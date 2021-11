Talouskasvua ennakoiva ostopäälliköiden indeksi vahvistui marraskuussa.

Euroalueen talouden elpyminen voimistui marraskuussa, vaikka inflaation kiihtyminen ja koronavirustartuntojen lisääntyminen varjostavat lähiajan näkymiä.

Tiistaina julkaistujen ostopäälliköiden indeksin ennakkotietojen perusteella taloudellinen toimeliaisuus lisääntyi sekä teollisuudessa että palvelualoilla.

Ostopäälliköiden indeksi on suhdanteen tärkeimpiä ilmapuntareita. Se on historiallisen näytön perusteella on ennakoinut verraten luotettavasti talouden kehittymistä.

Marraskuussa teollisuustuotannon kasvua hidastivat pula komponenteista, mikä on myös yksi merkittävä syy inflaation eli kuluttajahintojen kallistumisen kiihtymiseen.

”Taloudellisen toimeliaisuuden kasvu marraskuussa uhmasi ekonomistien odotuksia hidastumisesta, mutta se ei todennäköisesti estä talouskasvun hidastumisesta viimeisellä vuosineljänneksellä, koska koronvirustartuntojen lisääntyminen näyttää aiheuttavan uusia häiriöitä talouteen”, sanoo indeksin tuottavan tutkimusyhtiön IHS Markitin ekonomisti Chris Williamson tiedotteessa.

Ostopäälliköiden indeksi oli ennakkotietojen mukaan marraskuussa 55,8 pistettä. Uutistoimisto Reutersin mukaan ekonomistit arvioivat ennalta, että indeksi olisi heikentynyt 53,2 pisteeseen.

Lokakuussa se oli 54,2 pistettä eli heikoimmillaan puoleen vuoteen.

Jos indeksi on yli 50 pistettä, se ennakoi bruttokansantuotteen kasvavan. Jos taas alle 50 pistettä, se enteilee bruttokansantuotteen supistumista.

Elintasoa mittaava bruttokansantuote tarkoittaa loppukäyttöön tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettua arvoa.

Euroopan keskuspankin rahapolitiikasta päättävä neuvosto arvioi joulukuussa, onko koronaviruspandemian taloudellinen kriisivaihe päättänyt.

Jos on, silloin se saattaa lakkauttaa pandemian taloudellisten vahinkojen hillitsemiseksi aloittamansa arvopaperiostot.

Euroopan unionin tilastokeskuksen ennakkotietojen perusteella euroalueen talous kasvoi heinä–syyskuussa 2,2 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä ja 3,7 prosenttia viime vuoden samasta ajankohdasta.

Kansainvälisen valuuttarahasto (IMF) arvioi lokakuussa euroalueen talous elpyvän tänä vuonna 5,0 prosenttia ja ensi vuonna 4,3 prosenttia.

Suomen talouden IMF ennustaa elpyvän tänä vuonna 3,25 prosenttia ja ensi vuonna 2,75 prosenttia.