiin menneet yhtiöt eivät ole olleet keskimäärin kovin suuria.

”Suomessa on siis satoja ellei tuhansia yhtiöitä, jotka kokonsa puolesta voisivat halutessaan listautua pörssiin.”

Ennätykselliseen listautumisvuoteen on Husmanin näkemyksen mukaan monia syitä. Ensinnäkin on laajemmassa mittakaavassa nähty massiivista velkaelvytystä, löysää rahapolitiikkaa ja yhtiöiden valuaatioiden nousua.

Toisekseen esimerkin voima on ollut tärkeä etenkin First North -puolella, jossa on koettu paljon onnistuneita listautumisia. Myös toistakymmentä vuotta jatkunut myönteinen kurssikehitys on osaltaan siivittänyt listautumishaluja.

Husman nostaa esiin myös osakesäästötilin, joka otettiin Suomessa käyttöön viime vuoden alusta ja on innoittanut suomalaisia ostamaan osakkeita suoraan. Lisäksi koronavuosi on saattanut aiheuttaa listautumisiin patoumaa, kun viime vuoden keväänä lisääntynyt epävarmuus laittoi monet hankkeet jäihin.

”Koronavuosi ei kuitenkaan selitä kaikkea, sillä eniten listautumisia on tullut nimenomaan tämän vuoden neljännessä eli viimeisessä kvartaalissa”, Husman kertoo.

Edellisen kerran pörssiin tuli 28 yhtiötä it-buumin keskellä vuonna 1999. Silloin pörssiin listautuivat Nasdaq Helsingin tilastojen mukaan muun muassa jo pörssistä poistuneet matkapuhelinten muovikuoria valmistaneet Perlos ja Eimo, Sanoma ja Marimekko sekä it-kuplayhtiö TJ Group.

Vuonna 2000 pörssiin saatiin vielä kaksikymmentä uutta yhtiötä, muun muassa internetyhtiö Satama Interactive ja myöhemmin Elisan ostama internetoperaattori Saunalahti.

It-juhlien listautumisbuumin jälkeen Helsingin listautumismarkkinoilla alkoi pitkä hiljaisempi kausi, jonka pohjanoteeraus oli vuosi 2011. Silloin pörssiin ei listautunut yhtään yhtiötä. Hiljaisen kauden jälkeen listautumisten määrä vakiintui 2010-luvulla noin kymmeneen vuodessa.

Husmanin arvion mukaan listautumiset jatkuvat aktiivisina vielä ensi vuonna ainakin vuoden alkupuoliskolla.

Vielä on hänen mukaansa liian aikaista arvioida, jatkuuko tahti tämän vuoden lopun kovalla tasolla, mutta alkuvuoteen tähtääviä hankkeita on joka tapauksessa käynnissä paljon.

”Pitää kuitenkin muistaa, että tämä on suhdanneherkkää toimintaa. Jos katsoo historiaa, niin ainahan tahti on jossain vaiheessa hiipunut.”