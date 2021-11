Main ContentPlaceholder

Talous | Energia

Britannian kuumimpiin kuulunut energia-alan startup Bulb ajautui maksu­kyvyttö­myyteen ja kaatui valtion syliin

Nopeasti kallistunut energia on ajanut yli 20 yritystä nurin Britanniassa. Bulb on ensimmäinen, jonka toiminnan valtio on ottanut pyörittääkseen.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Bulbin perustajajäsen ja toimitusjothaja Hayden Wood tammikuussa 2020.